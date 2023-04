El incómodo cruce entre Gabriel Heinze y un periodista tras el empate de Newell’s en el clásico de Rosario: “Yo no vine para ser campeón”

El entrenador de Newell's tuvo un cruce con un periodista tras el empate de su equipo en el clásico de la ciudad ante Rosario Central

El clásico de Rosario entre Newell’s y Central dejó poco y nada de fútbol y el pálido empate sin goles en el Coloso Marcelo Bielsa opacó el gran marco que brindaron los simpatizantes locales, que llenaron el estadio con la ilusión de ver ganar al conjunto dirigido por Gabriel Heinze. La realidad es que la actuación de la Lepra no fue de las mejores en la Liga Profesional, ya que no pateó al arco durante el encuentro y hubo críticas hacia el entrenador al respecto.

En la conferencia de prensa posterior al 0-0, un periodista le consultó a Heinze sobre los cuestionamientos de algunos hinchas de Newell’s por el rendimiento del equipo. “Yo estoy muy conforme con lo que estamos haciendo acá. Que el hincha, como vos decís, yo no sé si es verdad o es mentira, porque conozco hinchas de Newell’s que me dicen completamente lo contrario a lo que vos me decís. Que ellos esperaban a que seamos campeones, yo no te voy a mentir, yo no vine para eso. No vine para ser campeón, nosotros vinimos a trabajar para hacer lo máximo, para construir cosas, para enseñar”, contestó el Gringo elevando el tono ante la consulta.

“Hacemos todo lo que podemos. Que a la gente de Newell’s, te vuelvo a repetir, no le guste el entrenador es otra cosa. ¿A la gente le gustaría ganar? A mí también, porque sé de qué va esto. Pero que el hincha diga eso... capaz que son los 20 que vos entrevistaste. Contra San Lorenzo decían cosas distintas porque se ganó”, le dijo al periodista. En el ida y vuelta, el ex entrenador de Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield aclaró que se siente un privilegiado de estar en el club donde se inició y retiró como futbolista profesional: “Estoy con muchísimas ganas, no hay nada acá, no hay historias. No tengo relaciones con ustedes (la prensa), ni con lo externo, no tengo relaciones con nadie. Tengo relaciones con el fútbol, con el deporte y ya está. Ustedes, la gente quiere buscar, yo no. ¿Perderé? Me tendré que ir”.

La realidad es que, según los números, Newell’s está realizando una correcta campaña al cabo de 10 fechas en la Liga Profesional. Está noveno, con 15 puntos, producto de 4 victorias (todas de local), 3 empates y 3 derrotas. Convirtió 9 goles y le marcaron 10. La única mancha fue la dura eliminación en primera ronda de la Copa Argentina ante Claypole (Primera C), pero sumó la primera victoria en el Grupo E de la Copa Sudamericana ante Audax Italiano, en Chile.

El miércoles 12 de abril, a las 19 horas, la Lepra visitará a Racing en el Cilindro por la fecha 11 y el domingo 16 recibirá en Rosario al River Plate de Martín Demichelis.

Gabriel Heinze da indicaciones en el partido de Newell's ante Audax Italiano por la primera fecha de la Copa Sudamericana (MARTIN BERNETTI / AFP)

