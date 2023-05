Se reavivó el debate tras los Premios Laureus: qué dijo Lionel Messi cuando le preguntaron quién fue el mejor jugador de la historia

El argentino fue galardonado como el mejor deportista del año.

El descubrimiento de Lionel Messi en el planeta fútbol reavivó uno de los debates históricos en el mundo: ¿Es el mejor jugador de la historia? El futbolista del París Saint-Germain (PSG) se ubica en el pedestal de los jugadores con mayor talento dentro de una cancha y se nutre de un escalafón en el que están nombres de la talla de Diego Maradona, Pelé o Alfredo Di Stéfano.

Con motivo de la entrega del Premio Laureus a mejor deportista del año, la transmisión oficial entrevistó a Messi en una charla exclusiva en la que dialogó sobre diferentes temas luego de alzarse con su segunda estatuilla de su carrera en los Oscars del Deporte y la presentadora se metió de lleno en una discusión tan histórica como subjetiva: “Tampoco fue un pensamiento que tuve durante toda mi carrera, no busco eso. El solo hecho de ser considerado o estar entre los nombres de la gente pensando o diciendo que debía estar entre los 3, 5 ó 10 mejores ya es una locura. Nunca jugué al fútbol para eso, pero soy un agradecido si la gente piensa de esa manera. Sinceramente, no le doy importancia al puesto que sea”.

El único integrante de un deporte de equipo en levantar este galardón manifestó su agradecimiento por la elección de la academia por encima de distintos protagonistas como Kylian Mbappé, Rafael Nadal, Stephen Curry y Max Verstappen: “Es un honor poder tener este premio y acompañar a otros grandes deportistas que fueron premiados anteriormente. Es increíble estar nominado al lado de otras personas ligadas a otro deporte. Estoy muy feliz de este reconocimiento”.

El campeonato del mundo en Qatar fue un tema ineludible porque la tercera estrella lograda por la selección argentina culminó con la coronación de Leo ante Francia en el Estadio Lusail: “Es un momento muy especial en mi carrera, en mi vida. Y siempre hay un momento para recordar de ese Mundial, que disfrutamos mucho durante ese mes. Siempre quedan lindos recuerdos y será para toda la vida”.

“No sé que hace especial a esta Selección. Somos un grupo que venimos trabajando juntos durante un tiempo, que disfrutamos de lo que hacemos cuando estamos juntos, sea dentro de la cancha o compartiendo el día a día. La Selección es muy especial desde siempre. No solo para este grupo, sino para todos los jugadores que les ha tocado”, expresó sobre el grupo humano de la Albiceleste.

Lionel Messi asistió a la gala en compañía de su esposa, Antonela Roccuzzo

El máximo goleador de la Celeste y Blanca también fue consultado por su prematura renuncia en la zona mixta del MetLife Stadium, luego de caer por penales ante Chile en la final de la Copa América 2016. “Fue un momento difícil para mí y que sentía que tenía que ser de esa manera. Por suerte, pude revertir ese pensamiento y pude volver a disfrutar para darme cuenta lo que era la selección argentina para mí y poder haber terminado consiguiendo todos los títulos lo hace mucho más especial”, reflexionó.

“El fútbol es algo que amo y disfruto desde chiquito. Me encanta jugarlo y el día a día. Durante toda mi vida pude disfrutar de lo que me gusta y solo busco eso: seguir disfrutando y jugando, que es lo que siempre me hizo feliz, y mientras sea así y pueda lo seguiré haciendo”, estimó Messi en una frase que evitó establecer cuándo será la conclusión de su carrera, en medio de los rumores por una posible vuelta al Barcelona, una oferta del Al-Hilal de Arabia Saudita y un desembarco en el fútbol de los Estados Unidos.

El mediapunta de 35 años no seguirá en el PSG, entidad que lo suspendió por una semana después de viajar sin autorización a territorio saudí por un compromiso como embajador turístico del país. La sanción incluyó la imposibilidad de entrenarse con sus compañeros y se quedó afuera de la última victoria ante Troyes por la Ligue 1. En medio de este contexto, la agencia AFP y el programa español El Chiringuito informaron que ya estaba todo acordado para recalar en el fútbol árabe.

Su padre, Jorge, lo negó rotundamente. “No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión”, afirmó.

