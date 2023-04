El viaje de Mascherano a Europa para ejecutar el plan seducción de cara al Mundial Sub 20: las claves para conseguir la cesión de Garnacho

Javier Mascherano viajó a Europa para iniciar las negociaciones con el fin de conseguir la cesión de los futbolistas para el Mundial Sub 20

Todo está en marcha. Esta semana será crítica, decisiva. Javier Mascherano viajó con destino final en el aeropuerto de Madrid para iniciar el plan seducción en persona. El entrenador se puso al hombro las gestiones para conseguir la cesión de los futbolistas que pretende tener disponibles para el Mundial Sub 20 que se iniciará en 28 días. Alejandro Garnacho es el apellido que a esta hora mantiene en vilo a todos.

El Jefecito iniciará los entrenamientos formales el lunes 8 de mayo, pero en los próximos 15 días deberá tomar decisiones cruciales. De los 37 que “preseleccionó” para las prácticas, sólo 21 estarán abocados a pensar en el debut del sábado 20 de mayo contra Uzbekistán en el Estadio Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero.

Independientemente de que Argentina deberá enviar a la FIFA una lista definitiva con 18 futbolistas de campo y 3 arqueros, no se presentarían los 37 involucrados en la nómina a entrenar dentro de dos lunes en el predio Lionel Messi de Ezeiza. Según pudo saber Infobae, habrá un corte previo que no está claro si será ya el definitivo o tendrá algunos más que 21 para afrontar alguna eventualidad.

El escenario no está claro porque primero habrá que conocer el resultado de las gestiones: Garnacho, Nicolás Paz y Facundo Buonanotte hoy son los casos más complicados. También se supo que el llamado desde Argentina a los teléfonos de Matías Soulé, los hermanos Valentín y Franco Carboni y Máximo Perrone ya sonó. Incluso el mediocampista del Manchester City recibió el OK de Pep Guardiola, según le confirmaron a este medio. En cambio, otros de los que militan en el fútbol extranjero y local todavía no tuvieron más novedades que ver su nombre en la nómina general.

El trabajo de Mascherano es silencioso. Evita que los datos se filtren, como fue habitual en toda su carrera. Nadie sabe a ciencia cierta quiénes serán los 16 cortados finalmente, aunque está claro que esa decisión estará totalmente atada a lo que suceda durante este viaje que buscará zanjar diferencias con los clubes propietarios de las promesas nacionales. Acompañado por el preparador físico Pablo Blanco, su itinerario cuando se marchó de Argentina marcaba solamente dos países: España e Inglaterra.

Nico Paz fue uno de los destacados durante el Sudamericano Sub 20 (Crédito: Foto Baires)

Justamente en esa zona están los tres casos más sensibles porque Paz, una de los pocos que se destacó durante el Sudamericano Sub 20, está abocado al Real Madrid Castilla que pelea el ascenso a segunda división en España. Nico, de 18 años, empezó a ser una pieza cada vez más importante en ese equipo a partir del segundo semestre de la temporada. Quedan seis fechas del torneo (hasta el último fin de semana de mayo) y el fillial merengue está peleando punto a punto por el ascenso directo. Si no lo logra, tendrá más chances en los playoffs que se extenderán hasta fines de junio.

Los otros dolores de cabeza tendrá que padecerlos en territorio británico con Buonanotte y Garnacho. El ex Rosario Central había recibido el permiso apenas firmó contrato con el Brighton & Hove Albion para disputar el Sudamericano, pero el panorama cambió. Si bien hasta ahora sumó minutos en apenas cinco juegos, este domingo el club afrontará uno de los momentos más trascendentes de su historia: buscará clasificar a la final de la FA Cup en el duelo ante Manchester United. Si cae, todavía tendrá expectativas de pelear en la Premier League por clasificar a algún certamen internacional.

El duelo Brighton & Hove Albion-Manchester United será clave para saber qué sucede con Facundo Buonanotte y Alejandro Garnacho (Foto: Reuters)

Justamente el encuentro de este domingo en el Estadio de Wembley será crucial para la selección argentina Sub 20. Los Diablos Rojos ya quedaron afuera de la Europa League, por lo que un adiós en la FA Cup dejaría casi cerrado el año. Todo esto teniendo en cuenta que podrían encaminar próximamente su clasificación a Champions League si consiguen resultados positivos inmediatos en el torneo local. Todos estarán mirando para saber qué sucede con Garnacho.

El delantero de 18 años sufrió una lesión ligamentaria en el tobillo derecho el 12 de marzo pasado. Los informes más positivos indican que en una semana estará óptimo para retomar la actividad y él se mostró en las últimas horas ya realizando ejercicios con peso en el gimnasio. A la espera de conocer su evolución, el United tiene un ojo puesto en su agenda deportiva para determinar si presiona sobre la negativa o se flexibiliza.

El tema no pasa inadvertido en Inglaterra y ya ocupa a los periódicos de Manchester. Desde el diario Manchester Evening News plantearon que el duelo por FA Cup será trascendental en el tema y advirtieron que el club podría imitar el caso de Bayern Múnich en 2019 cuando impidió que Woo-yeong Jeong representara a Corea del Sur.

Aunque hay un tema que ronda por las cabezas dirigenciales en los Red Devils según destacan en el medio inglés: el contrato se extiende hasta 2025 pero todavía no cerraron un “acuerdo serio a largo plazo”. Mientras el Real Madrid ronda por su vida constantemente, el cronista inglés Daniel Murphy hizo una reflexión interesante: “Lo último que quiere hacer el United es arriesgarse a disgustar a Garnacho e inquietarle antes de las negociaciones. Negar a un jugador la oportunidad de representar a su país a menudo puede acabar muy mal”. Habrá que ver cómo lanza su carta el promisorio futbolista en este juego psicológico entre el club y la selección juvenil. Desde Argentina deberían hacerle saber que su mera presencia duplicará el furor de los hinchas en la que será la tercera Copa del Mundo organizada en este país.

Garnacho se recupera de la lesión mientras Manchester United define si lo cede o no (Foto: Instagram)

El plan de vuelo de Mascherano por España e Inglaterra no significa nada al fin y al cabo de cara al corte final. El Jefecito, por ejemplo, por ahora no tiene planificado estar en Italia donde viven algunas de sus máximas figuras como Luka Romero, Matías Soulé y los Carboni. Tampoco está la idea de trasladarse a Portugal donde se desempeña el mediocampista Mateo Talongo. No existen precisiones, además, de si se comunicará con el defensor del Barcelona B Román Vega.

El Jefecito pone el cuerpo en las tratativas, pero la otra pata del equipo de trabajo continúa con el análisis minucioso de los 37 citados pensando en el corte que se avecina. El laboratorio en AFA está enfocado en revisar los partidos de cada uno de ellos, cómo se desempeñaron, conocer en detalle su desarrollo en los entrenamientos y armar el rompecabezas para llegar a la lista de 21. No hay tiempo que perder, por eso nutrieron al cuerpo técnico con el arribo de Leandro Stillitano, el ex entrenador de Independiente que tuvo una extensa carrera como asistente de Ariel Holan y Gustavo Quinteros.

Mascherano sólo tendrá que llevar a cabo el trabajo gerencial enfocado en los diez europeos y los otros dos citados que militan en el extranjero (Julián Aude en la MLS de Estados Unidos y Renzo Malanca en Huachipato de Chile) en caso de necesitarlos. La FIFA no establece que las entidades deban ceder a sus jugadores para el certamen Sub 20, pero la AFA suscribió un acuerdo meses atrás para obligar a los clubes locales a comprometerse con la Argentina. Por lo que ya hay 25 futbolistas de la lista difundida que tendrán que ser prestados, más allá de los europeos que ya recibieron el visto bueno de su club.

