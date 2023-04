El DT del PSG se defendió tras ser acusado de racista: “Me crié en un barrio pobre, con gente de distintas razas, origen y religión”

Christophe Galtier se refirió a las acusaciones de racismo (REUTERS/Angelika Warmuth)

Una noticia sacudió al fútbol francés en los últimos días luego de que la cadena RMC Sports publicara el contenido de un mail enviado por Julien Fournier, ex director deportivo del Niza, en agosto de 2021 en el que reveló un supuesto comentario racista de quien por entonces era el técnico del equipo, Christophe Galtier, actualmente al frente del PSG.

Ante semejante revuelo, el director técnico del Paris Saint Germain utilizó la conferencia de prensa previa al choque ante Lens para decir su verdad. Junto a él estuvo Julien Maynard, uno de los responsables de comunicación del conjunto de la capital, quien mostró su apoyo.

“Estoy en shock por lo que se ha publicado de manera irresponsable. Me han hecho daño y me ha entristecido todo esto. Me crié en Marsella, en un barrio pobre con gente de distintas razas, origen y religión. Siempre tuve respeto por los demás. No puedo aceptar que me ataquen de esa forma. Tengo confianza en el sistema judicial en Francia después de que se manchara mi reputación”, inició su relato el estratega galo.

Además de remarcar que no hará más declaraciones al respecto para no monopolizar una rueda de prensa con un tema ajeno al partido del sábado, añadió: “Me he refugiado en mi gente en esta semana tan complicada. Las sesiones de trabajo me han servido para olvidarme a ratos de todo esto”.

Maynard, por su parte, expresó que “el club cree que es inaceptable las amenazas que ha recibido nuestro entrenador y lo va a emprender las acciones legales que considere oportunas. La lucha contra el racismo y la discriminación es algo fundamental para el PSG”. Según informó Nice-Matin, la policía del Departamento Criminal de Niza, secundado por la Fiscalía de la ciudad registró la sede del conjunto del sur de Francia para intentar encontrar pruebas, documentos o evidencias que corroboren la versión de Julien Fournier, ex director de fútbol del club que envió un correo a los propietarios el año pasado para alertar del supuesto racismo de Galtier.

El director técnico durante la rueda de prensa también explicó que el equipo se encuentra ajeno a esta situación: “No he hablado con la plantilla sobre este tema. La mejor forma de estar centrado en cada entrenamiento era dejar de lado todo lo demás”. Y luego, agregó: “He preparado el partido en condiciones junto al resto de mi equipo. Es un gran partido y he visto a mis jugadores concentrados. Podemos dar un paso importante para ganar la liga. No definitivo, pero a tener en cuenta”. PSG lidera la Ligue 1 con 69, seis más que Lens, su más inmediato perseguidor y rival este sábado en el Parque de los Príncipes.

“He recibido muchos mensajes de gente cercana, de entrenadores, jugadores y dirigentes. Son momentos complicados y agradezco esas muestras y gestos. También he recibido apoyo de gente anónima”, comentó el entrenador.

Para cerrar, analizó a su próximo contrincante: “Es un equipo en gran estado de forma, han trabajado bien esta temporada y Franck Haise ha dejado huella. El Lens puede ser protagonista, recuperar rápido el balón y salir al contragolpe como ya ocurrió en el partido de la primera vuelta”.

