El inesperado problema que sufrió un futbolista de la selección argentina en Francia por una broma contra Mbappé: “Evidentemente no fue acertada”

Facundo Medina es uno de los baluartes defensivos del Lens para visitar este sábado al PSG

El París Saint-Germain (PSG) afrontará un cruce decisivo este sábado en la Ligue 1 en su choque ante el Lens en el Parque de los Príncipes dentro de un encuentro que reunirá al líder del campeonato contra su escolta. Solo seis puntos los separan a ocho fechas del final y el defensor argentino Facundo Medina palpitó el partido en los últimos días con una particular frase dedicada a Lionel Messi y Kylian Mbappé, que desató un profundo revuelo en Francia.

“Para mí es difícil marcar a Leo porque tengo miedo de hacerle daño. Si me pasa y se escapa, lo agarro y lo beso pidiéndole que me dé un abrazo”, había comentado en una entrevista brindada al programa Son aviones, debido al cariño del zaguero central con el mejor jugador del mundo sumado a que ambos llegaron a compartir cancha en dos partidos con la selección argentina. A continuación, marcó una fuerte diferencia contra Mbappé y, en un tono bromista y descontracturado, lanzó: “Él también es difícil de marcar, pero me conocen... Si me pasa Mbappé, tendrá que venir una ambulancia a buscarlo...”.

Estas últimas palabras generaron múltiples críticas contra el zaguero central debido a los últimos antecedentes que vinculan a Kiki con los futbolistas campeones del mundo, entre los que se destacó Emiliano Martínez. El Dibu lideró los cánticos contra la figura de Les Bleus tras la consagración en el Estadio Lusail y, en su llegada al país, sujetó un bebé con su cara, que profundizó las voces disidentes contra el guardameta del Aston Villa.

A pesar de que Medina manifestó sus sensaciones en un contexto más ligado al humor, la susceptibilidad del público galo primó entre los fanáticos y la frase de la discordia generó muchos coletazos en el seno de la institución que está obligada a lograr un triunfo ante el PSG para acercarse a la cima y seguir ilusionado en regresar al cetro del fútbol francés tras 25 años de su único título en la Máxima (1997/98).

Horas después de estas expresiones, el exjugador de River Plate y Talleres lanzó un sorpresivo comunicado en sus redes sociales traducido al español y el francés para disculparse por lo acontecido: “Por mis declaraciones en un programa de Argentina, quería aclarar que fue un comentario en tono de humor y sacado de contexto, que evidentemente no fue acertado”.

El comunicado de Facundo Medina

“Jamás actuaría de esa forma con un colega, menos con alguien que respeto, ya que no refleja mis valores como persona y profesional. Mis más sinceras disculpas por el malentendido”, concluyó con el objetivo de apaciguar los ánimos de cara al compromiso en la capital europea, que se desarrollará este fin de semana a partir de las 16 (hora argentina).

A pesar de este mensaje, el jugador podría sufrir una sanción desde la institución por saltarse las normativas dispuestas por el departamento de comunicación. Así lo dijo su entrenador, Franck Haise: “Facundo (Medina) se disculpó por su cuenta. Pero hay una posición del club que significa que todos los empleados, especialmente del equipo profesional, deben pasar por la comunicación del club. Tenía una llamada al orden sobre las reglas correctas a adoptar”. “Lo conocemos. Es humor, ya sea que podamos aceptarlo o no. Conozco al hombre, es un gran tipo y es alguien que no es malo”, esbozó en conferencia de prensa.

Es una incógnita si este castigo será deportivo o económico y cuándo se aplicará con la consiguiente duda sobre si podrá ser elegible entre los convocados para el duelo ante los parisinos. Vale destacar que Medina está firmando una de sus mejores temporadas en la Ligue 1 desde su arribo en 2020, ya que disputó 28 partidos con 3 goles y 4 asistencias.

