Los nueve Europibes que tendrá Mascherano en el Mundial Sub 20: de la lesión preocupante de Garnacho al promisorio presente de Romero, Soulé y Carboni

Alejandro Garnacho, Luka Romero y Matías Soulé, tres de los apellidos más sobresalientes de la Selección Sub 20

Todo cambió de un momento a otro. El proyecto de una promisoria selección argentina Sub 20 había quedado trunco por esa inesperada eliminación en el Sudamericano. El traslado de la sede del Mundial al país le permitirá a Javier Mascherano tener una revancha con todas las figuras a disposición, después de tener que prescindir de la mayoría de los europibes porque sus clubes no tenían la obligación de cederlos. Ahora sí podrá utilizarlos y darle una lavada de cara al plantel que no había podido obtener el boleto a la Copa del Mundo juvenil.

Sin lugar a dudas, el caso de Alejandro Garnacho es el más resonante en este momento. El Sub 20 más destacado que tiene el país actualmente se lesionó el pasado 12 de marzo jugando para el Manchester United y se perdió la posibilidad de debutar con la selección argentina mayor en la doble fecha de amistosos que se desarrollaron ante Panamá y Curazao.

El atacante que cumplirá los 19 en julio tiene un problema ligamentario en el tobillo derecho que no fue detallado por el club y no existe un panorama certero para su retorno. El entrenador Erik ten Hag evitó dar un plazo de retorno en los últimos días, pero aclaró que estará disponible “definitivamente antes del final de la temporada”. Y avisó: “No quiero presionar tanto al médico y a Garnacho para fijar una fecha de regreso”.

La Premier League tiene pautado disputar su última fecha el fin de semana del 28 de mayo, justo en la época del inicio del Mundial Sub 20. Es decir que si nada ocurre en el camino, el delantero debería estar disponible para ese espacio del calendario. Desde su estreno en el primer equipo, suma 31 presentaciones (10 como titular) y 4 goles entre las distintas competencias.

Garnacho está recuperándose de una lesión en el tobillo (Foto: AP)

El otro apellido de gran jerarquía en la zona ofensiva es el de Luka Romero, aquel pibe que hizo historia en la Liga de España con la camiseta del Mallorca. Arribó a Italia a finales del 2021 para sumarse a la Lazio y es uno de los habituales elegidos por Maurizio Sarri para tenerlo como opción en cada partido, aunque el entrenador lo está llevando de a poco debido a su juventud.

El delantero habilidoso que cumplirá 19 años en noviembre es parte estable del plantel de Primera de la institución que hoy está en la segunda colocación de una Serie A que está dominada por el Napoli. En la temporada anterior Sarri lo utilizó en ocho partidos como opción desde el banco y no llegó casi a acumular 90 minutos entre todos sus ingresos. Pero estuvo en el banco en 28 de los 38 juegos del certamen.

En esta nueva temporada ya sumó su primera titularidad (ante Juventus), marcó un tanto (para vencer 1-0 a Monza) y acumuló en total seis presencias en las que duplicó los minutos de juego del campeonato anterior. ¿El detalle? Estuvo citado en las 29 fechas. También firmó presentaciones en Copa Italia, Europa League y Conference League (fue titular ante el Cluj de Rumania). Su nivel le permitió sentarse a negociar una extensión de contrato en tierras italianas hasta 2026, que de no mediar inconvenientes deberá firmar en el corto plazo.

Luka Romero, una opción habitual para Sarri

El otro que está sumando cada vez más espacio es Matías Soulé, una alternativa mes a mes más habitual en Juventus. El futbolista que cumplió 19 en abril sumó pocos minutos en su primera aparición con el equipo mayor, pero actualmente es un suplente que Massimiliano Allegri tiene como una opción interesante a punto tal que ya suma 17 partidos en Italia (4 como titular) y hasta aportó 1 gol esta temporada (ante Sampdoria). Más allá de que ya está en el radar de Lionel Scaloni para la selección mayor, el dato estadístico más destacado es que esta temporada fue considerado en los 29 encuentros de Serie A de su equipo porque estuvo 26 veces en el banco (ingresó en 8) y fue de movida en los tres juegos restantes.

Matías Soulé es una opción habitual en Juventus (Foto: @matiassoule11)

Tal vez la noticia más sobresaliente que tuvo el mal desempeño de Argentina en el Sudamericano Sub 20 fue el nivel que mostró Nicolás Paz, uno de los tres europibes que tuvo la delegación junto con Máximo Perrone (firmó con el Manchester City en plena competencia) y Facundo Buonanotte (había arreglado su arribo al Brighton & Hove Albion a días del torneo). El Real Madrid está llevando de a poco a su perla de 18 años (cumplirá 19 en septiembre) y todavía no lo hizo debutar oficialmente, aunque lo tuvo en el banco de suplentes en el choque por Copa del Rey ante Cacereño de la cuarta división española.

El hijo del ex defensor Pablo Paz (ex Newell’s, Banfield, Independiente y mundialista con la Selección en Francia 98) es la gran estrella del team filial de la Casa Blanca. Llegó en 2016 a las infantiles del club y en diciembre del año pasado firmó una extensión de contrato con el Madrid que sería por cinco temporadas más y con una cláusula millonaria, según había detallado el medio español Relevo por entonces.

Nico Paz todavía no debutó en Real Madrid, pero es una de las gemas del filial (Foto: Fermin Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images)

Hay que tener en cuenta que actualmente hay dos apellidos argentinos en Europa que hicieron sus primeros pasos en el torneo argentino y ahora emigraron a Europa. Perrone, mediocampista central que apareció en Vélez y fue uno de los líderes del Sub 20 en el Sudamericano, está en el Manchester City: acumula dos presentaciones y otras cuatro apariciones en el banco de suplentes bajo la tutela de Pep Guardiola hasta el momento. Los números del talentoso en Buonanotte son similares, con un encuentro como titular, otros cuatro duelos con actividad desde el banco y seis más en condición de suplente sin ingresar. El ex Vélez tiene 20 años cumplidos en enero y el surgido de Rosario Central festejará sus 19 en diciembre.

Máximo Perrone está teniendo sus primeros pasos en el Manchester City (Foto: Reuters/Ian Walton)

Otro de los talentos nacionales que no tuvo minutos oficiales en Primera pero que está bien considerado por su club es Tiago Geralnik. A comienzos de 2020 se marchó de las inferiores de River para unirse a las filas del Villarreal, que le hizo un nuevo contrato hasta 2026 en el inicio de esta temporada. El mediocampista que acaba de cumplir 20 años está involucrado de lleno en el equipo filial del Submarino Amarillo que hoy en día está en la décima colocación de la Segunda División española. Suplente en 31 oportunidades y titular en 4 juegos, aún no gritó goles en ese certamen pero sí contabilizó una asistencia en los 337 minutos que disputó.

Los últimos dos en el radar de Mascherano están en el fútbol italiano: los hermanos Valentín y Franco Carboni. El primero es mediocampista, tiene 18 años recién cumplidos y llegó a sumar unos pocos minutos en seis partidos del Inter en la actual Serie A, más allá de que presenció otros 26 juegos desde el banco. Un joven con futuro que el club tiene muy en cuenta.

Su hermano mayor celebró los 20 a inicios de abril pero debió salir del Neroazzurro para tener continuidad en el lateral: acumuló 14 juegos en Cagliari, pero decidió emigrar al Monza en este 2023 –también cedido por el Inter–. El DT Raffaele Palladino lo llevó como relevo en los nueve juegos que estuvo disponible hasta ahora, pero sólo le dio actividad en dos ocasiones.

Con 18 años, Valentín Carboni ya está en la consideración del primer equipo de Inter (Foto: Giuseppe Bellini/Getty Images)

