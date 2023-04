Alejandro Garnacho anunció que será papá: su sentido mensaje y el nombre que le pondrá a su hijo

Garnacho y su pareja, en el momento del anuncio

Mientras espera poder estar en el próximo Mundial Sub 20 con la selección argentina pese a la negativa inicial del Manchester United, Alejandro Garnacho tuvo un domingo inolvidable en el que anunció que será padre y hasta agregó el nombre de su heredero: se llamará Enzo. El jugador hizo el anuncio junto a su pareja, Eva García y disfrutaron de un momento inolvidable junto a sus familias

“Donde la vida comienza y el amor nunca termina”, comenzó el posteo de Instagram del extremo de 18 años. “Planeamos tu llegada y saber que vas a estar aquí para completar nuestras vidas nos llena de amor y emoción”, agregó.

“No podemos explicar lo que sentimos al poder cumplir nuestro mayor sueño juntos. Estamos contando los días para conocerte, papá y mamá ya te queremos mucho, Enzo”, concluyó en el posteo que generó cerca de 600 mil likes y más de seis mil comentarios.

Postal de la celebración íntima y familiar en la que la pareja dio a conocer la noticia

En la publicación se incluyeron nueve fotos en la que aparece la pareja rompiendo globos y al salir el color celeste ya informaron que sería un nene. Luego aparecen abrazándose al decorado que tuvo más globos de colores celeste, rosa y blanco. En la siguiente imagen ambos mostraron una pequeña camiseta del United con el dorsal 49, el que usa Alejandro. Además, los familiares con los que compartieron una tarde única también posaron para el flash.

El evento familiar fue ayer en el lujoso restaurante Victor’s en Hale y si bien primero trascendió que fue para festejar el nuevo vínculo con los Diablos Rojos hasta 2028, con su reciente posteo en dicha red social quedó claro que también fue para compartir con los suyos el anuncio de que la familia Garnacho se agrandaba.

Alejandro y Eva comenzaron su relación hace dos años. Ella también nació en España y tiene su misma edad. Cuenta con una gran presencia en las redes sociales con más de 419 mil seguidores en Tiktok y mas de 210 mil en Instagram.

Garnacho y Eva con los múltiples regalos que recibieron

Garnacho, cuya madre Patricia- s argentina, es una de las apariciones juveniles más fuerte de los últimos años y es por eso que fue convocado para los conjuntos juveniles albicelestes y también Lionel Scaloni le dio su chance en la Mayor. Hasta su lesión, en la presente temporada había disputado 32 partidos, convirtió 5 goles y brindó 6 asistencias en el global de las competencias con el elenco inglés.

El futbolista se sigue recuperando de su lesión en el tobillo derecho y su club no quiere cederlo al combinado Sub 20. Se especuló con que la renovación de su contrato sería un guiño para poder allanar el camino hacia una posible inclusión en el plantel juvenil argentino, pero el panorama se complicó ante las declaraciones del entrenador del United, Erik ten Hag, que dejó en claro su intención de no perderlo para la final de la FA Cup ante el Manchester City.

La Argentina integra el Grupo A del Mundial Sub 20 junto a Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda. El certamen comenzará el 20 de mayo en Santiago del Estero, con el encuentro del conjunto a cargo de Javier Mascherano y los uzbekos (campeones de Asia) y la final será el 11 de junio en el Estadio Único Diego Maradona de La Plata.

Más fotos del evento familiar de Garnacho

Alejandro y Eva se besan en un día inolvidable para ambos (@garnacho7)

El abrazo luego del anuncio (@garnacho7)

La joven pareja disfrutando de un momento único (@garnacho7)

Alejandro y Eva serán padres de Enzo (@garnacho7)

Garnacho con sus seres queridos (@garnacho7)

Eva y Alejandro con más invitados (@garnacho7)

