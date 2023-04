Escándalo con el actual DT del PSG: salió a la luz una supuesta frase racista durante su paso por el Niza

Christophe Galtier desmintió a través de su abogado haber realizado esos comentarios (Reuters)

Este martes por la noche la cadena francesa RMC Sports publicó contenido de un mail enviado por Julien Fournier, ex director deportivo del Niza, en agosto de 2021 en el que revela un supuesto comentario racista de quien por entonces era el técnico del equipo, Christophe Galtier, actualmente al frente del PSG.

El correo electrónico llegó a manos del periodista galo Daniel Riolo, quien en el programa After decidió revelar su contenido luego de haberlo guardado durante tres semanas hasta chequear si era verídico. El e-mail habría sido enviado por Fournier hacia Dave Brailsford, director de fútbol de Ineos (empresa que en 2019 compró el club), con el objetivo de informarle lo acontecido en su última reunión con el por entonces entrenador del equipo.

Aparentemente, Galtier le señalaba con preocupación al dirigente que el plantel tenía muchos futbolistas de etnias minoritarias en Niza y que los aficionados de la institución estaban descontentos con eso, al punto tal que lo habían repudiado en un restaurante. Ante esto, sostenía que no se podían tener “tantos negros y musulmanes” en el plantel.

El contenido del correo:

“Christophe Galtier luego llegó a mi oficina y saludó a su hijo quien me dijo ‘puedes consultar con mi padre lo que te dije’. Una vez que su agente/hijo se fue, le conté a Christophe sobre la discusión que acababa de tener y le pregunté si todo era cierto. Luego respondió que sí y que tenía que tener en cuenta cuenta la realidad ‘de la ciudad’ y que efectivamente no podíamos tener tantos negros y musulmanes en el equipo”. (Galtier) Me dijo ‘anoche fui al restaurante y todos se me echaron encima diciendo que tenemos un equipo de negros’ para luego agregar ‘Julien tienes que darte cuenta de qué ciudad somos. Estamos en la ciudad de Jacques Médecin (ex alcalde de Niza), y nuestro equipo no se corresponde con lo que la gente quiere, como tampoco me corresponde a mí', no había argumento deportivo sino religioso o argumentos sobre el color de la piel”.

La divulgación de este correo electrónico ha generado una explosión en la prensa francesa. Por eso, este miércoles el abogado de Galtier envió una carta a varios portales y agencias desmintiendo que su cliente haya dicho eso. Olivier Martin dijo que el ahora técnico del PSG “está asombrado por escuchar los comentarios insultantes y difamatorios” que aparecieron en un correo interno enviado por un ex funcionario del Niza.

“Dada la gravedad de las acusaciones en su contra, y que él niega rotundamente, Christophe Galtier ha pedido a su abogado que inicie sin demora los procedimientos judiciales, tanto más necesarios cuanto que, desde que esto salió a la luz, ha sido objeto de intolerables amenazas y hostigamiento”, cierra el comunicado del abogado.

Fournier, quien habría redactado el e-mail, también se manifestó al respecto, según publicó RMC Sports: “Actualmente estoy en Brasil lejos de esta polémica a la que estoy asociado a mi costa. De ninguna manera soy responsable de la difusión de esta información interna que tiene un año en el momento de mi salida del club” Y agregó: “El momento de estas revelaciones me repugna tanto como su contenido”, aunque no desmintió su contenido.

En las últimas semanas Galtier ha estado bajo presión en PSG después de la eliminación de la Liga de Campeones en octavos de final en manos del Bayern de Múnich el mes pasado. Desde entonces se ha puesto en duda su continuidad en el cargo para la próxima temporada, pese a que tiene contrato vigente, y a este cóctel se le suma ahora este escándalo de racismo.

