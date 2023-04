River Plate comprará los pases de Esequiel Barco y Lenadro González Pirez: los detalles y montos de la operación

River Plate se quedará con las fichas de Esequiel Barco y Leadnro González Pirez (@fotobairesarg)

La llega de un nuevo entrenador suele renovar los aires dentro de un plantel y el cambio parece haberles caído en un momento ideal tanto a Ezequiel Barco como a Leandro González Pirez, quienes bajo el mando de Martín Demichelis se convirtieron en piezas clave e importantes dentro del esquema del líder de la Liga Profesional. Ante este escenario, River Plate no lo dudó y comprará las fichas de ambos jugadores.

Te puede interesar: Presenció la final que ganó River en Madrid y se convirtió en el verdugo de Boca: la desconocida historia de Andrew Teuten

Aunque alternó buenas y malas durante la gestión de Marcelo Gallardo, el habilidoso futbolista surgido de la cantera de Independiente empezó a demostrar toda su valía desde el desembarco de Micho, ya que lleva tres goles y dos asistencias en 13 presentaciones (sólo en seis fue titular).

“El cuerpo técnico y mis compañeros me dan la confianza para que pueda desarrollarme dentro de la cancha, me dan todas las herramientas y me toca poder ayudar desde ahí dentro”, esbozó el joven de 24 años tras la goleada ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Además explicó que ”Martín nos pide mucho que juguemos a uno o dos toques, creo que eso es lo que me está ayudando a estar más tranquilo y tomar mejores decisiones. Tengo la confianza de mis compañeros. El técnico me pide que juegue de interior por izquierda, atrás de los dos mediocampistas de ellos y me voy moviendo libre con Nacho (Fernández) y Rodri (Aliendro)”.

Esequiel Barco, desequilibrio y gol en el ataque de River plate

En su momento la dirigencia del Millonario acordó su desembarco en Núñez a cambio de 4.4 millones de dólares por un préstamo por dos años (2.2 millones por cada año de cesión), el cual finaliza en diciembre del 2023. Según pudo averiguar Infobae, el club, ya que el ex Independiente jugó más de la mitad de los partidos hará uso de la opción de compra y le pagará al Atlanta United de la Major League Soccer de los Estados Unidos unos 7 millones de dólares para quedarse con el 100 por ciento de la ficha del talentoso deportista.

Te puede interesar: Las revelaciones del primer DT del Diablito Echeverri en River: de la indicación táctica que lo fastidiaba al día en el que fue más popular que Messi y Maradona

En las negociaciones se estipuló que se pagará en 3 años con cuotas semestrales (en marzo y septiembre de cada año), por lo que terminará de abonar en el 2026. Vale destacar que el Millonario, para prever esta posibilidad, ya tiene acordado un vínculo con el delantero hasta diciembre del 2026, con una opción de extenderlo hasta fines de 2027.

El Atlanta United, por su parte, se quedará con una plusvalía del 50 por ciento (por ejemplo, si se vende en 10 millones: River Plate se quedará con 7 millones -recuperará su inversión inicial- y se repartirán en partes iguales el excedente -1.5 millones para cada uno). La franquicia estadounidense también cobrará un extra en caso de cumplir algunos objetivos, como ganar la Copa Libertadores.

Te puede interesar: La Liga Profesional está al rojo vivo: River Plate firme en la cima, San Lorenzo da pelea y hay 14 equipos separados por apenas 4 puntos

El caso del marcador central es similar al de Barco, ya que también llegó desde la MLS (Inter Miami) y fue criticado por algunos de sus primeros partidos. Pese a que no fue titular en los primeros juegos oficiales del nuevo ciclo, Leandro González Pirez se asentó como uno de los zagueros predilectos de Martín Demichelis. Fue titular en los últimos ocho partidos de la Liga profesional y aportó dos goles (ante Tigre y contra Racing de Córdoba, en la Copa Argentina).

Leandro González Pirez se convirtió en un bastión de la defensa de River Plate (@fotobairesarg)

El surgido de la cantera del Millonario, pero con pasos por Arsenal de Sarandí, Tigre y Estudiantes de La Plata, retornó al club mediante un préstamo por dos años con un cargo de 1.8 millones de dólares (el mismo se abonó en varias cuotas que rondaron los 100 mil dólares). Desde Núñez se hará uso de la opción de compra de 200 mil dólares para quedarse con la totalidad del pase. El conjunto argentino tiene tiempo de ejecutar la cláusula hasta diciembre de este año. “Es una operación parecida, aunque no había obligación de compra. Pero por poco dinero nos podemos quedar con su pase”, informaron desde el club.

“Fue a modo de préstamo, pero podría considerarse también como una compra en plazos”, añadió la misma fuente a este medio. Vale destacar que si el futbolista disputa más de 10 partidos oficiales (se contabiliza si juega más de 45 minutos) se abona un plus de 100 mil a la MLS.

Seguir leyendo: