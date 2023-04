Quiénes son las 10 figuras a seguir en el Mundial Sub 20 que se jugará en Argentina

Las promesas del campeonato mundial Sub 20

El Mundial Sub 20 se disputará finalmente en territorio argentino luego de que la FIFA le quitara la sede a Indonesia por cuestiones políticas y en la previa al certamen juvenil más importante a nivel selecciones que comenzará el 20 mayo repasamos los 10 futbolistas con más proyección de cada plantel.

Un detalle, no menor en el contexto, es que fuentes con conocimiento del tema confirmaron a este medio que los clubes finalmente no están obligados a ceder a los futbolistas para este Mundial Sub 20. “La liberación de jugadores es obligatoria para los partidos que figuren en el calendario internacional, así como para los partidos de competiciones finales de la Copa Mundial de la FIFA, de la Copa FIFA Confederaciones y campeonatos de equipos representativos «A» de las confederaciones, siempre que la asociación en cuestión sea miembro de la confederación organizadora. Los clubes se obligan a liberar a sus jugadores inscritos en favor de los equipos representativos del país para el que tienen derecho a jugar debido a su nacionalidad, si la asociación en cuestión convoca al jugador”, indica el anexo 1 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de octubre del 2022. El calendario FIFA (2023-2030) no tiene incluido el Mundial Sub 20. De todos modos, las federaciones ya iniciaron contactos para poder disponer de las máximas estrellas que pueden jerarquizar la competencia.

1- ALEJANDRO GARNACHO (ARGENTINA)

El extremo del Machester United será una de las caras más conocidas en la Copa del Mundo juvenil y llega con muy buen ritmo a la competencia, más allá de no haber podido participar con su selección en el Sudamericano Sub-20 que se realizó en Colombia ni en los amistosos ante Paraná y Curazao con el equipo mayor que orienta Lionel Scaloni debido a una lesión.

El futbolista nacido en España hace 18 años, pero nacionalizado argentino, ya debutó con la Albiceleste en un amistoso ante Estados Unidos (2-2) el 26 de marzo de 2022 en el predio de Ezeiza y lleva cinco partidos con cuatro goles y una asistencia con su seleccionado. Con su club, Garnacho va ganando terreno y es considerado por el entrenador Erik Ten Hag. Ha disputado 32 encuentros oficiales con 5 goles y 6 asistencias para los Diablos Rojos.

Alejandro Garnacho es una de las joyas del Manchester United (REUTERS/Carl Recine)

2- VITOR ROQUE (BRASIL)

El delantero de Athletico Paranaense fue una de las figuras del Sudamericano, donde se consagró con su seleccionado y además terminó como el goleador del certamen (6 tantos) junto a su compañero de ataque, Andrey Santos.

Surgido en el América Mineiro, el joven de Mina Geráis, pasó por Cruzeiro y fue transferido en cifra récord al Paranaense, donde ya disputó la Copa Libertadores. Además, debutó en la selección mayor en el amistoso que Brasil perdió ante Marruecos en Tanger. Reemplazó a Rodrygo al minuto 65 de juego.

El brasileño Vitor Roque ya debutó en la selección mayor y es una de las figuras del equipo juvenil de su país (AP Foto/Fernando Vergara)

3- MOHAMED ALI-CHO (FRANCIA)

Francia llega al Mundial Sub 20 tras alcanzar las semifinales del Europeo disputado en Eslovaquia y cuenta con un plantel plagado de talentos, entre los que se encuentra el centro delantero que llegó a la Real Sociedad desde Angers a cambio de 11 millones de euros.

Momo Cho ya debutó en La Liga, Copa del Rey y Europa League con el conjunto español y es considerado por el técnico de Les Bleus como un factor clave, junto con Lucas Gourna, Ryan Cherki, Matthis Abline y Alan Virginius.

Mohamed-Ali Cho durante su etapa en el Angers de Francia. El juvenil pasó en cifra récord a Real Sociedad de España (REUTERS/Stephane Mahe)

4- CARNEY CHUKWUEMEKA (INGLATERRA)

La selección inglesa es una de las favoritas en el Mundial Sub 20 y motivos no le faltan, ya que viene de consagrarse campeona en el Europeo U19 tras batir en la final a Israel. Con un plantel rico en estrellas, de las cuales muchas de ellas ya cuentan con minutos en la Premier League, hay un mediocampista que se destaca.

El compañero de Enzo Fernández en Chelsea nació en Austria, pero se nacionalizó británico y ya ha mostrado sus credenciales en la selección de los Tres Leones. Fue uno de los pilares del equipo, además de lucir la cinta de capitán ante Israel y marcó tres goles con dos asistencias en la competencia previa al campeonato del mundo.

El inglés Carney Chukwuemeka es una de las promesas del fútbol que estarán en el Mundial Sub 20 (Reuters/Jason Cairnduff)

5- ÁLVARO RODRÍGUEZ (URUGUAY)

El delantero que pertenece al Real Madrid fue una de las revelaciones del Sudamericano Sub 20 y lideró a la Celeste al segundo puesto. Fue uno de los goleadores del equipo con cinco tantos al igual que Fabricio Díaz y Luciano Rodríguez e impacta por sus 1.93 metros de altura y su gran técnica para definir.

Es un caso similar al de Garnacho, ya que nació en España y hasta jugó en la Sub 18 del país ibérico, pero optó para representar a Uruguay y así lo hará en la Copa del Mundo juvenil. Actualmente juega para el Real Madrid Castilla, el equipo filial del Merengue.

El uruguayo Álvaro Rodríguez ya jugó para el Real Madrid en La Liga (REUTERS/Violeta Santos Moura)

6- SIMONE PAFUNDI (ITALIA)

Encarador, zurdo y explosivo, este joven de 17 años que juega en Udinese es una de las joyas italianas. Con la 10 en la espalda, es la esperanza de la Azzurra para encontrar al jugador habilidoso que le falta al equipo. Roberto Mancini ya lo citó a la mayor y lo hizo debutar ante Albania en un amistoso.

Junto con Wilfried Gnonto y Cher Ndour, Pafundi asoma a ser una de las figuras a seguir en la Copa del Mundo.

Simone Pafundi en el entrenamiento de la selección italiana. El volante de 17 años es una de las joyas azzurras (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

7- PAPE DIOP (SENEGAL)

Senegal se consagró campeón de la Copa Africana de Naciones juvenil sin perder un solo partido y sin recibir goles en contra. Una de las figuras de los Leones de Teranga fue el mediocampista Pape Demba Diop, quien además fue el goleador del torneo con seis tantos.

De características defensivas o distribución de juego en el centro del campo el futbolista de 19 años milita en el SV Zulte Waregem de la liga local pero tiene destino europeo.

Pape Demba Diop, una de las promesas de la selección juvenil de Senegal

8- GABRIEL SLONINA (ESTADOS UNIDOS)

El arquero de 18 años es uno de los mejores proyectos del fútbol norteamericano. Contratado por el Chelsea, buscará seguir sumando minutos de calidad en la Copa del Mundo de Argentina y defender el arco del equipo campeón de la Concacaf.

Otra de las figuras del US Soccer es el goleador del equipo, Paxten Aaronson, jugador del Eintracht Frankfurt de Alemania.

Gabriel Slonina, arquero del seleccionado de Estados Unidos Sub 20 (Mike Dinovo-USA TODAY Sports)

9- NAOKI KUMATA (JAPÓN)

En la Copa de Asia, en la cual el seleccionado de Uzbekistán se alzó con el trofeo por primera vez en su historia, los focos se posaron en el delantero japonés del Tokio FC, Naoki Kumata, quien marcó cinco goles en igual cantidad de partidos para lograr la clasificación al Mundial. El futbolista viene afilado con la camiseta de los Samurais y tiene un promedio de un tanto por partido jugado.

Naomi Kumata fue el máximo anotador de su equipo en la Copa de Asia juvenil y llevó a Japón al Mundial Sub 20

10- OSCAR GLOUKH (ISRAEL)

El talentoso mediocampista que juega en el Salzburgo de Austria es una de las joyas del sorprendente seleccionado israelí que alcanzó la final del Europeo eliminando a Francia. Buscado por el Barcelona, el joven que maneja ambos perfiles deslumbró en sus comienzos en el Maccabi Tel Aviv.

Gloukh, de 18 años, es el líder de su equipo y además de contar con experiencia en primera división y Europa League, ya debutó en la selección absoluta de Israel y convirtió un gol a Chipre.

Oscar Gloukh, la perla del seleccionado juvenil de Israel (REUTERS/Radovan Stoklasa)

