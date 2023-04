Nelsinho Piquet admitió presiones en el “Crashgate”, el escándalo que salpica a la Fórmula 1: “Me trataron como a un perro”

Nelsinho Piquet lanzó fuertes declaraciones sobre el Crashgate

Bernie Ecclestone, ex dueño de la Fórmula 1, removió una herida que nunca cicatrizó y el Crahsgate vuelve a estar en el foco. El protagonista que faltaba hablar era Nelsinho Piquet, el principal involucrado en el mayor escándalo en la historia de la Máxima. El brasileño se abrió y se refirió sobre aquel episodio en el que acató una orden para chocar de forma deliberada y así facilitar el triunfo de su compañero de equipo en Renault, Fernando Alonso.

Nelsinho no se guardó nada y hasta reveló por qué no habló con su padre, tricampeón mundial (1981, 1983 y 1987), en la previa a la carrera en Singapur en la que confirmó que fue presionado por el jefe del equipo Renault, Flavio Briatore, quien además era su representante y también había sido clave en los primeros años de Alonso en la F1.

“Creo que es una buena oportunidad para poder hablar un poco de lo que pasé, ¿no? Creo que mucha gente juzga sin saber... ¡Sí, fue un error! Pero, en la posición en la que estaba, de soñar con estar en la F1 durante tantos años”, arrancó Piquet, en su participación en el On the tracks Podcast, del que fue uno de los protagonistas junto a Christian Fittipaldi, también ex piloto de F1 y sobrino del bicampeón mundial, Emerson Fittipaldi.

“La presión iba en aumento, porque no tenía a nadie conmigo allí. Mi padre no fue a ninguna carrera el primer año. Fue el propio Flavio, que era el director del equipo y mi manager. No sólo el mío, sino otros seis pilotos de la grilla, así que yo era ‘sólo una figurita’ como todos los demás: eran Mark Webber, Heikki Kovalainen, Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella y Jarno Trulli”, explicó el piloto de 37 años.

Fernando Alonso, Flavio Briatore y Nelsinho Piquet

“Fue muy difícil para mí. Así que la presión de Flavio fue muy grande sobre mí. Hasta ese fin de semana (Singapur) y, para abreviar, me pusieron psicológicamente contra la pared y no tenía forma. Mucha gente me pregunta: ‘¿Lo volverías a hacer? Por supuesto, mi respuesta normal es: ‘No, obviamente no’. Pero volver a esa edad, bajo esa presión. No tienes a nadie a tu lado, salvo para acosar de esa manera”, esgrimió.

“Siempre quejándose, siempre presionando, siempre advirtiendo: ‘Oh, esta es tu última oportunidad’. Y ves tu sueño, que te has pasado persiguiendo toda la vida. Da la sensación de que va por un camino completamente equivocado, da la sensación de que todo va mal, se suponía que tenías que haber entrenado (el año anterior, en este caso 2007) para el año siguiente, se suponía que tenías que tener un compañero de equipo que quizá no era tan fuerte como Alonso, que se suponía que era Kovalainen”, afirmó.

“La psicología del piloto, cuando entra en la F1, es muy sensible. Tiene que sentirse muy confiado. Cuando pierde esa confianza, es algo muy delicado y muy difícil de recuperar. Lo primero es: tener una persona a tu lado, puede ser un hermano, un primo, un abogado, un amigo, lo que sea, pero una persona que sepas que, independientemente de cualquier cosa que vaya a pasar, va a querer el bien del piloto. Esto es lo más importante que no tuve, así que me desestabilizó de tal manera que a veces la gente no entiende todo lo que pasé allí. La presión y la horrible situación”, subrayó.

La orden recibió fue que debía chocar de forma deliberada para que se neutralizara la carrera. Con las detenciones, Alonso, que había largado 15°, quedó primero y se llevó el triunfo en la primera carrera nocturna de la historia de la Máxima. Fue un hecho histórico, pero ese hito quedó en segundo plano cuando se reveló la estratagema de Briatore y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) le aplicó una suspensión perpetua al team manager italiano para ingresar a las carreras fiscalizadas por la entidad rectora. Sydmonds siguió trabajando en equipos de F1 y Nelsinho siguió otras diez competencias en 2009 y luego nunca más corrió en la categoría.

El accidente a propósito generado por Nelsinho Piquet que facilitó el triunfo de Fernando Alonso en Singapur 2008

“Nos quedamos [un] segundo año (2009) y luego salió esa historia porque fueron unos bastardos. Rompieron mi contrato, algo que se suponía que no debía hacer. Se suponía que iba a correr todo el año y, de repente, me dijeron: ‘Ahora Romain Grosjean va a venir en tu lugar’. Les dije: ‘No pueden hacer eso’. Me trataron como a un perro. Y fue entonces cuando dije: ‘Ya que me están echando pensando que soy basura, creo que tenemos que dejar las cosas claras aquí’.

“Y entonces fue cuando realmente todo el mundo se enteró de la historia, lo cual, para mí, fue horrible. Por mucho que fuera muy traumatizante -y lo sigue siendo, muchas veces, porque mucha gente no lo entiende y mucha gente juzga sin entender la historia, es lógico que no lo hiciera para afectar directamente a una persona. Fue una orden de equipo para ayudar a alguien dentro de nuestro equipo, no fue para perjudicar a Felipe Massa, no fue nada de eso”, dijo Nelsinho.

Luego Piquet fue consultado por el periodista Reginaldo Leme, comentarista de F1 de Band e invitado en el episodio de Pelas Pistas Podcast, por qué no le preguntó a su padre, antes de tomar la decisión de aceptar la orden de Briatore y compañía. “Estaba solo, la diferencia horaria era muy grande en Singapur”, respondió Nelsinho, que ahora es piloto de Stock Car de Brasil, la categoría de autos con techo más importante de su país. También corrió varios años en la Fórmula E, categoría en la que fue el primer campeón en la temporada 2014/2015. Además, probó suerte en la NASCAR y en el Rally Cross.

Luego del Crasgate, Nelsinho Piquet tuvo los días contados en la Fórmula 1

La polémica volvió a estallar 15 años después debido a las declaraciones del mes pasado de Ecclestone en las que manifestó que Lewis Hamilton (McLaren) no debió haber sido campeón ese año ya que se favoreció por el resultado final en Singapur. Hamilton llegó a 98 puntos y por uno le ganó a Felipe Massa (Ferrari). Pero si se hubiese anulado la carrera en Singapur, como planteó Bernie, no hubiese cosechado 6 puntos y la cuenta global a final de la temporada habría sido con 92 unidades para Lewis y 97 para Felipinho, que hubiese sido el campeón.

“Decidimos no hacer nada. Queríamos proteger el deporte y salvarlo de un escándalo enorme. Por aquel entonces, había una norma según la cual la clasificación de un campeón del mundo era intocable después de la ceremonia de entrega de premios de la FIA a final de año. Así que a Hamilton se le entregó la copa y todo fue bien”, reveló Ecclestone, en testimonios tomados por F1-Insider.

Ante la revelación del magnate inglés, quien condujo la F1 por cuatro décadas, el propio Massa avisó que analiza ir a la Justicia ordinaria para hacer un reclamo, no por un resarcimiento económico, si no porque considera legítimo que sean considerado campeón mundial.

