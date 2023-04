Una histórica figura de Francia explotó contra Kylian Mbappé: “Es torpe y no elegante, que pare con los egos”

Soccer Football - Ligue 1 - Paris St Germain v Olympique Lyonnais - Parc des Princes, Paris, France - April 2, 2023 Paris St Germain's Kylian Mbappe looks dejected after the match REUTERS/Sarah Meyssonnier

Luego del escándalo por la reacción de Kylian Mbappé por el video institucional del París Saint-Germain (PSG), las voces de referentes del fútbol francés no tardaron en llegar y en este caso es el de Christophe Dugarry, una leyenda que fue campeón mundial en el certamen realizado en su país en 1998. El ex delantero fue contundente con una de las máximas figuras del elenco de la capital.

Para Dugarry, Mbappé debió haber hablado con la dirigencia antes de hacer público un malestar. “El club debería haberle avisado, vale, pero ¿crees que vale un mensaje en redes sociales? Puedes llamar a tu directiva y solucionarlo de forma interna”, le dijo a RMC.

“Podría haber llamado a su presidente en lugar de enviar un mensaje en redes que dará la vuelta al mundo. Es torpe, no elegante”, agregó quien también fue campeón en la Eurocopa de 2000 y la Copa de las Confederaciones en 2001.

Christophe Dugarry grita su gol ante Sudáfrica en el Mundial 1998. Fue el primero de su selección en el torneo ganado de local (Getty Images)

Aunque luego el ex atacante del Barcelona, Olympique de Marsella y Milan -entre otros equipos- disparó munición gruesa en contra de Kylian: ”Ni siquiera entiendo su mensaje. ¡Que pare! ¡Que paren todos sus egos! ¡Pierden partidos uno tras otro! Que jueguen en el campo, que demuestren lo que valen. Tienen sueldos de locos. No necesita hacer un escándalo porque no aprobó un anuncio. ¿A quién le importa?”.

Este jueves estalló otra polémica en Francia debido que el club ha utilizado la imagen de Mbappé para la nueva campaña de abonados de la próxima temporada y el anuncio generó la bronca de la máxima estrella del equipo.

A través de su cuenta de Instagram, Kiki ha mostrado su furia por no haber sido informado debidamente del tono que tendría el spot publicitario, donde aparece como único personaje fuerte sentado en las gradas del Parque de los Príncipes. Hay imágenes de algunos jóvenes jugadores (Ismaël Gharbi, Warren Zaire-Emery, Nuño Mendes) pero sin rastro de Lionel Messi o Neymar.

La campaña de reempadronamiento del PSG con Mbappé

“Acabo de ver la campaña de reabono del club para la temporada 2023/24. En ningún momento se me informó del contenido de la misma con mi interlocutor. Parecía cuando hice una entrevista básica en una jornada de marketing del club. No estoy de acuerdo con este video publicado”, manifestó Mbappé en una historia en su cuenta de Instagram. Luego el club borró el video de sus redes sociales.

Su mensaje cierra con un contundente reclamo para la institución parisina y un notable descontento por como se manejan estas cuestiones. “Por eso lucho por los derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club y una gran familia, pero definitivamente no es Kylian Saint-Germain”, concluyó el goleador del pasado Mundial Qatar 2022.

El PSG está en el ojo de la tormenta luego de la eliminación en la Champions League y en la Copa de Francia. Pese liderar en la Ligue 1, de local perdió sus últimos dos partidos, y el clima entre la mayoría de sus hinchas no es el mejor.

