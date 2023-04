Ezequiel Cirigliano rompió el silencio: contó que tiene una oferta para volver al fútbol y se quebró al hablar de su hija

La oferta que recibió Ezequiel Cirigliano para volver al fútbol

Ezequiel Cirigliano fue noticia a mediados del año pasado al ser detenido el 15 de agosto acusado de robo calificado por haber ingresado a una vivienda con un arma de fuego en la localidad bonaerense de Caseros. Luego, en octubre, le dictaron la falta de mérito y la cámara le revocó el procesamiento. El ex jugador declaró que padece esquizofrenia y su núcleo familiar pidió ayuda de profesionales de la salud mental para protegerlo.

Te puede interesar: El detrás de escena de cómo River Plate intenta rescatar a Ezequiel Cirigliano

La situación comenzó a encaminarse en el último tiempo, ya que en la pelota volvió a encontrar su cable a tierra. La semana pasada hizo se re-debut en River Plate para defender los colores del equipo Senior de la institución en la victoria ante San Lorenzo y ayer por la noche sumó minutos en el triunfo contra Argentinos Juniors.

En una entrevista con TyC Sports, el ex futbolista de Atlético Tucumán y Tigre reconoció que un equipo de la Primera Nacional se puso en contacto con él para contratarlo y se quebró a la hora de hablar de su hija, a quien no ve desde hace varios meses (se encuentra en Italia junto a su madre).

Te puede interesar: Los dos goles de Esequiel Barco que confirman su metamorfosis en el River Plate de Demichelis: el cambio táctico que le devolvió su nivel

“Siento una alegría enorme porque hacía tiempo que no compartía una cancha con ex compañeros. Eso revive muchas sensaciones lindas que me dejaron River y el fútbol. No me había dado cuenta que tenía ganas, me trataron y la pasé bien. Yo ya estoy disfrutando y tranquilo con esto del Senior”, manifestó el surgido de la cantera del Millonario. Igualmente, aclaró: “Trato de tomarlo con calma, voy a divertirme y a compartir un buen momento. Después, en cuanto a lo profesional, ver a la Primera de River y del fútbol argentino me genera sensaciones y ganas de estar. Estoy esperando una posibilidad para volver a jugar como profesional. Si en algún momento surge, lo analizaré y trataré de poner bien”.

Justamente sobre este último punto develó que fue contactado por Cristian Fabbiani, quien hasta hace pocas horas era el director técnico de Deportivo Riestra para sumarse al conjunto que se encuentra en la Zona B de la Primera Nacional. “Estoy contento, voy a evaluarlo. Estoy unos seis kilos arriba. No es fácil estar a ese nivel, es cuestión de ponerse bien“, explicó.

Ezequiel Cirigliano se quebró al hablar de su hija

Consultado sobre cuánto tiempo le demoraría para estar a tono, manifestó: “No sabría, estoy haciendo diferentes entrenamientos. Entiendo que el fútbol lleva uno específico y eso dependería de cada profesor”.

Te puede interesar: 16 frases de Enzo Francescoli: la “señal” que espera River de Nicolás Otamendi y Alexis Sánchez para avanzar y cómo planifica el club el futuro del Diablito Echeverri

Ezequiel Cirigliano también aclaró que en caso de volver a desempeñarse como futbolista profesional preferiría hacerlo en el ámbito local y no fuera del país: “El estar afuera del país me costó bastante porque extrañaba un montón. Si está la posibilidad, preferiría que sea en Argentina”.

Cirgigliano también contó que lleva varios meses sin ver a su hija, quien se encuentra con su madre en Italia. El deportista se quebró al referirse a la situación y manifestó que en el último tiempo tomó la determinación de no contactarse con ella a través de videollamadas, por el dolor que le causa verla a la distancia. “Hace unos meses que no la veo, pero sé que la voy a volver a ver en cualquier momento. Está en Italia con la madre. Mi anhelo más querido es volver a verla”, esbozó.

Seguir leyendo: