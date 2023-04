Habló un directivo de Los Andes tras el escándalo por el dinero faltante del pase de Brey a Boca: “No sabemos dónde está la plata”

El prosecretario del club, Adrián Frangi, precisó los detalles del dinero faltante.

Este lunes explotó un escándalo inesperado que incluye a Boca Juniors y Los Andes por el pase de Leandro Brey, que se concretó a comienzos de 2022. El arquero fue una de las caras visibles del Xeneize en los últimos mercados de pases, a cambio de USD 450.000 por el 90% de su pase. Sin embargo, la nueva dirigencia electa del Milrayitas acusó que no hay registros sobre dónde está ese dinero.

Te puede interesar: Escándalo en el fútbol argentino: fueron a buscar el dinero de la millonaria venta de Brey a Boca y la caja de seguridad estaba vacía

Su prosecretario, Adrián Frangi, dialogó con TN y profundizó en este hecho: “Boca le pagó a Los Andes USD 450.000 de los cuales, por reglamentación de la AFA, el 7.5% de todas las transferencias corresponde a la entidad. Como no está el dinero, pensábamos que se le había pagado... No. Consta en AFA que el club le debe el dinero de ese pase. No tenemos la plata y le debemos a la AFA. Eso está pasando en este momento”.

En el inicio de sus declaraciones, narró la raíz de este conflicto millonario: “Estábamos esperanzados y sorprendidos. Estábamos esperando con qué nos íbamos a encontrar. Nosotros participamos el 26 de febrero en los comicios. El 1° de marzo asumimos como Comisión Directiva (CD). Estábamos esperando que la Comisión anterior nos contara en qué estado estaba el club. Bueno... No recibimos ningún mensaje. No hubo ningún comentario sobre dónde estaba la plata”.

Te puede interesar: Efecto Scaloni: Mascherano retiró su renuncia y seguirá al frente de la Selección Sub 20

El hecho tomó público conocimiento en las últimas horas por una publicación del líder de la Primera B Metropolitana en sus redes sociales. El presidente, Omar Plaini, junto al tesorero, Federico Bottero, asistieron a una entidad bancaria y observaron con asombro el faltante. En este contexto, Frangi profundizó en cómo hallaron esta cuenta del Banco Provincia de Monte Grande: “Empezamos a hacer una tarea de ingenieria con la tesorería del club, el presidente y asesores legales para poder ver en qué estado estaba el club. No solo por la plata de Brey, que es nuestro orgullo, sino también en qué condiciones estaba el club, a quién se le debía y a quien no. El club tiene 10 cuentas bancarias”. “No sé si Barcelona o Real Madrid tienen tantas”, ironizó.

Las fotos que publicó Los Andes cuando encontraron la caja de seguridad vacía en el banco

“Hubo que empezar a hacer la tarea de ingenieria... Empezamos a buscar dónde estaba y qué dinero había. Encontramos las arcas vacías, pero en una Asamblea la Comisión Directiva anterior había dicho que estaba en una caja bien guardada para salvaguardar los intereses del club. Lo único que faltaba revisar era lo que se vio en los medios: una caja de seguridad del club”, apuntó contra la dirigencia comandada por Víctor Grosi, quien estuvo al mando desde 2019 hasta principios de 2023. En los comicios más recientes, Plaini ganó las elecciones con el 66% de los votos.

Te puede interesar: El mensaje de despedida de Boca Juniors a Hugo Ibarra

A continuación, el miembro de la CD siguió con su versión: “Nosotros queríamos saber qué había realmente ahí y si era la plata que nos transfirió Boca. Gracias a la gestión agilizada del banco, nuestro presidente y el tesorero pudieron ir y hacer la apertura de la caja de seguridad que, como habrán visto, se encontró completamente vacía. No sabemos dónde está, si se utilizó y, en ese caso, para qué”. A la cotización actual del dólar oficial, la suma que recibió la escuadra de Lomas de Zamora sería unos 95 millones de pesos.

El arquero de 20 años llegó al Xeneize en 2022 tras grandes actuaciones en la institución del Ascenso. A pesar de que solo jugó un partido con esta camiseta (ingresó el 13 de abril pasado durante el entretiempo de la victoria ante Always Ready por Copa Libertadores), trabajó en sus inicios junto a Agustín Rossi y Javier Garcia, mientras que en la actualidad alterna como portero titular de la Reserva y, en ocasiones, va al banco de suplentes de la Primera: “Recorrimos todas las cuentas, las dos cajas fuertes que hay en el club y fuimos a la caja de seguridad, que era el último lugar donde podía llegar a ver algo: el dinero no estaba”.

Por último, no descartó recurrir a acciones legales para hallar una solución: “Nosotros estamos encarando una auditoría general, de todas las cuentas; no solo lo que pasó con el pase de Leandro Brey. Para poder saber y contarle a la masa societaria, a quienes les respondemos y nos votaron, cómo está el club. Si la auditoría indica que hubo algo mal hecho, lo llevaremos a la Justicia”.

Seguir leyendo: