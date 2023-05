Qué le genera el canto “la Michoneta” y el secreto detrás del look con la corbata roja: la palabra de Demichelis tras el Superclásico

Demichelis seleccionó una camisa negra para acompañar la corbata roja (Foto: Reuters)

La victoria de River Plate sobre Boca Juniors por 1-0 significó la sonrisa de Martín Demichelis en el primer Superclásico que le tocó enfrentar como entrenador del Millonario. El director técnico sufrió un duro golpe en la semana con la goleada por 5-1 frente a Fluminense en la Copa Libertadores y este domingo volvió a enfilar a su equipo al derrotar al Xeneize gracias al gol sobre la hora de Miguel Borja. Único líder de la Liga Profesional de Fútbol, analizó con más tranquilidad lo que sucedió en el estadio Monumental.

Uno de los videos que se viralizaron en las redes sociales fue el festejo del plantel en el vestuario con un cántico especial: “Vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar. Que de la mano, de la Michoneta, todos la vuelta vamos a dar”. El ex defensor central fue consultado por el apodo especial del equipo y admitió que le genera algo de vergüenza.

“No, me da pudor. Son ellos los protagonistas. Yo solo los guío y los acompaño. Tomo decisiones y armo las formaciones con futbolistas súper preparados para ser titulares en cualquier otro equipo”, explicó en charla con Radio La Red. Lo llamativo de la declaración es que le llevó la contra a su hijo Bastian, quien reveló que a su padre sí le gustaba el sobrenombre. “Le gusta, le gusta... Ahora hay que seguir ganando todos los partido. Pero esta fue la mejor noche de mi vida”, declaró a la cámara de ESPN.

Demichelis continuó sobre el perfil bajo que prefiere mantener: “Cuando terminan los partidos yo espero del otro lado de la línea para saludarlos, me gusta aparecer poco y nada en las fotos. Ayer cuando entré al vestuario para agradecerles por el esfuerzo, me encontré con eso y me empujaron a ser parte de esa ronda. Si no, no hubiese aparecido”. Martín se llevó la atención de las cámaras en los momentos que buscó separar a los futbolistas durante el tumulto y cuando se emocionó luego del pitazo final.

* La contradicción de Bastian Demichelis con su padre por la Michoneta

Sobre la decisión de que el Colibrí ejecute el penal, Demichelis explicó que tiene ese tema solucionado. “Tenemos muy buenos pateadores, eso está claro. Creo que estando todos en campo Miguel es el que siempre agarra la pelota. Esequiel Barco no estaba más, Lucas Beltrán tampoco, Nacho tampoco estaba. La agarró él por personalidad porque ya lo supo hacer muchas veces pero lo decidieron ellos. Había poco que discutir estando Miguel en campo”, detalló al respecto.

A la hora de seleccionar su vestimenta, Micho contó detalles sobre la ayuda que recibe de Evangelina Anderson. “No intento imitar a nadie y muchísimo menos a próceres de nuestra gloriosa historia. Tomé tantas cosas de esos ídolos como Labruna, Ramón o el propio Marcelo para aprender. El look lo elijo yo y mi mujer opina. La realidad es que ayer con camisa blanca y corbata roja lo más probable era que el árbitro me obligara a usar pechera por la similitud a los jugadores. Como me quería poner la corbata roja tuve que ir a la camisa negra. Ella levantó el pulgar, dudamos un poco si corbata roja o negra pero elegí la roja. Se encargó de conseguirla y me la mandó antes del partido”.

El próximo encuentro de River Plate será el domingo 14 de mayo cuando visite a Talleres en Córdoba por la fecha 16 de la Liga Profesional de Fútbol. Una semana más tarde recibirá a Platense en el estadio Monumental y luego tendrá el importante duelo frente a Sporting Cristal en Perú por la cuarta jornada de la Copa Libertadores.

