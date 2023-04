Oscar Ruggeri anunció un cambio radical en su alimentación: “Me tengo que ir despidiendo de los distintos cortes”

Oscar Ruggeri anunció que se hará vegetariano

Hace un par de años, un video de Oscar Ruggeri haciendo un asado en su casa para el resto de su familia se hizo viral. ¿Las razones? En la parrilla abundaban los cortes de verduras por sobre los de carne. “Haciendo un... Qué sé yo, no sé como se llama. Asadito no, porque son solo dos costillitas. Son todos vegetarianos acá. Todas verduras y hay una costilla allá atrás para mí, nada más. No puedo tocar la carne y después las verduras, es un lío”, dijo en aquella ocasión.

El Cabezón sorprendió a sus compañeros en el programa F90 de ESPN con una confesión sobre un cambio radical en su alimentación. “Este es el último pollo que voy a comer, hoy me despido para hacerme vegetariano. Hoy me despido del pollo a los 61 años”, expresó el ex defensor en un video que pasaron mientras almorzaba en el canal.

Tras las imágenes, volvieron al piso y continuó: “Agarré la patita, la tiré a la basura y dije ‘listo’”, agregó Ruggeri. Acto seguido, el resto de los panelistas del segmento comenzó el debate sobre su decisión. “¿La carne entra en eso o solo pollo?”, le preguntó el Mono Navarro Montoya, a lo que el defensor campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de México 86 le respondió: “Voy por partes…”.

Esa declaración le causó gracia a varios de los periodistas presentes. “No estás preparado, Cabezón”, le volvió a repetir el ex arquero de Boca Juniors. “Me despedí del pollo”, le contó Ruggeri a Morena Beltrán, que no podía dejar de sonreír ante la graciosa situación. “¿cada cuánto son las despedidas?”, le consultó la especialista en táctica, a lo que el Cabezón le contestó: “Cuando me hacen un asado, como el asado ese y me voy despidiendo”. “Ah, es una gira”, acotó el Mono.

“A partir de ahora, vegetariano. Me encanta, la verdad que lo respeto. Es saludable, siempre acompañado de especialistas”, le dijo el Pollo Vignolo a Ruggeri en una charla privada. Acto seguido, el conductor contó cuál fue la respuesta de su amigo. “Me dice ‘lo que pasa es que un matambrito me voy a comer’”.

El ex defensor confesó que dejará de comer carne

“Matambrito me puede, matambrito me puede, ese lo voy a dejar para lo último”, agregó el Cabezón, dando a entender que su despedida de comer carne será como una especie de tour en el que, cuando le toque, irá comiendo diferentes cortes por última vez. “Voy por cortes. Ahora voy por la despedida de la costillita”, dijo.

Mientras seguía el análisis, volvió a aparecer Beltrán para hacerle otras preguntas sobre su nueva alimentación. “Escuchame: comes milanesita de garbanzo, milanesita de quinoa…”. ¿La respuesta del ex marcador central de River Plate? “Bueno, en casa hay de eso. Tengo que empezar a comer”, dijo. El que no perdió la chance de retrucar ante eso fue Navarro Montoya, que le respondió: “Mirá Cabezón que eso te contrae un poco el ano”. Dicha expresión generó la risa de varios de los presentes, entre ellos la del Cai Aimar.

“Las de garbanzos no son tan ricas eh, las trago tomando agua”, expresó Ruggeri, a lo que Vignolo concluyó: “Creo que no está preparado”.

