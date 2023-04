Las 16 decisiones que deberá tomar Mascherano en la lista del Mundial Sub 20 y la danza de los llamados en la selección argentina

Alejandro Garnacho, Nico Paz y Facundo Buonanotte, los tres casos que intenta destrabar la AFA

Serán horas cruciales las que se avecinan por el predio Lionel Messi de Ezeiza. La gira de Javier Mascherano por territorio europeo para negociar cara a cara por algunas de sus estrellas dejará sus resultados sobre la mesa y llegará el momento de tomar decisiones. Dieciséis en total.

La extensa prelista que exige la FIFA –con un mínimo de 35 convocados– deberá convertirse en una nómina oficial de 21 apellidos. Todavía no se definió cuándo deberán enviar oficialmente ese documento, pero sí es un hecho que el próximo lunes 8 de mayo no se presentarán los 37 convocados en el entrenamiento. Habrá un corte previo para trabajar con un grupo más reducido.

Al fin y al cabo, el Jefecito tendrá que quitar a 16 futbolistas para darle forma a la nómina definitiva. Serán 18 futbolistas de campo y 3 arqueros obligatoriamente los que formen parte del llamado para pelear en el Grupo A del Mundial Sub 20 contra Uzbekistán (20/5 en Santiago del Estero), Guatemala (23/5 en Santiago) y Nueva Zelanda (26/5 en San Juan).

Esto significa que entre los porteros Federico Gomes Gerth (Tigre), Nicolás Claa (Lanús), Franco Herrera (Barracas Central) y Lucas Lavagnino (River Plate) sólo tendrá que prescindir de uno. Gomes Gerth y Herrera se repartieron dos encuentros cada uno en la dolorosa caída en fase de grupos del Sudamericano. Si se mantiene esa tendencia, la batalla por el tercer sitio la batalla será entre el chico del Granate y el del Millonario.

Gomes Gerth, arquero que fue de sparring al Mundial de Qatar 2022, peleará por la titularidad en el Mundial Sub 20

Resuelto el tema de los tres palos, empezará el momento de afinar el lápiz para Masche entre los jugadores de campo: deberá prescindir de 15.

No hay que perder de vista que muchos de los involucrados en la lista son deportistas de peso para la corta edad que tienen. Inclusive el DT ya tomó decisiones fuertes días atrás dejando afuera a jugadores que tienen recorrido en el torneo argentino como Nicolás Vallejo (Independiente) o Julián Fernández (Vélez), ambos con minutos de calidad en el Sudamericano. También optó por no llamar a jóvenes prospectos que militan en el exterior como Thiago Geralnik (Villarreal II, España), Lucas Pocho Román (Barcelona B, España), Benjamín Cremaschi (Inter Miami, MLS), Rafael Pfauser (Friburgo, Alemania) o el arquero Julián Kadijevic (Modena, Italia). No figuran, además, pibes de 17 años con futuro como Gianluca Prestianni (Vélez) y Claudio Diablito Echeverri (River).

En la línea defensiva habrá que hacer un recorte grande porque tiene a priori 14 opciones distintas para evaluar. Mientras Mascherano y el preparador físico Pablo Blanco se subieron a un avión para hacerse presentes en Europa, el resto del cuerpo técnico está en Ezeiza evaluando a cada uno de los 37 llamados. Minutos jugados, aportes ofensivos o defensivo y demás características.

Calidad en la banda: Barco, Vega, Carboni y Aude

Por ejemplo, el lateral izquierdo tiene competencia de élite: Valentín Barco (Boca), Franco Carboni (Monza, Italia), Julián Aude (Los Ángeles Galaxy, MLS) y Román Vega (Barcelona B de España). Habrá que ver si quedan dos de ellos o si opta por tener uno más como opción de marcador central también. Sin ir más lejos, el que milita en el Blaugrana puede desempeñarse como zaguero.

En esa última línea suena como un hecho que Agustín Giay diga presente en el lateral derecho, teniendo en cuenta que es uno de los referentes de la plantilla y que también logró sobresalir en la última competencia a pesar de los resultados. El elogiado central de Vélez Valentín Gómez fue su habitual referente en el sector medio de la defensa, junto con Luciano Di Lollo de Boca.

Entonces, habrá que ver qué decisiones toma en relación al puntualizado caso de la extensa batalla de los laterales izquierdos. Pero un suceso lógico sería que del marcador central Renzo Malanca (cada vez con más minutos en Huachipato de Chile), Felipe Sánchez (titular todo el actual torneo en Gimnasia de La Plata), Brian Aguilar (Lanús), Nahuel Arias (San Lorenzo), Ulises Ciccioli (Rosario Central), Esteban Lucero (Defensa y Justicia) y el zaguero zurdo Tiago Palacios (Talleres) queden tres como máximo si lleva dos por puesto.

Al fin y al cabo, es un análisis a mano alzada que está en pleno proceso, teniendo en cuenta que durante el Sudamericano fue flojo el rendimiento de los jugadores en este sector.

Máximo Perrone ya recibió la autorización de Pep Guardiola (Foto: Reuters/Ian Walton)

Sin dudas que el bombazo a la hora de hablar de exclusiones estará del mediocampo en adelante. Máximo Perrone, líder del Sub 20, tuvo el llamado desde el país y recibió el visto bueno de Pep Guardiola para sumarse. Con el hombre del Manchester City como número puesto, la batalla será entre Valentín Carboni (también recibió al llamado), Federico Redondo, Mateo Tanlongo, Gino Infantino, Christian Ordóñez, Ignacio Miramón y Tomás Avilés -que puede jugar en el medio o en la zaga-.

En el resto de la lista, mientras se intentan destrabar las complejas situaciones de Nicolás Paz (Real Madrid), Alejandro Garnacho (Manchester United) y Facundo Buonanotte (Brighton & Hove Albion), obvios citados si les permiten venir, hay que tener en cuenta que el nombre de Matías Soulé ya suena como una fija. El de Juventus, uno de los preferidos de Lionel Scaloni en la mayor, ya recibió el llamado y tendría la luz verde de su club.

Lo que suceda con los tres casos mencionados será fundamental para evaluar las posibilidades del resto de los jugadores que sobresalen entre el medio y el ataque. La competencia, entonces, parece quedar entre otros siete nombres, aunque ese enfoque podría quitar del debate a Benjamín Domínguez (Gimnasia de La Plata), que se recupera de una lesión en el tobillo y las perspectivas apuntan a un regreso a la actividad en tres semanas aproximadamente. Demasiado sobre la fecha. Entonces, el apellido que brilla allí es el de Luka Romero (Lazio). En la creación de ataque por afuera también hay otros tres de buen nivel en el torneo local: Brian Aguirre (Newell’s), Lucas Besozzi (Central Córdoba) y Juan Gauto (Huracán).

Luka Romero es un suplente habitual de la Lazio que marcha segunda en la Serie A, aunque Sarri no le dio demasiados minutos hasta el momento

Alejo Véliz (Rosario Central) e Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán) son los dos apellidos con características más de área: ¿serán los dos o uno de ellos?

Lo cierto es que sonó el teléfono de varios futbolistas como Perrone, Carboni, Soulé y otros europibes. Pero la danza de llamados recién empieza. Muchos saben que están en la pre lista, pero todavía esperan los llamados a Italia, Estados Unidos, Barcelona u otros equipos nacionales. Las dudas están centradas en saber si estos contactos significan un recorte per se de la lista preliminar o simplemente una demora asociada a las decisiones que irá tomando el cuerpo técnico a medida que avancen los días, los análisis y las negociaciones que están más complejas.

A juzgar por los múltiples casos que pudo conocer este medio todo hace indicar que por ahora sólo se difundió la lista y todavía no se llevaron a cabo los diálogos formales con cada uno de los que estará el lunes 8 para entrenar. Es un hecho que no serán 37 los que cruzarán la puerta, pero una fuente con conocimiento del tema aclara que primero deben solucionar esos “casos importantes” para luego avanzar en los trabajos de orfebrería para señalar a los 21 representantes del país.

Alejo Véliz, titular habitual en el Central de Miguel Ángel Russo, viene de anotarle a Boca Juniors (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

ARQUEROS: Federico Gomes Gerth (Tigre), Nicolás Claa (Lanús), Franco Herrera (Barracas Central) y Lucas Lavagnino (River Plate)

DEFENSORES: Román Vega (Barcelona, España), Franco Carboni (Monza, Italia), Julián Aude (Los Ángeles Galaxy, Estados Unidos), Renzo Malanca (Huachipato, Chile), Brian Aguilar (Lanús), Agustín Giay (San Lorenzo), Nahuel Arias (San Lorenzo), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Valentín Barco (Boca Juniors), Ulises Ciccioli (Rosario Central), Valentín Gómez (Vélez Sarsfield), Felipe Sánchez (Gimnasia de La Plata), Esteban Lucero (Defensa y Justicia) y Tiago Palacios (Talleres).

MEDIOCAMPISTAS: Máximo Perrone (Manchester City, Inglaterra), Mateo Tanlongo (Sporting Lisboa, Portugal), Nicolás Paz (Real Madrid, España), Valentín Carboni (Inter, Italia), Facundo Buonanotte (Brighton & Hove Albion, Inglaterra), Gino Infantino (Rosario Central), Christian Ordóñez (Vélez), Ignacio Miramón (Gimnasia de La Plata), Federico Redondo (Argentinos) y Tomás Avilés (Racing).

DELANTEROS: Alejandro Garnacho (Manchester United), Luka Romero (Lazio), Matías Soulé (Juventus), Alejo Véliz (Rosario Central), Benjamín Domínguez (Gimnasia de La Plata), Brian Aguirre (Newell’s), Lucas Besozzi (Central Córdoba), Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán) y Juan Gauto (Huracán).

La lista preliminar con 37 apellidos: FIFA exigía que tenga de mínima 35

