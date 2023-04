Leandro Stillitano se suma al cuerpo técnico de la Selección Sub 20 de Javier Mascherano de cara al Mundial en Argentina

Leandro Stillitano, de entrenar a la Primera de Independiente a integrar el cuerpo técnico de Javier Mascherano en la selección Sub 20 (Foto: Prensa Independiente)

Este lunes 17 de abril fue un día de definiciones. Luego de que se firmaran todos los avales para la organización del Mundial Sub 20 en la Argentina, la FIFA confirmó de manera oficial la nueva sede de la competencia juvenil que iba a realizarse originalmente en Indonesia y Javier Mascherano incorporó oficialmente a un nuevo ayudante de campo en el cuerpo técnico de la Selección: se trata de Leandro Stillitano.

Te puede interesar: El detrás de escena de la continuidad de Javier Mascherano en la selección argentina Sub 20 de cara al Mundial y la chance de sumar a Stillitano al cuerpo técnico

La llegada al banco de la Selección del saliente director técnico de Independiente se venía barajando y se adueñó de la escena repentinamente como principal candidato tras los llamados iniciales. El ex asesor directo de Ariel Holan y Gustavo Quinteros era el apuntado para volver a tener ese rol de asistente en la Sub 20, y también había sido contactado Fabricio Coloccini (estuvo al mando del Sub 20 de Venezuela y se fue con Pekerman).

Stillitano llega a ocupar el rol de ladero del Jefecito tras la salida de Óscar Hernández Romero, quien secundó al ex volante central en el Sudamericano de la categoría, en el que la Albiceleste fue eliminado en primera fase. Orientador que trabajó durante diez años en el Barcelona y con pasado en el fútbol de Japón, viajó al país con Masche para montar el Departamento de Metodología y Desarrollo de las Selecciones Argentinas. Tras la salida de Fernando Batista a Venezuela, asumieron en el Sub 20, pero ante el golpe en Colombia renunció, al igual que su jefe.

Te puede interesar: Ricardo Zielinski llegó a un acuerdo para dirigir a Independiente: debutaría en el clásico del domingo ante Racing

Tras un profundo trabajo de convencimiento que incluyó al presidente Claudio Tapia y a Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Mayor, Mascherano aceptó continuar ante el nuevo panorama de la clasificación al Mundial como anfitrión; una gran oportunidad de redención luego del traspié de enero. Hernández, en cambio, jamás cambió su biografía de Twitter, con fecha de caducidad: “Former Assistant Coach U-20 National Team de AFA (2021-2022)”.

De ahí el movimiento rápido para buscarle reemplazo, que llegó con Stillitano. El paso por Independiente fue la primera experiencia como entrenador principal para Stillitano, de 40 años. Su ciclo duró apenas 8 partidos, todos en la Liga Profesional de Fútbol, en la cual ganó uno, empató cinco y perdió dos. Como ayudante de campo, se inició en 2015 en la reserva de Banfield junto con Holan y luego lo siguió en Defensa y Justicia. Llegó a Independiente en 2017 y pudo obtener dos títulos internacionales: la Copa Sudamericana y la Suruga Bank. En 2019 integró el cuerpo técnico de Quinteros en Xolos de Tijuana y al año siguiente fue al Colo Colo de Chile, donde logró otros dos títulos.

Si bien el certamen comenzará el 20 de mayo y Argentina disputará el duelo inaugural, los entrenamientos comenzarían el 8 de mayo. La multiplicidad de competencias en disputa (Liga Profesional, Copa Argentina, Copas Sudamericana y Libertadores) complican la cesión de los futbolistas; la gran mayoría de ellos titulares o parte de la rotación de sus equipos. Al mismo tiempo, los clubes finalmente no están obligados a ceder a los futbolistas para este Mundial Sub 20.

Masche, en el predio Lionel Messi, donde ya planifica su plantel para el Mundial

“La liberación de jugadores es obligatoria para los partidos que figuren en el calendario internacional, así como para los partidos de competiciones finales de la Copa Mundial de la FIFA, de la Copa FIFA Confederaciones y campeonatos de equipos representativos «A» de las confederaciones, siempre que la asociación en cuestión sea miembro de la confederación organizadora. Los clubes se obligan a liberar a sus jugadores inscritos en favor de los equipos representativos del país para el que tienen derecho a jugar debido a su nacionalidad, si la asociación en cuestión convoca al jugador”, indica el anexo 1 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de octubre del 2022. El calendario FIFA (2023-2030) no tiene incluido el Mundial Sub 20.

Más allá de que se descuenta de que aquellas promesas que actúan en el país participarán sin problemas de la competencia y de los trabajos preparatorios, la AFA deberá hacer un trabajo más fino con las figuras en condición de ser citadas y se desempeñan en Europa, tales los casos, por nombrar algunos, de Alejandro Garnacho, Luka romero, Matías Soulé o Máximo Perrone.

Seguir leyendo: