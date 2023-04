“Una carrera fue robada”: Felipe Massa pidió impugnar el título de la discordia de Lewis Hamilton en la Fórmula 1

Massa pidió impugnar un título de Lewis Hamilton

A 15 años de lo sucedido en el circuito de Marina Bay en Singapur, el ex piloto brasileño Felipe Massa aseguró sentirse frustrado y molesto por el hecho de que no se haya hecho nada con el título que consiguió Lewis Hamilton en 2008 después de las recientes revelaciones que hizo sobre esa carrera el ex mandamás de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone.

El ex representante de Ferrari reconoció que estudia la posibilidad de tomar acciones legales con el objetivo de que se revise aquel campeonato y que se le anule el título al británico, lo que significaría que pasaría de tener 7 títulos a seis en su historia.

“En primer lugar, esto es muy triste, descubrir que una carrera fue robada. Los castigos de (Flavio) Briatore y Pat Symonds sucedieron, mientras que con el resultado de algo que fue robado no pasó nada”, remarcó el sudamericano en diálogo con Motorsport.

Estas declaraciones vinieron después de que Ecclestone, presidente de la F1 en aquel momento, reconociera que había decidido no actuar “para proteger el deporte y salvarlo de un escándalo”, haciendo alusión al denominado Crashgate en el que los directivos de Renault, Briatore y Symonds, le ordenaron a Nelson Piquet Jr. que chocara a propósito para facilitar el triunfo de su compañero de equipo, Fernando Alonso. Una decisión que perjudicó a Massa y que terminó dándole el título a Hamilton (Terminó tercero esa noche pero superó al brasileño, que era líder, por puntos).

“Hay una norma que decía que cuando se decidía un campeonato, a partir del momento en que el piloto recibía el trofeo de campeón, ya no se podían cambiar las cosas. Pero se demostró que hubo un robo. En su momento, los abogados de Ferrari me hablaron de esa norma, acudimos a otros abogados y la respuesta fue que no se podía hacer nada. Yo, lógicamente, me creí esa situación”, recordó el ex piloto de 41 años.

Massa se mostró muy molesto por las recientes declaraciones de Ecclestone (Reuters)

“Después de 15 años escuchamos que el ex dueño de la categoría reconoce que lo sabía en 2008, junto con el presidente de la FIA (Max Mosley) y no hicieron nada para no ensuciar el nombre de la F1. Esto es muy triste, sabes que te robaron algo, el resultado de esta carrera tenía que ser anulado y yo habría tenido un título. Al final, el mayor perdedor fui yo”, se lamentó.

A su vez, Massa afirmó que su idea no es obtener un rédito económico sino la corrección de los resultados, es decir la anulación del GP de Singapur del 2008: “Yo buscaría justicia. Creo que si te han castigado por algo que no ha sido culpa tuya, es producto de un robo, de una carrera robada, hay que hacer justicia. De hecho, lo correcto es anular el resultado de esa carrera”.

En el caso de que se cumpliera su objetivo de anular ese evento, Hamilton perdería el título ya que hasta antes del inicio el brasileño era el que lideraba la tabla de clasificación. “Si se ha demostrado que esa carrera fue robada, hay que anularla, esa es la justicia. Es muy fácil decir ‘ah, pobrecito’... no hay ningún ‘pobrecito’ en el mundo, la situación es clara”, sentenció.

Para justificarse, utilizó como ejemplo una decisión que se tomó en otro deporte: “Hemos visto pasar otras situaciones, como Lance Armstrong (ciclista), que se demostró que estaba dopado, perdió todos sus títulos. ¿Cuál es la diferencia?”.

Pese a su malestar por lo sucedido, Massa indicó que no tiene rencores personales: “Soy un tipo que está totalmente contento con mi vida, he tenido mucho más de lo que imaginaba. Soy un tipo cero frustrado con cualquier tipo de situación, pero esto es muy serio, pensando como deportista y en el deporte. Esto no me va a cambiar la vida. Si mañana vienen y me dicen ‘eres campeón del mundo’, no cambiará nada”.

