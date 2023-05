El guiño virtual de Georgina Rodríguez a Antonela Roccuzzo en redes tras la premiación a Lionel Messi: “Guapísima”

No es la primera vez que Georgina le comenta una publicación a Antonela

Lionel Messi nuevamente tuvo una jornada de gala al recibir el premio Laureus como el mejor deportista masculino del 2022 por delante de importantes nombres como Rafael Nadal, Kylian Mbappé y Stephen Curry. El evento se realizó en el Pavillon Vendome de París donde estuvo acompañado por Antonela Roccuzzo, quien lució un deslumbrante vestido negro. La rosarina subió una publicación a las redes sociales del evento y recibió un comentario que no pasó por alto para los fanáticos.

La pareja del futbolista del París Saint Germain compartió una de las tantas fotos que se sacaron en la alfombra roja y aprovechó para dedicarles unas cariñosas palabras a la Pulga. “¡Amor felicitaciones! ¡Te mereces esto y mucho más!”, redactó junto a la imagen que reunió miles de likes. La gente comenzó a comentar el posteo y los ojos se fueron con el cumplido que dejó Georgina Rodríguez, pareja argentina de Cristiano Ronaldo, junto a un emoji de corazón: “Guapísima”.

No es la primera vez que la esposa del futbolista luso se acerca a Antonela: en el 2020 comentó otra publicación destacando lo grande que estaba Thiago y suele dejar lindas palabras cuando se trata de uno de los cumpleaños de cualquier integrante de la familia Messi. Vale destacar que ambas tienen varias cosas en común. Si bien Georgina tiene un perfil más mediático, al nivel que tiene una serie propia, y Antonela algo más discreto, las dos son amantes de la moda y la vida saludable.

Georgina le comentó la publicación de Instagram a Antonela (Foto: Instagram)

El mundo del fútbol está a la expectativa de un acercamiento real entre las familias en los próximos años cuando la rivalidad profesional deje de estar latente. “No tengo problema. Siempre dije que no tengo problema con él, que no éramos amigos porque no habíamos compartido un vestuario. Siempre que nos vimos fue en galas o en premios. Incluso en la última es cuando más hablamos y más cercanos estuvimos. No sé si habrá cena porque no sé si nos cruzaremos porque cada uno vive en un lado y tiene sus compromisos. Pero si se tiene que dar, no hay problema”, explicó Lionel en su momento a Sport.

Cristiano también cerró la grieta en la entrevista que otorgó a Piers Morgan antes de marcharse del Manchester United y a días del Mundial de Qatar. “Como jugador, Messi es increíble, es mágico. Como persona, compartimos la escena por 16 años. Tengo una gran relación con él, no somos amigos, como si fuera alguien que estuviera siempre en casa o que habláramos por teléfono, pero es como un compañero de equipo”, comentó al respecto. Y concluyó: “Incluso su mujer y mi novia siempre se respetan. Son argentinas. Así que todo está bien. Es un buen tipo, lo hace todo por el fútbol”, comentó sin descartar la posibilidad de que en un futuro pueda crearse otro tipo de relación.

