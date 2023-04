La joya que la selección argentina podría arrebatarle a Chile: “Estaba siendo observado”

Tomás Avilés jugó el Sudamericano Sub 20 con Chile

La selección argentina inició un nuevo proceso mundialista con la mirada en la Copa América del próximo año y, más allá del horizonte, el Mundial 2026, con una refrescante camada de futbolistas que empiezan a surgir en el semillero Albiceleste. La reciente convocatoria de Mateo Retegui a Italia obligó a asentar el foco en el ámbito local para evitar perder joyas a temprana edad, y uno de los primeros casos que afloró en la superficie fue el de Tomás Avilés. Con solo 19 años, asombró a Fernando Gago en Racing y ya jugó en la Sub 20 de Chile, pero está en el radar nacional.

“Estaba siendo observado, pero no lo han convocado”, sorprendió Juan Ramón Fleita, quien llegó a ser coordinador de Inferiores dentro de la Academia, en declaraciones realizadas para AS Chile. Este cargo es fundamental para comprender y observar el desarrollo del joven nacido en Río Gallegos, que llegó a Avellaneda tras sus inicios en la Comisión de Actividades Infantiles (CAI). Cabe recordar que posee la doble nacionalidad, que permitió su participación con La Roja en un puñado de amistosos disputados en 2022 y su presencia en el Sudamericano de la categoría no pasó por alto en la Celeste y Blanca.

Jugó 3 encuentros como titular en esta competición con un total de 260 minutos y un saldo negativo de dos derrotas y un empate. La mala labor de esa delegación concluyó con un cuarto lugar en el Grupo B y se quedó afuera del Hexagonal Final, clasificatorio a los Juegos Panamericanos (Chile los disputará por ser el anfitrión) y el Mundial Sub 20. Este último no es un dato menor porque Argentina tampoco avanzó por mérito deportivo a la Copa del Mundo juvenil, pero podría obtener el boleto si FIFA confirma su designación como sede del certamen tras sacarle ese privilegio a Indonesia y Avilés sería una pieza polifuncional en el elenco de Javier Mascherano como alternativa en la zaga central o el mediocampo.

Ante este escenario, Fleita fue consultado por la elección del futbolista con un gran presente en la Liga Profesional y si podría inclinarse por la tricampeona mundial: “De ser así, es una decisión personal. Veremos”. Antes de su debut como titular frente a Ñublense por la Copa Libertadores, Gago había elogiado los últimos duelos de su dirigido: “Creemos que hizo tres partidos muy buenos. Me gusta y cada vez confío más en él”. Actualmente, acumula seis encuentros sin goles con este club.

Tomás Avilés jugó 6 encuentros con la camiseta de Racing

Días atrás, Fleita lo había postulado para la Mayor trasandina, a cargo de Eduardo Toto Berizzo: “Puede jugar en La Roja adulta como central o volante; ojalá siga creciendo”. Sin embargo, Tomás Avilés aún no tomó una determinación con respecto a representar a su territorio de nacimiento: “Están las dos opciones abiertas. No le cierro las puertas a ninguna de las dos”.

Sus sólidas actuaciones han llamado la atención de la cúpula formativa de la selección argentina, integrada por Pablo Aimar, Diego Placente y Javier Mascherano, y liderada por el mejor entrenador de 2022, Lionel Scaloni, algo que Infobae pudo constatar. La puja se da en un contexto en el que la Azzurra amenazó con tentar a diferentes talentos. La citación a Bruno Zapelli y el blindaje a Retegui se suman al supuesto interés por Gianluca Prestianni (Vélez Sarsfield) y Facundo Buonanotte (Brighton), entre otros, con el aliciente de que este último estuvo a las órdenes del Jefecito en el Sudamericano, y el del Fortín no viajó al Sudamericano Sub 17 porque su club no lo cedió.

“Soy partidario de no intentar convencer a nadie. Cuando uno no está convencido o no cree que sea el momento no tiene sentido cortar una trayectoria. Nosotros no podemos cortarle esa posibilidad diciéndole que, a lo mejor, puede venir a la Argentina. ¡A lo mejor! ¿Y si después no viene? Yo le corto la carrera”, había expresado Scaloni sobre los motivos que llevaron a no convocar al goleador del Matador en el último campeonato doméstico. Los próximos días podrían ser cruciales para determinar si Avilés será tenido en cuenta por Mascherano en el corto plazo. De confirmarse que la Argentina será la sede del Mundial Sub 20, el jugador está en condiciones de cruzar la cordillera para calzarse la camiseta campeona del mundo.

