Néstor Grindetti, el nuevo presidente de Independiente: “No sé qué pasó con Doman, tenemos un plan económico y equilibramos al club”

Néstor Grindetti cuando ganaron las elecciones y fue elegido como vicepresidente: ahora será presidente provisional (Foto: Ariel Torres)

Néstor Grindetti lleva 63 años de socio en Independiente y, asegura, no esperaba encontrarse en esta situación: es el presidente interino y en las próximas semanas deberán resolver quién toma el mando tras la “intempestiva” renuncia de Fabián Doman. “Acepté ser vicepresidente para poder colaborar desde la forma que colabora alguien en la Comisión Directiva y no es ejecutivo. De golpe tengo que pedir una licencia de 30 días porque tengo que asumir una responsabilidad institucional. Los problemas hay que afrontarlos, analizarlos y decidir. Después hay que bancarse las consecuencias de la decisión”.

El intendente de Lanús es una de las figuras de Juntos por el Cambio que este año podría jugar en la gobernación provincial. Mientras tanto, evita dar una afirmación sobre su futuro en el club y no se corre de la posibilidad de quedar como mandatario en Avellaneda. “Esperemos que el clásico sea el recomienzo en Independiente. Pero si mañana no entra, tampoco hay que desesperarse. Hay que darle tiempo al técnico para que vaya encontrando al equipo. Nadie puede esperar que en 48 horas haya hecho milagros. Lo que sí va a ser muy importante va a ser el cambio anímico del plantel”, anuncia sobre el duelo con Racing de esta tarde en el Libertadores de América desde las 16.30.

— ¿Cómo sigue este proceso en Independiente después de lo que pasó esta semana?

— La obligación primaria institucional es que debemos convocar desde la Comisión Directiva a una Asamblea y la Asamblea tiene que elegir entre la mesa de conducción, que somos los dos vicepresidentes, el secretario general y los dos tesoreros. Entre esas personas deben elegir al presidente, que va a culminar el mandato para los años que faltan. Los plazos de eso lo vamos a estar resolviendo la semana que viene. El plazo máximo que marca el Estatuto es de 90 días.

— Pero piensan resolverlo en menos tiempo...

— Vamos a tratar que sea menos, por supuesto. Sobre todo para normalizar la situación. Por más que estoy muy acompañado por la Comisión, el título de interino no deja de ser un título que es preferible que sea definitivo para poder cerrar acuerdos y esas cosas.

— Teniendo en cuenta su perspectiva política a nivel nacional, ¿usted está entre los nombres para asumir el cargo? ¿Va a ser Juan Marconi? ¿O Daniel Seoane?

— Hoy la verdad que la Comisión, y lo demostró en esta contratación del técnico, ha funcionado en forma cohesionada. Funcionó fantástico. En el momento que me enteré que había renunciado Doman cité a la Comisión, inmediatamente nos reunimos y nos pusimos a trabajar codo a codo. Cualquiera de ese quinteto que mencioné puede ser el futuro presidente. La Asamblea es soberana, tiene que elegir, no es que va a haber una campaña. Surgirá de la decisión política de la Asamblea, pero no hay nadie que se destaque solo.

— Después de las turbulencias, ¿qué cualidades es importante que tenga el próximo presidente?

— Saber equilibrar, que es lo más difícil en este ambiente. Equilibrar la pasión con la razón. Todos somos hinchas de Independiente, socios, pero acá tenemos una responsabilidad primaria que es que el club salga de la situación que está metido y después crezca. Caminar hacia el campeonato como los que Independiente supo ganar. Eso en este ambiente no es fácil, hay que equilibrar pasión y razón. Uno cuando empieza a hablar de temas profesionales, de financiamiento, aplica la razón. Pero no hay que olvidarse que el hincha que está en la tribuna, Hay que tener empatía con el socio y saber que lo que tenemos que buscar al final del día es volver a la gloria de Independiente.

— Después del río revuelto que hubo, con tantos rumores, versiones y declaraciones, ¿hay una buena relación entre usted y Juan Marconi? Son las dos caras principales ahora de la CD

— La relación es muy buena. Él realmente es un apasionado. Vive por el club, vive dentro del club, lo conoce, lo sufre, lo goza. Por lo tanto, tiene un futuro en la dirigencia del club muy promisorio. Es un tipo que conmigo se lleva muy bien. Pero también está el resto, Christian Urrelli, el tesorero, que es otro muchacho joven que realmente vive mucho el club. Está Daniel Seoane, que viene con muchísima experiencia en el manejo del club. Hay pasta para poder no solo tener buenos dirigentes en la coyuntura del presente, sino gente por la edad con mucho futuro.

— Desde su perspectiva en estos seis meses de convivir con él, de entender las cuestiones políticas, ¿Qué fue realmente lo que pasó con Doman?

— La verdad, tengo que decir, no sé. Te cuento cuál ha sido nuestra convivencia en estos tiempos. Para explicar: acepté ser vicepresidente de Independiente justamente porque es un cargo que no es ejecutivo. Iba a las reuniones de Comisión, pero no hace falta que esté en el día a día. El día a día lo manejan el presidente, el secretario y el tesorero. Con lo cual, no estaba en el día a día. Sí tomé para mí algunas cuestiones que tienen que ver con mi expertise profesional, que es todo el tema organización, administrativo, financiero. La verdad que no sé. Yo me enteré por los medios de la renuncia de Fabián. No sé exactamente qué es lo que pasó. Él atribuye, por lo que escuché en alguna declaración, a que no había un plan económico-financiero. Y la verdad que lo hay... De hecho, Independiente en enero perdía 100 millones de pesos por mes y hoy ya no pierde. Lo equilibramos entre todos. Tenemos sponsoreo, hicimos 16 mil socios, vendimos cualquier cantidad de abonos a platea, vendimos todos los palcos. Trabajamos en el tema financiero para poder conseguir fondos. Los que necesita Independiente, los volúmenes que necesita, requiere instrumentos financieros que sean muy serios. Se ha armado un fideicomiso que se está terminando en este momento para recibir fondos ahí. Se viene trabajando. No todos los problemas de Independiente han sido resueltos, se ha encaminado mucho. Por eso no entiendo esa declaración de él. Y como yo con él no hablé, no sé bien qué pasó. Tal vez lo ha superado una situación en la que estamos, que no se puede negar que es de gran presión por el tema deportivo, el tema futbolero.

— ¿En esa famosa reunión de Comisión Directiva del lunes por la noche no les advirtió que iba a renunciar?

— Yo en esa reunión estuve en la primera parte, no en la segunda. No puedo decir con certeza que pasó. Y no me gusta decirlo por versiones. No sé, sinceramente. Para mí fue una sorpresa total. Lo que me dicen mis colegas de Comisión que también estuvieron en esa reunión hasta el final es que para ellos también fue una sorpresa. Sinceramente no sé qué le pasó.

Doman, Grindetti y Marconi hace seis meses, cuando ganaron las elecciones (Foto: Ariel Torres)

— ¿Usted era el encargado de traer la plata al fin y al cabo?

— No... Me sonrío porque hay un concepto en ciertas personas que no conocen de adentro el fútbol y tal vez le esté pasando esto a él. Dicen: “Los dirigentes que vienen al fútbol tienen que traer plata”. Independiente necesita para salir de la coyuntura entre 5 y 10 millones de dólares. ¿Quién puede pensar que alguien va a venir a poner 5 o 10 millones de dólares en Independiente? Salvo que sea un multimillonario. Ninguno de los dirigentes, y esto lo hemos hablado entre nosotros hasta risueñamente, ninguno de nosotros comprometió nunca eso porque no lo podíamos prometer. No tenemos eso. Lo que sí dijimos, y de hecho lo estamos haciendo, es generar los instrumentos y las negociaciones para poder ir resolviendo el problema, que es la espada de Damocles en Independiente, que es la deuda que tiene sobre todo con América, con el jugador Silva... Hay tres o cuatro deudas que son las que nos inhiben para incorporar jugadores. Eso se está trabajando en los tiempos que estaba previsto.

— Sin la venta de un jugador, ¿de dónde se saca esa plata?

— En el corto plazo estamos terminando el fideicomiso, hay gente que quiere invertir en Independiente pero necesita seguridades para que algún día pueda recuperar su capital. Se está trabajando en ese fideicomiso. Hoy Independiente si bien está prácticamente saliendo del concurso, es un club que está concursado, con lo cual hay que dar instrumentos que den seriedad y seguridad al inversor. Eso se está terminando. Todos estos ingresos... Y, si Dios quiere y empezamos a andar bien, empieza a haber ingresos por el fútbol. Si vamos avanzando en la Copa Argentina, eso te da ingresos. Y después salió, que eso no fue gestión nuestra, pero viene muy bien y estamos contentos, lo de (Santiago) Maratea, que ha decidido hacer una recaudación para ponerla a disposición de Independiente...

— ¿Van a hablar con él?

— Sí, seguramente. Pero esto fue una iniciativa de él y nos gusta que quede claro que es una iniciativa de él. No queremos mezclar la política del club con una persona que ha tenido una iniciativa muy piola, que la viene desarrollando en otros ámbitos y que le va muy bien. El día que él arme todo, que lo quiera poner a disposición de Independiente, vamos a instrumentar a ver cómo se puede hacer eso. Hay alternativas.. No estamos bien, porque otra sería la situación, pero tampoco es una situación desesperante que no tenga solución. Hay luz al final del túnel. Lo que sí hay que darle a las cosas los tiempos que necesiten.

— ¿Por qué Zielinski antes no y ahora sí? ¿Qué pasó en el medio más allá de la renuncia de Doman?

— Las condiciones económicas son las mismas que habían cerrado Doman y la Comisión con Repetto, que lamentablemente Repetto se cae cuando Doman renuncia. No sé cómo fue la charla del presidente anterior con Zielinski. En este caso la cosa fue bastante rápida, porque primero a mí personalmente y a toda la Comisión –estuvimos absolutamente todos de acuerdo–, nos encantó que el hombre tiene un equilibrio muy bueno entre las condiciones de técnico y las de motivador. Las de un hombre que realmente conduce a un equipo, es capaz de motivarlos, de levantarles el ánimo. En ese sentido es un hombre que reúne dos cualidades que son esenciales en un conductor. Tiene antecedentes muy buenos en términos de resultados en los distintos equipos que tomó. Nos pusimos de acuerdo en las condiciones económicas: lo que primó fue hacer algo que Independiente pueda pagar y no que dentro de tres meses estemos boqueando y diciendo que no le podemos pagar. Fue muy rápido, Zielinski es un hombre muy bien predispuesto. Lo veo muy entusiasmado con el desafío. Sabe y sabemos que no es fácil. Lo veo muy seguro. Creo que dimos en la tecla, pero ahora la pelota tiene que entrar.

— Y este domingo principalmente...

— ¡Claro! Principalmente este domingo. Es donde yo digo que hay que entender al hincha, hay que tener empatía con el hincha, conozco la situación de Independiente por eso le doy tanto bola al tema económico, financiero, pero es lógico que el hincha desde la tribuna no tenga ese conocimiento y lo que quiera es salir campeón. Porque a mí cuando me agarra la faceta de la pasión, también quiero salir campeón a cualquier precio. Pero no podemos hacer, aplicando la razón, que la cosa sea a cualquier precio. Porque sino Independiente va a terminar como terminó con la Comisión anterior.

"Zielinski tiene un equilibrio muy bueno entre las condiciones de técnico y las de motivador"

— ¿Está en la mentalidad de ustedes privatizar o gerenciar a Independiente? Porque obviamente apenas ocurrió la renuncia ya se empezó a conjeturar que esto es un plan político

— Nosotros lo dijimos en la campaña: Independiente no va a ser una sociedad anónima, eso desde ya. Lo que hay que conseguir son instrumentos, como este que decía del fideicomiso, que hoy el mundo usa para financiar el fútbol de forma transparente y ordenada. Como hace Europa y como está haciendo Brasil. Si nosotros no hacemos eso, no aggiornamos la administración de los clubes, y no le damos transparencia, no le damos seguridades, nos van a pasar por encima. Los europeos ya nos pasaron, nos van a pasar por encima los brasileros. De ninguna manera sociedades anónimas, pero sí ordenar la administración, que sean transparentes. Salir de esto que viene un dirigente y trae plata, ¿qué quiere decir eso? El que tiene que conseguir la plata para poder financiar un plantel profesional es el propio club con su nombre, con su prestigio y los campeonatos que gana, y para eso hay que ser transparente.

— Plantea Europa o Brasil, ¿se puede competir contra sociedades anónimas siendo asociaciones civiles?

— Portugal tiene un sistema mixto y pueden. No hay que ser dogmático y decir porque uno habla de financiamiento del fútbol transparente piensa en sociedades anónimas. No es así. Hay que hacer los papeles claros, los contratos claros, las garantías claras. Y decir señores capitales del mundo acá está Independiente, acá está el fútbol argentino, que es una fuente de ingresos que bien administrada y de forma transparente puede crecer. Y no decir: “Che, fulanito de tal, vení que te pongo de presidente y poné plata”. No es así.

— ¿Qué pasó con Gonzalo Verón para llegar a este punto?

— Una muy mala praxis en este caso legal, como la muy mala praxis administrativa y financiera que hubo en la gestión anterior nos lleva a esta situación. Está muy claro en el expediente, aún siendo neófito, yo no soy abogado, que hubo una muy mala praxis. Hoy tenemos una demanda de 2.300 millones de pesos por un jugador que jugó un poquito más de diez partidos. Ese numerito solo muestra que evidentemente hubo una pésima mala praxis. Nadie puede reclamar una suma semejante por haber jugado diez partidos.

— Doman dejó en claro, entre los motivos de su renuncia, que después de la denuncia contra Moyano y la CD anterior el clima cambió, ¿van a seguir adelante con eso?

— Sí, claro. Una denuncia penal no se puede detener. Una vez que se inicia una denuncia penal, la denuncia penal corre. Además, la denuncia penal la firmó Doman en su calidad de presidente del partido con mandato de la Comisión Directiva. No es que la hizo él por iniciativa privada, personal, entonces desde ya que va a seguir. Sería imposible si uno la quisiera parar.

