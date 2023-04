Boca Juniors no anunciará a su nuevo entrenador esta semana: los dos DT que están en carrera por el puesto

Riquelme se quedó en Buenos Aires junto a parte del Consejo de Fútbol para resolver al futuro DT de Boca (Crédito: Télam)

A horas del debut de Boca Juniors por la Copa Libertadores ante Monagas en Venezuela, los miembros del Consejo de Fútbol que se quedaron en Buenos Aires para seguir trabajando en busca de un nuevo entrenador tomaron una decisión: no anunciarán al DT hasta la próxima semana. A pesar de que en las últimas horas se advirtió que era inminente el acuerdo con el reemplazante de Hugo Ibarra y se aproximaba la divulgación del nombre, Mariano Herrón seguirá con su interinato este fin de semana y no existen gestiones avanzadas con otro técnico.

Carlos Fernando Navarro Montoya había hecho explotar las redes sociales con un par de sugerentes tuits: en la jornada de ayer aseguró que el Consejo estaba a punto de anunciar al nuevo técnico y antes de conciliar el sueño, publicó “Tic, tac, tic, tac... Shhhhh, silencio, en Boca hay gente trabajando... Tic,tac,tic, tac, tic,tac... Buenas noches”. El Mono, de estrecha relación con el CDF xeneize, brindó algunas pistas en vivo sobre el candidato. Pero según la información que maneja Infobae, la decisión todavía no está tomada y existen grandes posibilidades de que se resuelva recién la semana próxima.

Riquelme explotó esta mañana con un medio que transmitía un paño de imágenes suyas junto a los miembros del Consejo e interrumpió la visualización de los partidos de inferiores de los juveniles de Boca en el predio de Ezeiza para exigir que “no le mientan más a la gente”. En las últimas horas deambularon por Brandsen 805 los apellidos de entrenadores como Luis Zubeldía, Jorge Almirón (que sorpresivamente arribó a Ezeiza minutos después de la partida del plantel de Boca hacia Maturín) y hasta Fernando Redondo. Lo concreto es que ninguno de estos estaría en carrera para calzarse el buzo de DT.

Ya es prácticamente un secreto a voces que Diego Martínez figura en carpeta del Consejo y es del gusto de Román, que primeramente apuntó a la jerarquía y experiencia de Gerardo Martino sin tener éxito en la gestión. El Tata tuvo una serie de razones para desestimar la propuesta de Boca y permanecerá sin dirigir al menos por un tiempo más. La complicación por el técnico de Tigre es que es difícil que el Matador lo suelte a esta altura de la temporada con la Liga Profesional y la Copa Sudamericana en marcha.

El convincente triunfo ante Barracas Central por el campeonato local le dio tiempo al Consejo de Fútbol para moverse en un acotado mercado de entrenadores. La directiva boquense definió rápido que Herrón se hiciera cargo del equipo en el estreno copero (junto con Walter Pico, ya que Claudio Morel Rodríguez todavía no está habilitado para ser ayudante en torneos Conmebol) pero mantiene firme su idea de buscar una alternativa fuera del club como prosecución del ciclo de Ibarra e interinato de Herrón.

Diego Martínez y José Pekerman serían los dos apuntados por el Consejo de Fútbol

La declaración que Martínez realizó después del triunfo de Tigre ante Lanús por la Liga fue tomada en la Ribera como una invitación a hacer fuerza por él: “Que un grande como Boca se fije en mí y mi cuerpo técnico es un orgullo. Si llegara una oferta, nos sentaremos con el club para ver qué es lo mejor para ambos”. Riquelme, de muy buena relación con la dirigencia tigrense y en especial con Sergio Massa, llevó a cabo un operativo de desgaste para que en Victoria bajen la guardia y le permitan al entrenador que dirigió en la cantera xeneize dar un salto en su carrera profesional.

En Tigre por ahora se aferraron al líder que condujo al equipo de nuevo a la Primera División, por lo que el panorama en Boca presenta a otra figura: la de José Néstor Pekerman. El estratega que marcó a fuego la carrera de Riquelme como futbolista por haberlo dirigido en el Mundial Sub 20 de Malasia 1997 y la Copa Mundial de Alemania 2006 con la Selección Mayor encaja con el perfil solicitado. Las contras del DT que acaba de romper con la selección venezolana es que apenas tuvo dos experiencias en clubes hace mucho tiempo: Toluca y Tigres de México, desde 2007 a 2009. Hace rato que José está dedicado a selecciones nacionales y habría que convencerlo de salir de esa órbita.

Lo positivo es que Pekerman conoce desde las juveniles de Argentinos a Riquelme y Herrón, que podría funcionar como nexo en su cuerpo técnico. De esta manera, el entrerriano de 73 años quedaría más afectado en el día a día al manejo de grupo y sus ayudantes se implicarían más en los trabajos de campo (como sucedió durante el ciclo de Hugo Ibarra, con Leandro Gracián y Roberto Pompei como auxiliares directos).

Los colombianos Mauricio Serna y Jorge Bermúdez desde Venezuela permanecieron en constante contacto con Riquelme, Raúl Cascini y Marcelo Delgado (estos últimos dos están imposibilitados de presenciar partidos de Libertadores ya que acarrean una suspensión por los disturbios ante Atlético Mineiro en la edición 2021) desde Buenos Aires hasta instantes previos a la presentación de Boca en la Copa. El debate se mantuvo y el fin de semana puede ser crucial, ya que antes del lunes no habrá anuncios y el domingo contra Colón en la Bombonera dirigirá Herrón. Mientras tanto, las acciones del interino crecen conforme no se cierra a otro entrenador y Boca consigue resultados y rendimiento.

Casualmente -o no- Navarro Montoya volvió a interactuar en las redes y postuló a sus candidatos para el banco xeneize y mencionó a José: “Lo más importante es el partido por la Copa Libertadores, después como debe ser, anunciarán a el nuevo entrenador de Boca, mi opinión es que debe ser un entrenador de trayectoria, inobjetable, como manifesté en ESPN, para mí lo son Bielsa y Pekerman”. El Loco está a un paso de arreglar su llegada a la selección de Uruguay y no es opción. Pekerman sería la carta bajo la manga del Consejo si la presión por Diego Martínez no deriva en su liberación de Tigre.

