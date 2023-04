La encendida frase de Pablo Migliore contra Javier García por sus dichos tras la derrota de Boca Juniors ante Colón

Declaración Javier García, post derrota de Boca ante Colón

Pablo Migliore reaccionó a los polémicos dichos de Javier García, quien luego de la dura caída de Boca Juniors ante Colón de Santa Fe en La Bombonera fue muy autocrítico con el rendimiento del equipo.

“¿Sensaciones? Malo, muy malo todo. Desde el comienzo hasta el final. Entramos boludos, nos hicieron un gol de boludo y terminamos también, de boludo. Es eso. Hay que reconocer los errores, ser autocríticos y hay que mejorar”, fueron las palabras del arquero de Boca Juniors en diálogo con TNT Sports.

Rápidamente, el ex futbolista xeneize que defendió la camiseta debajo de los tres palos, publicó un encendido mensaje en sus redes sociales. “Resulta sorprendente que en una institución gigante como Boca, la dirigencia adopte como método el silencio y los jugadores expongan a sus compañeros diciendo que entraron y terminaron en modo boludo”, escribió Migliore.

El fuerte descargo de Pablo Migliore sobre el presente de Boca Juniors y los dichos de Javier García (Instagram)

El Loco también se refirió a la llegada de Jorge Almirón, quien fue presentado como flamante entrenador en lugar de Hugo Ibarra, y luego de un breve interinato de Mariano Herrón. “Como hincha de Boca solo cabe apoyar y esperar que al nuevo DT le vaya especialmente bien”, fue el inicio de su descargo.

“Si bien las personas pasan y las instituciones quedan, mientras las personas que están en el club deben estar a la altura de la grandeza de Boca”, pidió Pablo Migliore, quien comenzó su carrera en Germinal de Rawson, de la provincia de Chubut, en 2004, y luego jugó para Huracán, donde debutó en primera división en marzo de 2005.

Migliore continuó su carrera en Boca Juniors, club del cual es hincha y con el que se consagró campeón del torneo Apertura 2005, Clausura del 2006, la Copa Sudamericana 2005 y la Recopa de 2005 y 2006. Una vez que se marchó del Xeneize, el arquero jugó para Racing Club, San Lorenzo, Dynamo Zagreb de Croacia (fue campeón de la Supercopa de ese país), Argentinos Juniors, Peñarol de Uruguay, Almirante Brown, Atlético Paraná y Sacachispas.

Oscar Ruggeri y sus compañeros debatieron tras los dichos del arquero de Boca Juniors luego de la derrota ante Colón de Santa Fe

Horas antes, fue Oscar Ruggeri quien le apuntó a Javier García y aseguró: “No es el escenario delante de un micrófono. Eso es para cerrar la puerta del vestuario y decírselo a los jugadores, a sus compañeros”. El Cabezón, quien surgió en el Xeneize antes de pasar a River Plate, se mostró en desacuerdo con las declaraciones del arquero que reemplazó a Sergio Romero para el encuentro de la décima fecha de la Liga Profesional.

Navarro Montoya apoyó al campeón del mundo: “No es el escenario delante de un micrófono. Yo lo entiendo que pueda estar caliente, a nosotros nos ha pasado de decir algo que no corresponde, pero también tenemos que aceptar que nos equivocamos. No me parece el lugar”. Luego se metió en la charla Carlos Aimar, quien fue entrenador de Boca en 1990, y coincidió con las observaciones de Ruggeri y Navarro Montoya. “Lo tiene que decir adentro del vestuario. Cómo va a decir que entraron como unos boludos, no lo podés decir”, enfatizó el Cai ante la repregunta de Federico Bulos. “Yo te lo puedo decir a vos, pero no delante de un micrófono porque llegan todos calientes al vestuario. ¿Qué te crees que quiero salir a jugar y que me hagan el gol y me ganen?”, remató el Cabezón.

