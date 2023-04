El diálogo futbolero del padre de Riquelme con hinchas en plena tribuna de Boca Juniors durante el partido con Deportivo Pereira

Cacho Riquelme hablando de fútbol en la Bombonera

A Boca Juniors le costó muchísimo ganar el partido contra Deportivo Pereira en la que fue su presentación como local por el Grupo F de la Copa Libertadores. Tras un primer tiempo deslucido, la visita se puso en ventaja y conmovió a la Bombonera. A los fanáticos xeneizes se les agotó la paciencia con los jugadores y explotaron con insultos hasta que llegó el empate de Luis Advíncula y el tanto agónico para la victoria de Alan Varela tras el centro de Valentín Barco, destacado entre los dirigidos por Jorge Almirón. Cuando los ánimos aún no estaban del todo crispados, las cámaras de televisión enfocaron a Jorge Riquelme, papá de Juan Román.

Te puede interesar: Boca Juniors comunicó el parte médico de Luca Langoni y Bruno Valdez: ¿se pierden el Superclásico?

El padre del vicepresidente segundo, que se ubica en la platea media que se sitúa enfrente al palco al que acuden habitualmente sus hijos Román y Cristian, se puso a discutir sobre el primer tiempo con un grupo de hinchas que lo acompañaban y se prestaban al debate. Justo antes del comienzo del complemento, la transmisión oficial lo captó mientras realizaba ademanes y desafiaba a uno de los interlocutores: “Andá a jugar si es fácil”.

Esta no es la primera vez que Cacho trasciende en los pasillos o tribunas de la Bombonera ya que en 2021 había irrumpido en la cabina del periodista Roberto Leto para discutir sobre fútbol y defender al colombiano Edwin Cardona: “Vos sos un burro. Vos no sabés de fútbol. El 8 es crack, el 8 dio cátedra, Cardona dio cátedra de fútbol, papá. Vos no sabés nada, vos podés estar 40 años y sos un burro. Cardona no juega porque no lo ponen, pero es crack. Dejate de joder”.

Te puede interesar: Con varias sorpresas y una defensa inédita, la formación que paró Jorge Almirón en Boca Juniors

Más tarde, el mayor de la familia Riquelme aclaró que todo había sido en el contexto del clima futbolero de partido: “Es una tontería, yo a Leto lo conozco hace 25 años y hablamos de fútbol. ¿Ustedes no hablan de fútbol con sus amigos? Este me gusta, este no me gusta, este es mejor, este es peor...”.

Ayer contra Pereira Cacho Riquelme habrá sufrido por el nivel de juego mostrado por Boca, pero se habrá ido contento por el resultado final que acomodó al equipo en su zona de la Copa Libertadores.

Te puede interesar: Migliore, lapidario con Riquelme: “No creo que sea pelotudo, pero tampoco lo es el hincha de Boca”

Seguir leyendo: