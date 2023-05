Jorge Brito habló después del triunfo de River a Boca: la “revancha” tras la derrota en Brasil y su mirada sobre la reacción de Palavecino

El presidente del Millonario dio su perspectiva sobre lo sucedido en el estadio Monumental

Las más de 80 mil personas que asistieron al estadio Más Monumental vivieron una fiesta con el agónico triunfo de River Plate ante Boca Juniors. Gracias al gol de penal de Miguel Borja, que cambió por gol la falta que decretó el árbitro Darío Herrera de Agustín Sandez contra Pablo Solari, el equipo de Martín Demichelis se quedó con la victoria por 1-0 y estiró la ventaja en la cima de las posiciones de la Liga Profesional.

Más allá de las declaraciones de los protagonistas después del encuentro, el que habló el día después de la primera victoria del Millonario a su eterno rival desde que asumió en su cargo como presidente fue Jorge Brito. “Muy contento porque fue una verdadera fiesta. Con la organización que era. La gente llegó con tiempo. Y lo más lindo fue el partido y el final”, dijo el titular del club de Núñez en diálogo con TyC Sports.

Sobre el color en la previa al ingreso de los equipos, Brito se refirió a los preparativos y el valor agregado de la primera vez con el nuevo marco que ofrece la cancha tras las remodelaciones. “Ya la teníamos pensada. El tema de la camiseta de Madrid, las banderas de palo. El plus de esto que era el estadio de 82 mil personas. Acercándonos mucho más a la gente”.

Los hinchas de River reventaron el Monumental para el partido contra Boca y armaron una fiesta (REUTERS/Agustin Marcarian)

En la antesala al clásico contra Boca, el equipo de Demichelis sufrió una dura derrota en su visita a Río de Janeiro. Fluminense le ganó 5-1 en el Maracaná por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Más allá de la goleada en contra, el presidente de River remarcó el valor que tuvo la respuesta del plantel ante un resultado adverso de tal envergadura.

“El partido de Río no fue un resultado que tuvo que ver con el desarrollo. Tampoco sé si lo mejor era llegar al clásico como el equipo imbatible. Se llega cómo se llega y lo importante es que el equipo estaba bien. Es bueno decirlo, yo soy de los que cree que las cosas se ven en las malas, y lo vi muy bien a Martín (Demichelis), su cuerpo técnico, y los jugadores. Tuvimos una reacción rápida. Tuvimos revancha y esto nos posiciona muy bien para lo que viene”, analizó Brito.

El único gol del encuentro llegó en tiempo de descuento. Tras el tanto de Borja, Agustín Palavecino tuvo una reacción innecesaria en la cara de Nicolás Figal. Le gritó en la cara el tanto al defensor de Boca y a otros jugadores de la visita, lo que puso en marcha la pelea en el campo de juego que terminó con siete expulsados.

El festejo de Palavecino que generó la reacción de los jugadores de Boca (@fotobairesarg)

¿Cuál fue la mirada del titular de River sobre lo sucedido? “No me gustó nada. Pero bueno, con respecto a eso, no vi que ocurrió en la cancha. Ahí, muchas veces, a veces me pasa, que te sale el hincha de adentro. Ahí tenemos que tener más claros los límites. El corazón tiene que tener un límite. Todos tenemos que aprender de estas cosas. Pala es inteligente, buena persona, y va a aprender de esto. Me pareció exagerada la reacción de Boca. Hay que trabajar para que estas cosas no ocurran más”, dijo.

Por su parte, Brito se refirió a la actuación de Darío Herrera. “No soy de criticar a los árbitros cuando pierdo, menos cuando gano. Creo que fue penal. Contacto hay y fue dentro del área”.

“El partido lo controló River. Jugó bien, atacó, es innegable que cuando no llega el gol, la preocupación está. Nadie estaba tranquilo hasta que llegó el gol. No del resultado, si desde lo futbolístico”, agregó el presidente de la institución de Núñez.

Mucho se habló después de la salida de Marcelo Gallardo sobre cómo iba a ser el día a día para el DT que lo remplace. Junto al resto de la comisión directiva del club y el mánager Enzo Francescoli, el máximo dirigente del club apostaron por alguien que vistió los colores y fue jugadores del equipo. “Sabíamos que el post Gallardo iba a ser complicado por su paso de 8 años y medio. Pero Martín, desde que llegó, entró muy bien al grupo desde lo humano, y está demostrando ser un gran DT. Está a la altura de River y lo refleja en los hinchas. Creo que esto recién empieza. No hay que ser extremistas. Hace unos días, escuché a muchos después de la derrota. Hay que ir despacio. Es un proceso nuevo. Como lo dijo Enzo Pérez, estamos todos muy unidos. Es importante seguir por este camino, con humildad”, explicó Brito.

“Es un shock de confianza, por lo que había pasado en la semana y por lo que representa Boca”, concluyó el presidente de los Millonarios.

