Kun Agüero habló del contacto entre el Barcelona y Messi para una posible vuelta: “Empezaron a arrimarse un poquito más”

Agüero se refirió a la posible vuelta de Messi al Barcelona

El futuro de Lionel Messi es un tema que mantiene en vilo a todos los fanáticos y seguidores de uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos. Es que después de junio, el astro rosarino finalizará su vínculo con el PSG y, hasta ahora, todavía no hay novedades de una posible renovación con el equipo de París. Tampoco hay indicios de lo que resolverá el capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar, pero los rumores sobre un posible regreso al Barcelona se acrecientan día a día.

En las últimas horas, el que habló de la situación fue el Kun Agüero. Un par de días más tarde de que Rafael Yuste, vicepresidente deportivo del club catalán, le anunciara a la prensa que “estamos en contacto con Messi y nos encantaría que volviese”, el amigo personal de Leo se refirió a una situación que podría haber sido decisiva para que la directiva del Barça acelere las gestiones para su vuelta.

“Parece que ese día, que se armó todo el quilombo, empezaron a arrimarse un poquito más”, dijo Agüero durante una transmisión en vivo junto al streamer español Ibai Llanos. “Ese día fue clave”, sumó el personaje que tiene 12 millones de seguidores en la plataforma Twitch.

“A Leo lo quieren mucho acá todavía”, fue la otra frase que dijo el Kun mientras estaban hablando de todo lo que se generó después que, durante el Final Four de la King’s League, los aficionados presentes en el Camp Nou pidieron por la vuelta de Messi desde los cuatro costados del estadio.

Messi en el Camp Nou. ¿Volveremos a verlo con la camiseta blaugrana? (REUTERS/Albert Gea/File Photo)

La charla siguió entre ambos y cuando Ibai quiso profundizar sobre el tema con Agüero, el ex delantero del Manchester City tomó su celular y no le contestó a Llanos, que intentó profundizar para saber si el ex jugador de la selección argentina tenía más información sobre un posible regreso de Messi al Barcelona.

A la espera de lo que sucederá en las próximas semanas, Yuste no ocultó la intención del club catalán a la hora de ofrecerle un contrato de cara a la próxima temporada 2023-2024. “Sabe Leo y su familia el afecto que les tenemos. Participé en las negociaciones que en su día no llegaron a buen puerto, por desgracia, y tengo esa espina clavada. Por supuesto me encantaría que volviese y seguro que muchos aficionados comparten mis palabras. Creo que las historias en la vida deben acabar bien y por eso tenemos contactos con Messi, por supuesto”, manifestó uno de los máximos responsables del presente deportivo del club.

Por su parte, al ser consultado por si estaba “enamorado” de su ex compañero de plantilla, el que brindó una particular definición fue Xavi Hernández, el ahora entrenador del Barça: “Claro que estoy enamorado de Leo. Que no se malinterprete. Le he visto crecer. Hemos sido compañeros. He visto el futbolista que es. La afición está ilusionada con un último Last Dance como Michael Jordan. Lo más importante es que la gente se ilusione. El termómetro del Camp Nou no falla. La gente está ilusionada como se vio en el Clásico”.

