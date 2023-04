Martín Demichelis explicó la importancia de Enzo Pérez y develó qué le da satisfacción como DT de River

River Plate sacó adelante un partido que se le hizo cuesta arriba al comenzar abajo en el marcador y sufrir una tempranera expulsión (Enzo Díaz). El conjunto de Núñez se impuso por 4 a 2 ante Sporting Cristal en el Monumental, lo que le permitió acomodarse dentro del Grupo D, el cual lidera Fluminense con puntaje ideal.

El director técnico Martín Demcihelis, en el programa Fútbol 12, que se emite por ESPN, analizó el partido contra el elenco peruano, su alocado abrazo con el capitán Enzo Pérez y develó qué le da satisfacción como entrenador.

“En los papeles éramos superiores y los tres puntos los teníamos que dejar acá para equipar el grupo. Salís ante tu gente y a la primera de ellos nos hacen un gol. Es un golpe que desacomoda, pero los chinos no se vieron desequilibrados en lo emocional. Creo que no perdimos la manera de ser, la que nos identifica. Llegamos a la igualdad, luego pasamos al frente. Fuimos por más y por eso creo que Paulo Díaz sale a presionar muy alto. El arriesgar a veces te deja desacomodado y llega esa jugada. Cuando vino la expulsión mando a Elías Gómez y Andrés Herrera a calentar porque con el 2 a 1 por ahí podía a alinear una línea de 4, pero al ser gol cambié. No quería que estemos en campo nuestro y decidí por una línea de 3. Entré al vestuario, les transmití calma y les dije mi idea para tratar de ganar”, develó el estratega, que se inclinó con la inclusión de Pablo Solari por Salomón Rondón y de Rodrigo Aliendro por Nicolás De la Cruz.

Micho también recalcó que “el jugador de River tiene que entender que está en una grandísima institución, con gran plantel, con mucha competitividad y que tiene que afrontar tres torneos con la misma responsabilidad. Hay un legado dejado por los más grandes que nos permite trabajar con una armonía de felicidad. Vendrán momentos duros y todos participarán, pero el respeto está ante todo. No solo es gratificante que festeje Salomón, yo tengo que ser el primero en festejar un pco menos. Lo que me es gratificante es que cuando haga un cambio la gente se pare y aplauda. Eso es gratificante. Es un reconocimiento al jugador. Les da un apoyo extra a ellos desde lo emocional”.

A lo largo de la entrevista, el director técnico tuvo palabras elogiosas para varios de sus dirigidos. “Rodrigo (Aliendro) está teniendo rendimientos increíbles y cuesta muchísimo no verlo desde el arranque. No solo él, también a Santi Simón, que está volando. Franco Alndosno, que tiene un futuro enorme, Palavecino… Rodri al lado de Enzo nos da muchísimo equilibrio. Siempre tenés que ganar. Con Nacho y Nico al lado de Enzo, que tiene gran manejo y lectura de juego y Ezequiel Barco muy desequilibrante, pensé que le podíamos hacer daño”.

“Me gusta no sólo jugar con 2 delanteros, sino también con 3. Por lo general me gusta más el 9 y dos extremos, pero me fui acomodando. Tengo muy buenos centrodelanteros. Como también volantes. Tenemos que leer el lenguaje corporal de los jugadores, las caras y ver cómo se puede herir la rival y ahí tomás una decisión”, explicó. Y luego, añadió: “Lucas (Beltrán) está muy bien, con mucha confianza. Ojalá que esa confianza la pueda recuperar Miguel (Borja) y la eleve Salomón (Rondón). Los tres nos van a dar muchísimo”.

Con respecto la alocada celebración junto a Enzo Pérez, comentó: “No lo vi venir a Enzo en el festejo. Se agradece que con 37 años se entrene todos los días y que a veces le haga hacer menos y se enoje. Ayer fue el que más metros hizo. El esfuerzo no lo negocia, deja todo en cada partido. Con Enzo se pueden hablar muchísimas cosas en el día a día y eso facilita mucho mi trabajo”.

Pese a que los últimos campeones de la Copa Libertadores fueron equipos de Brasil, Demcihelis cree que los conjuntos nacionales son capaces de dar pelea en el ámbito internacional: “Las últimas Copas las arrasaron los brasileños, pero con humildad y trabajo tenemos que tener la mentalidad de ser protagonistas. Después veremos para qué nos da. No hay que temer. La selección argentina nos dio el ejemplo de que todo es posible”.

