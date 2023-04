Una lluvia de ofertas millonarias para la selección argentina y qué partidos podría jugar en junio

La selección argentina tiene cerca de 10 selecciones propuestas para jugar los amistosos previos a las Eliminatorias

El departamento de Selecciones de la AFA no para de recibir ofrecimientos. Argentina es el actual campeón del mundo y semejante condición no hace otra cosa que potenciar la imagen de un equipo que, como si fuera poco, cuenta en su plantel con el mejor futbolista del planeta. La combinación entre el conjunto que ganó el Mundial de Qatar y Lionel Messi representa una tentación irresistible para los empresarios que trabajan en el mundo del fútbol. Por eso a la AFA llegan ofertas y sondeos variopintos para recibir al seleccionado albiceleste en los amistosos que se jugarán en la próxima fecha FIFA, del 12 al 20 de junio.

Según confiaron a Infobae desde las altas esferas de la AFA, la Selección tiene ya cerca de diez propuestas para ir a jugar los dos amistosos que precederán el comienzo de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Cinco de ellas son para jugar en el exterior y tres para hacerlo en la Argentina.

“Lo más probable es que terminemos aceptando alguna de las ofertas para ir a jugar afuera porque la diferencia de dinero que nos ofrecen por el cachet es abismal con respecto a lo que nos proponen pagar para jugar en el país”, comentó una fuente muy cercana al presidente de la AFA, Claudio Tapia.

¿Cuáles son los ofrecimientos para que Argentina vaya a jugar al exterior? Uno es para ir a Estados Unidos a enfrentar al seleccionado local y a México, en Miami y en otra ciudad a convenir (Los Ángeles es una de las alternativas por la gran colonia de mexicanos que vive allí). Estados Unidos no solo será una de las sedes del próximo Mundial, sino que el año próximo también albergará la Copa América, entre el 13 de junio y el 14 de julio.

Bangladesh, un país en donde los hinchas demuestran una veneración única por el seleccionado argentino, también se propone como sede de los amistosos de junio. China y Japón, dos gigantes asiáticos, se postularon para recibir a los dirigidos por Lionel Scaloni a través de distintos empresarios. Y desde Arabia Saudita, con el enorme poderío económico de sus petrodólares, buscan seducir a la AFA para que Argentina acepte regresar al continente donde consiguió la tercera estrella de su historia a nivel mayores.

Tres provincias argentinas pretenden cobijar al seleccionado en junio, aunque parece difícil que puedan concretar ese deseo. San Juan –la provincia natal de Chiqui Tapia–, Mendoza y Córdoba ya dejaron en claro ante la AFA que quieren recibir a Argentina a mitad de año para seguir celebrando el título conseguido en Qatar. “Las tres provincias están dispuestas a realizar un importante esfuerzo económico para que vaya la Selección, pero no pueden ni empezar a competir con las ofertas que llegan desde el exterior. No te puedo dar las precisiones, pero dos de los ofrecimientos del exterior son multimillonarios”, agregó otra fuente de la AFA.

Las ofertas más importantes, de acuerdo a lo que pudo averiguar Infobae, son para ir a jugar a Emiratos Arabes y a Estados Unidos. “No estamos apurados por resolver. Quedan tres meses para que se jueguen esos partidos”, dijeron desde la AFA.

Scaloni ya dijo que lo más probable es que los rivales sean “de Asia o de América” porque los seleccionados europeos tienen un calendario sobrecargado por la Nations League. La próxima fecha de esa competencia tendrá lugar del 14 al 18 de junio.

“Tenemos que tirar para Asia o para América. No sé si hay algún europeo que quede libre en esa fecha. Sigo pensando que es importante el rival, pero también cómo afrontamos el partido. A mi me basta saber que los voy a tener entrenando. Miro también otras cosas, no solo el rival. Y tampoco es que podemos elegir tanto. De esas federaciones van a salir, veremos cuáles. No tenemos nada claro”, expresó Scaloni luego de la goleada 7 a 0 del último martes ante Curazao, en Santiago del Estero.

Después de los amistosos de junio, Argentina empezará a jugar “por los puntos” en septiembre, cuando comenzarán las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El debut, en el mes de septiembre (la ventana FIFA irá del 4 al 12), será ante Ecuador como local y luego frente a Bolivia, seguramente en la altura de La Paz. En octubre (del 9 al 17) será el turno de enfrentar a Paraguay y a Perú, el primero como local y el segundo en Lima. Y el cierre del año, entre el 13 y el 23 de noviembre, será con dos clásicos: Uruguay, de local, y Brasil, en condición de visitante.

