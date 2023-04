El gol que Jorge Almirón le hizo a Boca Juniors en un partido en La Bombonera que quedó en el recuerdo por una polémica: “Me cambió la carrera”

El flamante entrenador xeneize recordó el día que convirtió un tanto que "le cambió la carrera"

Jorge Almirón fue presentado en La Bombonera como nuevo entrenador de Boca Juniors, en reemplazo de Hugo Ibarra y de tres encuentros bajo el interinato de Mariano Herrón. El ex entrenador de Lanús guarda un grato recuerdo de este escenario, ya que en esta cancha anotó un gol como futbolista de Deportivo Español que le cambió la vida.

“No hice muchos goles, pero justo acá me tocó hacer uno y ese gol me cambió la carrera. A partir de ese gol, me fui a México. Se lo mencionaba al presidente recién. Vino a verme gente, ese partido jugué bien, y sé lo que trasciende jugar bien contra Boca. Eso es lo que significa Boca. Tenemos que vivir pensando en las exigencias que te da este club. Espero que de a poco podamos ir mejorando el juego”, recordó el entrenador de 51 años en la conferencia de prensa.

Se trata de un encuentro histórico y no solo por el triunfo 3 a 1 de Los Gallegos ante Boca Juniors sino porque aquel día Héctor Veira sacó en el entretiempo al arquero Sandro Guzmán “para protegerlo”. Entró Roberto Abbondanzieri y sufrió los dos tantos restantes. Jorge Almirón fue titular en este encuentro correspondiente a fecha 15 del Torneo Clausuar 1997 y a los cuatro minutos ponía en ventaja a la visita. Aunque el Xeneize niveló por intermedio de Gabriel Cedrés, Galván y Parodi le dieron el triunfo al elenco que hoy milita en la Primera C.

Hijo de padres formoseños, que se conocieron en una fábrica textil de Don Torcuato, Jorge Almirón nació en San Miguel y vivió toda su infancia en el Gran Buenos Aires junto a sus hermanas. Trabajó desde muy chico en una fábrica de pulido de bronce de Caseros, mientras cumplía sus primeros pasos de futbolista. A los 14 años lo contrató El Trueno Verde y luego de pasar por las inferiores, debutó en Primera de la mano de Rubén Glaría en 1991.

Tras un breve paso por Santiago Wanderers de Chile, pasó a Deportivo Español por pedido del entrenador de entonces Oscar Cavallero. Anotó cuatro goles en los nueve juegos que estuvo en el Gallego y uno de ellos fue ni más ni menos que ante Boca Juniors y en La Bombonera. Luego, llegaría su exitoso paso por el fútbol mexicano de la mano de La Volpe donde defendió las camisetas de Atlas, Monarcas Morelia, Querétaro, Atlante, León y Dorados de Sinaloa (2009), donde se retiró y se convirtió en entrenador.

El presente como director técnico no es el mismo. Muy atrás quedó aquel DT que Mauricio Macri pidió para la selección argentina y que consiguió tres títulos con Lanús, además de alcanzar una final de Copa Libertadores tras una eliminación história al River Plate de Marcelo Gallardo.

“No soy la misma persona que aquel. Era natural que después de ese ciclo hubiera llegado, pero tomé otros caminos. Si bien los resultados no fueron buenos, creo que fueron buenas experiencias personales. Ahora estoy preparado para este desafío. Era un deseo personal muy fuerte. Incluso, hace dos años me tomé una foto y ahora la voy a poder subir”, expresó sobre sus últimos ciclos como técnico en Al-Shabab (Arabia Saudita), Lanús y Elche.

El día que Veira sacó a Sandro Guzmán para protegerlo

En aquella época, Boca Juniors transitaba momentos turbulentos. Todavía no había llegado Carlos Bianchi, quien catapultaría al Xeneize a lo más alto del fútbol mundial, y todo era confusión. La salida de Carlos Bilardo le dio la bienvenida al Héctor Veira de la mano del presidente Mauricio Macri.

Con el Bambino tampoco cambió el panorama (4 triunfos, 6 empates y 4 derrotas) y aquel 1 de junio de 1997 quedaría grabado por la frase del DT: “Te saqué para protegerte”. Sandro Guzmán salió en el complemento y quien ingresó fue un joven Roberto Abbondancieri, en ese entonces su apellido no se escribía con la zeta. El hueco que dejó la partida del emblema Carlos Fernando Navarro Montoya caló hondo en un plantel que no transitaba su mejor momento.

“Los profesionales tienen un momento límite que hay que protegerlos. No es que Guzmán es bueno, malo o regular arquero. Es un excelente profesional”, dijo ante la prensa el Bambino Veira tras el encuentro que quedó grabado por aquella frase.

Este no fue el último encuentro en Boca Juniors de Sandro Guzmán. En la última fecha, atajó frente a Gimnasia de Jujuy, con Esteban Pogany como entrenador interino. Al finalizar la temporada pasó justamente a Deportivo Español y luego de defender los colores de varios clubes del ascenso, se retiró del fútbol para enfocar su nueva faceta como cantante de reggae.

