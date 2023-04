Vomitó dentro del casco y sufrió una dura caída: el colapso de Álex Márquez durante el GP de las Américas de Moto GP

Alex Márquez cayó de su moto tras vomitar en la pista

El piloto catalán Álex Márquez fue protagonista de un desafortunado accidente durante el sprint del Gran Premio de Las Américas 2023 después de irse al suelo en una de las curvas del circuito tras haber vomitado dentro de su casco.

Tras acabar su participación, el piloto de 26 años se pronunció en una entrevista con DAZN y explicó que su malestar se debió a algo que había comido entre la clasificación y el sprint final: “No sé si el podio era factible, pero sí la quinta plaza”, reconoció.

“En mitad de carrera me he empezado a sentir un poco mal del estómago y justo cuando me he caído en esa frenada he vomitado. El cuerpo ha entrado en colapso, algo me ha sentado mal de la comida aunque he comido igual que siempre”, remarcó el español tras el accidente.

“Pero por lo que sea, he vomitado, he soltado freno, y al volver a darlo he entrado en el ápice demasiado inclinado. Luego cuando he vuelto a la oficina he vuelto a vomitar pero ya todo limpio. Algo me sentó mal y tenía como un tapón. Me quedé sin fuerzas”, explicó el campeón de Moto 3 y Moto 2.

En las imágenes se pudo ver el momento en cuestión. Desde la cámara del casco se aprecia que el corredor no pudo dominar su Ducati a la hora de tomar la curva terminando directamente en la parte roja de la pista. Desde otro ángulo se lo vio apoyado sobre su moto intentando recuperar el aliento antes de abandonar por sus propios medios el circuito.

Alex Márquez sufrió un accidente durante el sprint (Reuters)

“Hemos empezado mal la carrera, sobre todo con la salida. He salido muy mal, en la primera curva lo he podido arreglar más o menos. Luego he intentado no ponerme nervioso e ir paso a paso, sabía que aquí adelantar era difícil. Era un poco descarte, porque en la recta de atrás cada vuelta alguien se iba largo y era muy fácil cometer errores”, añadió el catalán ya más centrado en las cuestiones técnicas que ofrece el trazado.

“La salida me está costando con esta moto. Es un embrague diferente al de la Honda, si tuviera que cambiar algo en esta moto, comparado a la Honda, serían las salidas. Pero todo no puede ser bueno”, sentenció.

El italiano Francesco Pecco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23) dominó con autoridad la carrera sprint del Gran Premio de Las Américas en el circuito COTA (Circuit Of The Américas), por delante de los españoles Alex Rins (Honda RC 213 V) y Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23).

En ese orden concluyeron los pilotos de cabeza y también en los puntos de esta carrera sprint estuvieron el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), el italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22), su compatriota Luca Marini (Ducati Desmosedici GP22), el portugués Miguel Oliveira (Aprilia RS-GP) y el australiano Jack Miller (KTM RC 16).

