Conmovedora carta del hermano de Mirko Saric a 23 años de su muerte: “Tu preocupación fue no entender que existía gente mala”

El posteo de Martín Saric dedicado a la memoria de su hermano Mirko

La muerte de Mirko Saric el 4 de abril del año 2000 marcó a fuego al fútbol y la sociedad argentina. La conmoción que generó en aquel entonces quedó grabada en la memoria de todo futbolero y, sobre todo, en el club San Lorenzo de Almagro. Hace un tiempo, la mamá y el hermano del futbolista que jugaba en el Ciclón en el momento de su suicidio, contaron toda la verdad detrás de su dolorosa decisión. Hoy, a 23 años de su pérdida, Martín Saric le dedicó un posteo conmovedor.

Te puede interesar: Profundo dolor en San Lorenzo por la muerte de Cristian Gómez, director técnico de las Inferiores

“Cierro los ojos... va llegando el día que desearía que no existiese... empiezan a caer automáticamente miles de recuerdos... momentos vividos que se disfrutaron intensamente hasta los casi 22 años de Mirko”, empieza la carta de Tini Saric, que también se formó las juveniles azulgranas como Mirko y hoy está implicado en el equipo Senior de la entidad de Boedo. En sus historias de Instagram, compartió una foto con él y tipeó: “23 años extrañándote, hermano querido”.

La desgracia golpeó la puerta de la familia Saric en un momento de esplendor del talentoso zurdo que asomaba como una de las grandes promesas de San Lorenzo y el fútbol argentino. De hecho había formado parte de un seleccionado Sub 23 con la Selección. “Tu gran preocupación fue siempre no entender que existía gente mala”, fue otra de las frases que escribió Martín Saric.

Te puede interesar: La tabla de la Liga Profesional: River Plate se mantiene en lo más alto y tiene tres escoltas

Oscar Ruggeri, quien era su entrenador en ese entonces, tocó el tema en más de una ocasión y dejó entrever que Mirko tenía problemas de depresión: “Un día me golpea la puerta, me dice: ‘¿Puedo hablar con vos?’. ¿Qué estaba esperando yo? Que dijera ‘mirá, yo por izquierda no me gusta jugar’, yo lo hacía jugar por izquierda; ‘no tengo marca’, no sé… Me senté en la cama y me dice… ‘No le encuentro sentido a la vida’. Así, de la nada. A mí”.

Mirko Saric, inolvidable para San Lorenzo y el fútbol argentino (FotoBaires)

La carta completa de Martín Saric a su hermano Mirko:

Te puede interesar: Fue el DT que le dio la 10 a Maradona, casi lo lleva a Venezuela y cuenta sus gestos más humildes: “Si elegía una buena vida, terminaba como presidente”

Cierro los ojos... va llegando el día que desearía que no existiese... empiezan a caer automáticamente miles de recuerdos... momentos vividos que se disfrutaron intensamente hasta los casi 22 años de Mirko... Muchísimas anécdotas que hoy solo quedan en la memoria de todos los que pudimos compartir con Mirko... el Gran Tini.

Elijo esta foto porque fue en la vereda de donde nos criamos y tuvimos miles de horas jugando al arco a arco... haciendo algunas travesuras de chicos de barrio... me emociona muchísimo recordar cada momento... cada vivencia que tuvimos que transitar, buenas y malas... tu gran preocupación fue siempre no entender que existía gente mala...

Soy un agradecido de haber compartido 20 años a su lado.

Agradecerles a mi FAMILIA y AMIGOS que desde aquel 4 de abril del 2000 estuvieron siempre firmes.

También agradecerles a los miles de mensajes que me llegan de personas que no conozco y me dan buena energía para seguir adelante.

Te extraño siempre hermano.

Te amo.

* En el país existe el Centro de Asistencia al Suicida Buenos Aires. Cualquier persona en crisis puede llamar confidencialmente marcando 135 (línea gratuita) o al (011) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

Seguir leyendo: