La sorprendente confesión de Alejandro Garnacho sobre Lisandro Martínez en el Manchester United

13 de noviembre de 2022. Alejandro Garnacho de Manchester United celebra su segundo gol con Lisandro Martínez y Scott McTominay (Reuters/Andrew Boyers)

Alejandro Garnacho transita sus horas más felices desde que se volvió futbolista profesional, no hace mucho tiempo. El joven delantero argentino de 18 años alcanzó los 30 partidos en el Manchester United, club inglés que decidió ratificarle la confianza y brindarle una renovación de su vínculo. Su nuevo contrato fue rubricado con fecha de caducidad en 2028 y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

A esta gran noticia le sumó otra aún más conmovedora como fue el anuncio de que será padre por primera vez: “Donde la vida comienza y el amor nunca termina. Planeamos tu llegada y saber que vas a estar aquí para completar nuestras vidas nos llena de amor y emoción” comenzó el posteo de Instagram del extremo.

“No podemos explicar lo que sentimos al poder cumplir nuestro mayor sueño juntos. Estamos contando los días para conocerte, papá y mamá ya te queremos mucho, Enzo”, concluyó en el posteo que generó cerca de 600 mil likes y más de seis mil comentarios.

En medio de este contexto, Alejandro Garnacho brindó una entrevista con el canal oficial del Manchester United y dejó una sorprendente confesión acerca de la relación que forjó con Lisandro Martínez, quien llegó a los Diablos Rojos a mediados de 2022. “Martínez es como mi padre”, reveló el joven argentino sobre su compatriota.

Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez forjaron una gran relación en el poco tiempo que llevan juntos en el Manchester United (Reuters/Andrew Boyers)

“¿Qué miembros del plantel te han ayudado más desde que tu ascenso a primera?”, le preguntó la periodista Florencia Bernasconi para el sitio oficial del club inglés. “Sí, la verdad que desde el primer día que entré al vestuario que me han tratado como uno más. Al final, soy el más joven del grupo. Lisandro Martínez es como mi padre. Yo le digo que es como mi padre, porque cuando me tiene que regañar, me regaña, y cuando hago las cosas bien, me lo dice. Siempre me intenta ayudar en todo”, reconoció.

Garnacho además destacó a Bruno Fernandes y a David De Gea. “Al final, hablamos la misma lengua. Es un jugador muy cercano a mí, así que nos llevamos muy bien. Me ayudan bastante”, valoró la joven promesa quien es una pieza clave del equipo dirigido por el neerlandés Erik ten Hag.

Finalmente, pese a sus ganas de disputar el Mundial Sub 20 con el seleccionado argentino en la cita que se celebrará en el país, el delantero no será cedido y se quedará en Manchester para buscar la clasificación a las copas europeas. ”La verdad es que nunca me imaginé que iba a jugar 30 partidos y meter cuatro goles esta temporada. Ahora que vuelvo de la lesión espero poder jugar más partidos y ayudar al equipo”, señaló.

Alejandro Garnacho se lesionó el tobillo derecho el pasado 12 de marzo, pero está totalmente recuperdo y se entrena nuevamente con el plantel. ”Tengo muchísimas ganas de volver a jugar en Old Trafford y escuchar a los hinchas cantar mi nombre”, deseó. En las últimas horas, el talentoso extremo también anunció en sus redes sociales que será papá y le pondrá de nombre Enzo a su hijo.

