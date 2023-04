16 frases de Enzo Francescoli: la “señal” que espera River de Nicolás Otamendi y Alexis Sánchez para avanzar y cómo planifica el club el futuro del Diablito Echeverri

El mánager de River Plate ofreció un pantallazo sobre el próximo mercado de pases

River Plate exhibió una muestra de fútbol en el Estadio Monumental en la victoria por 4-2 a Sporting Cristal de Perú y, más allá de lograr su primer triunfo en la Copa Libertadores, el plantel sigue arrojando puntos destacados a pocos meses de un mercado de pases que empieza a acercarse en el horizonte con dos nombres rutilantes para afrontar el próximo semestre: Nicolás Otamendi y Alexis Sánchez. Estas actualidades se suman a Claudio Echeverri, pero Enzo Francescoli intentó transmitir cautela y serenidad ante la expectativa prematura del hincha respecto del juvenil.

Te puede interesar: El micro de River Plate fue agredido a piedrazos tras el triunfo ante Newell’s en Rosario: así quedó el vehículo

El mánager del Millonario fue consultado por el gran presente del Diablito durante el Sudamericano Sub 17 con la camiseta de la selección argentina, con cuatro goles en siete presentaciones. Tiene 17 abriles y los focos deportivos se sitúan bajo su figura desde hace varios calendarios, pero Francescoli mostró tranquilidad y remarcó que no será titular inmediatamente en su regreso. “Hay que ver dónde está Julián (Álvarez) y cómo empezó su historia. Marcelo (Gallardo) lo iba llevando tranquilo. Hay que ver dónde está Enzo Fernández y qué pasó con él porque se tuvo que ir a Defensa y Justicia para fortalecerse futbolística y mentalmente. En el fútbol conviene hacer estos procesos con mucha tranquilidad. Nos genera orgullo y placer ver un jugador así en la Selección y que sea nuestro. Tiene un futuro enorme y va a ser muy importante en el club”, afirmó en charla con DSports Radio.

A continuación, se explayó en su parecer para TNT Sports sobre la posibilidad de extender su vínculo con la institución: “Hay que evitar el apuro que existe con esta necesidad de encontrar jugadores desequilibrantes todos los días. Eso lo sabe tanto su familia como su representante y buscaremos una renovación en la que todos estemos contentos. Tiene una gran carrera por delante y el club lo va a apoyar”.

Te puede interesar: La Liga Profesional está al rojo vivo: River Plate firme en la cima, San Lorenzo da pelea y hay 14 equipos separados por apenas 4 puntos

Mientras Echeverri brilla bajo el mando de Diego Placente, Esequiel Barco muestra su mejor versión con Martín Demichelis en el banco. Días antes, Infobae había precisado que la entidad de Núñez iba a hacer uso de la obligación de compra por su pase al Atlanta United: “Hoy está en un momento muy alto, generando mucho fútbol. Desde un principio creímos en él. De hecho, River ya tiene la obligación por los partidos que ha disputado y seguiremos adelante. No va a cambiar la idea que teníamos por cuánto salga un jugador. A veces, las cosas son un poco más caras”. La inversión será de 7 millones de dólares para quedarse con el 100% de la ficha del talentoso delantero.

Esequiel Barco anotó el tercer gol de la victoria de River ante Sporting Cristal (REUTERS/Matias Baglietto)

“A Esequiel (Barco) lo tuvimos que ir a buscar a un equipo que lo había pagado más de 20 millones de dólares. Hablar de esas cifras en el mercado argentino es difícil porque no estamos acostumbrados, pero si el club hace este esfuerzo es porque quiere y lo puede hacer más allá del resultado. Fue fantástico cómo terminó todo cuando pasó lo que pasó con Pratto, pero a veces estas cosas no son una ecuación perfecta en el fútbol”, aclaró sobre la apuesta en el exhombre de Independiente, a quien llegó a comparar con el Burrito Ortega: “Tiene gestos técnicos muy parecidos a Ariel. Lo dije en su momento y muchos me dieron la razón ahora”.

Te puede interesar: Ezequiel Cirigliano volvió al fútbol y se sumó el equipo Senior de River Plate

Por otro lado, se metió de llenó en dos futbolistas que siempre están en el radar para volver en el corto plazo, como Otamendi y Sánchez. En este sentido, el dirigente se refirió a los inconvenientes económicos que afronta Argentina y pidió una “señal” desde el otro lado: “Ojalá se pueda dar. Tenemos ganar de tenerlo a Nico, sabemos de sus ganas e intenciones y tiene las puertas abiertas, pero no depende solo de River. El que quiere volver de afuera sabe que debe hacer un esfuerzo y la decisión tiene que partir desde el jugador y su familia. Hay muchas cosas en el camino”.

El zaguero central de 35 años finaliza su vínculo con El Glorioso a mitad de año, aunque desde Portugal quieren seguir contando con su capitán: “Sabemos el contrato que le está ofreciendo Benfica. Salvo que él nos diga de sentarse a dialogar, no voy a interferir en la vida de él y su familia para decirle que, en comparación a lo que le están ofreciendo, venga por un pancho y una coca a Argentina. No puedo. Me siento un irresponsable”. “Necesito una señal para no ser irrespetuoso. Esto me permitiría embalar a los directivos para que puedan hacer algo”, declaró.

En la misma sintonía, se refirió al posible desembarco del Niño Maravilla. El sitio frances Le Quotidien Du Sport dio por hecho un acuerdo entre ambas partes (finaliza su contrato a fin de temporada con el Olympique de Marsella), pero Enzo Francescoli descartó de cuajo esta posibilidad: “La posible vuelta de Alexis Sánchez no depende de nosotros y ayer escuché que no le íbamos a renovar a Matías Suárez. Desmiento las dos cosas. En ningún momento hemos tenido un preacuerdo con Sánchez”. En el caso del punta con pasado en Belgrano, su contrato finaliza en diciembre de 2023, pero El Príncipe evitó referirse a su continuidad: “Lo queremos muchísimo. Sabemos el esfuerzo que está haciendo para darnos lo que nos está dando, que son minutos de mucha calidad. Iremos tranquilos, día a día”.

Alexis Sánchez marcó 16 goles y 2 asistencias en 37 partidos de la presente temporada (REUTERS/Eric Gaillard)

Más frases de Enzo Francescoli sobre River, Martín Demichelis y Marcelo Gallardo

El triunfo ante Sporting Cristal: “En los partidos de Copa, el compromiso que tiene un club como River es ganar. El primer tiempo fue de mucha adrenalina e ida y vuelta. En el segundo tiempo el DT gestionó bien tener un hombre menos, salió redondo y pudimos ganar”.

La veloz adaptación al planteo táctico de Demichelis: “El equipo está funcionando bien, inclusive más rápido de lo que creía. Por otro lado, esto es fútbol y en cualquier momento se puede bajar el rendimiento. Hay que tener cautela, el campeonato y la Copa son muy largos y vamos a tener una seguidilla de partidos muy duros”.

La influencia de los referentes: “Lo de Enzo Pérez, Jonatan Maidana, Franco Armani, Milton Casco y Matías Suárez es muy importante. Desde el principio han estado compenetrados y son ejemplos para los chicos que vienen de abajo. Particularmente, esto me genera orgullo. Quizás, por ser el capitán, Enzo es el líder de este grupo y tener jugadores así es un placer”.

Qué le llamó la atención de Micho: “Lo que sí me sorprende de Martín Demichelis es que entrena el día posterior al partido y recién a la jornada siguiente se da libre. Es algo que no se ve mucho acá, pero se usa mucho en Europa”.

Su pasado en Alemania y los motivos de su elección: “Elegimos a Martín Demichelis por su manera de ser y la personalidad que tiene. Lo del trabajo era algo más simple, porque sabíamos dónde se preparó y dónde había trabajado. Hablé mucho con él cuando Marcelo Gallardo nos comunicó que no iba a continuar. Me mostró su trabajo y he averiguado sobre él. Bayern Munich estaba preparándolo para ser el DT de la primera, no es que no sabía dónde ponerlo. Por suerte llegamos en el momento justo y eligió venir junto a su familia. En lo personal, tiene las cosas claras y es un entrenador muy preparado y conocedor del Mundo River”.

La transición entre Gallardo y Demichelis: “El cimbronazo se podía sentir, pero se está sintiendo poco y lo importante era que fuera el menor posible. Está siendo así”.

Cuándo dejará de ser manager: “Por suerte, no hemos tenido el problema de tener que incomodarnos con los resultados. Eso complicaría las cosas. Tengo la idea de que hay que sostener las ideas que uno presenta. Si no funcionara una alternativa que yo presento, no se me ocurriría pensar en otro técnico sin antes poner a disposición mi salida”.

El próximo destino del Muñeco: “Me imagino a Marcelo Gallardo dirigiendo a un grande de Europa. Tiene todo para hacerlo y creo que solamente es cuestión de tiempo. Será cuando él reponga sus energías y le va a ir muy bien”.

Seguir leyendo: