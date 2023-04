Los entretelones del escándalo entre Mbappé y el PSG: el gesto del club para apagar el incendio y la raíz del error

Soccer Football - UEFA Euro 2024 Qualifier - France Press Conference - Aviva Stadium, Dublin, Ireland - March 26, 2023 France's Kylian Mbappe during the press conference REUTERS/Clodagh Kilcoyne

En las últimas horas el mundo deportivo se vio sorprendido por la iniciativa que tomó Mbappé en el PSG. La figura francesa había manifestado una declaración en sus redes sociales que encendió las alarmas en Europa. “Esto no es Kylian Saint-Germain”, fue uno de los títulos que dejó el delantero en un contexto controvertido debido a los malos resultados del conjunto capitalino en la Champions League y la Copa de Francia.

Te puede interesar: El gesto de Lionel Messi que volvió a generar controversia en el PSG y la actitud de Mbappé que lo expone

Con el futuro de Lionel Messi cada vez más lejos de la entidad gala y un plantel cada vez más divido la estrella internacional, el histórico goleador destacó en un comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram su disconformidad sobre las versiones que se instalaron sobre la próxima temporada del equipo. “Acabo de participar en el visionado de la campaña de renovación del club para la temporada 2023-24. En ningún momento se me informó del contenido de la entrevista con mi interlocutor”, comenzó el escrito. Y agregó: “Parecía un entrevista básica, del día a día, para un tema de marketing. No estoy de acuerdo con el vídeo que se ha publicado. Por eso lucho por los derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club y una gran familia, pero no es el Kylian Saint-Germain”.

Aquellas palabras generaron una gran repercusión y las propias autoridades de la institución habrían realizado un mea culpa por no contar con el consentimiento de su figura. Según publicó el prestigioso diario L’Equipe, que tomó como referencia una información del medio France Bleu Paris , el cortometraje publicitario no había sido validado por el futbolista y en una reunión de urgencia los responsables le habrían pedido las disculpas del caso al reconocer el error para firmar las paces.

Te puede interesar: Mbappé estalló de furia y desató otro escándalo en PSG por una campaña publicitaria: “Esto no es Kylian Saint-Germain”

Además, en un artículo de Le Parisien se brindaron detalles de lo sucedido, dado que el malestar de Mbappé provocó que el video sea eliminado de todas las plataformas. “Un mensaje que inmediatamente prendió fuego a la sede del club. Se sucedieron las reuniones de crisis entre el departamento de marketing y los responsables de comunicación”, narró el medio francés.

En el clip, que en un principio estaba disponible en la plataforma Youtube y todas las redes sociales del club pero luego fue borrado, Mbappé aparece en la tribuna del Parque de los Príncipes destacando la importancia del apoyo de la afición en un discurso intercalado con imágenes en las que aparecen los jóvenes jugadores del platel como Ismaël Gharbi, Warren Zaire-Emery y Nuno Mendes.”La atmósfera, el terreno, y el Parque de los Príncipes envuelve muchas cosas, es el jugador 12″, señala el atacante.

Te puede interesar: Sorpresa en Francia: el PSG de Lionel Messi cayó 1-0 frente al Lyon en el Parque de los Príncipes

”Ser parisino, es ser orgullosos de lo que somos, de lo que representamos, de ser ambiciosos, de querer hacer cosas, ganas de ganar, de superarnos siempre y nunca olvidar de dónde venimos”, afirma el máximo goleador del Mundial de Qatar. Pero la elección de poner como referente del PSG solo a Mbappé e ignorar el brillo de Lionel Messi o de Neymar reflejó la voluntad de centrar el próximo proyecto deportivo en torno al francés. Incluso muchos analistas especializados interpretaron el video como una señal sobre el futuro de los astros sudamericanos.

La campaña de reempadronamiento del PSG con Mbappé

SEGUIR LEYENDO