Un 10 jugando de lateral izquierdo: la entrevista inédita a Valentín Barco antes de ser fichado por Boca Juniors

Entrevista inédita a Valentín Barco

Valentín Barco, la gran figura de Boca Juniors en la remontada ante Deportivo Pereira por Copa Libertadores, está en boca de todos. El juvenil que acaba de ser convocado por Javier Mascherano para la preselección del Mundial Sub 20 fue el golpe de efecto que necesitaba un plantel complicado desde lo futbolístico y anímico. Jorge Almirón le dio la posibilidad en la derrota ante Estudiantes de La Plata por la Liga Profesional y ahora lo mantuvo en el once contra los colombianos. Y él respondió.

Te puede interesar: Las definiciones de Almirón: lo que más tiene que trabajar Boca, su elogio a Barco y el fuerte mensaje para el plantel

Oriundo de la localidad bonaerense 25 de mayo, el Colo fue captado con apenas 9 años por el emblemático captador de talentos boquense Ramón Maddoni, que le consiguió la prueba. El pibe que bailaba rivales en el club Sportivo de sus pagos y usaba la número 10 enseguida fue fichado por el Xeneize para entrenamientos los días viernes y jugar en la Liga Metropolitana. Al año siguiente directamente subió a AFA, donde se reubicó en la cancha como lateral izquierdo.

“Estaba jugando en Riestra de chiquito y me vio el Negro Sánchez. Le decía a mi papá que me lleve a probar y cuando tenía 9 años me llevaron y quedé. Me vio jugar en Riestra un partido con Sportivo. Es lindo llegar a Boca, es otro entrenamiento. Ahí te hacen trabajar mucho físico y después fútbol en cancha de once. También me gusta jugar al fútbol reducido, está bueno”, son las palabras de Barco en un video inédito que se viralizó en las últimas horas luego de su brillante actuación por la Libertadores.

Te puede interesar: Los mejores memes del agónico triunfo de Boca Juniors ante Deportivo Pereira: Barco en modo Roberto Carlos y el sufrimiento de los hinchas

La joya azul y oro de 18 años era presentada en ese entonces por los medios locales como “La atracción del Coloncito 2014″ por destacarse como una de las figuras de ese torneo de baby. “Yo lo tomo igual a Boca, pero es otro fútbol. Hay que tocar y no es lo mismo que acá. Me llevo bien con mis compañeros, me tratan bien, me pasan la pelota y todo. En Boca es siempre el mismo grupo y ya están compitiendo, pero yo todavía estoy adaptándome al grupo. El año que viene sí voy a jugar. Este año el profesor me dijo que me tengo que adaptar al grupo”, son otras de las frases del pequeño tímido pero centrado Colo Barco.

Por ser tan chico, en Boca habían diseñado un plan para que no se les escapara y lo hicieron participar de entrenamientos y partidos cada 15 días. Sin demasiados recursos, sus padres viajaban 450 kilómetros para acercarlo a su sueño de ser profresional. “Me gustan Messi y Cristiano Ronaldo también”, decía Barco hace ya siete años, cuando todavía no tenía registrada su ficha como jugador de Boca en AFA. Y cuando tuvo que escoger un número de camiseta, apuntó a la 10. Y es que por su calidad, Valentín Barco es un marcador de punta izquierdo con cualidades de 10.

Te puede interesar: La historia de Valentín Barco, el “salvador” de Boca Juniors que recorría 450 kilómetros para ir a entrenar y se reinventó como lateral

Seguir leyendo: