Leandro Fernández protagonizó un accidente en Ruta 2 y fue demorado tras dar positivo en el test de alcoholemia

(Twitter/@Independiente)

Este sábado por la mañana el futbolista Leandro Fernández fue protagonista de un siniestro cuando conducía por una ruta en La Plata y, debido a los efectos del alcohol, impactó contra otro vehículo. El ex Independiente manejaba su camioneta Volkswagen Amarock e impactó contra un Peugeot 207 a la altura de la rotonda de Alpargatas que une la Ruta 2 con la Ruta 36. El otro coche era conducido por una mujer que viajaba junto a su bebé. Afortunadamente ninguno salió herido.

Un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que se encontraba de franco fue uno de los primeros en llegar al lugar ya que, por casualidad, circulaba por su coche por esa zona junto a su familia. Incluso, aseguró que unos kilómetros antes del lugar del accidente, Fernández lo había sobrepasado ”a gran velocidad y realizando maniobras bruscas”.

Fue este hombre quien ayudó a contener al futbolista de 32 años que actualmente se destaca en la Universidad de Chile, quien, en evidente estado de ebriedad, intentó darse a la fuga, pero fue reducido por él y por personal de la Policía. Cuando se le realizó el control de alcoholemia, le dio positivo en 1,62 g/l en sangre.

Debido a que no hubo heridos, el futbolista no fue detenido. Mientras que la camioneta fue incautada y se efectuó un acta de infracción con injerencia del Juzgado Provincial de Faltas 01 de La Plata contra el ex goleador de Godoy Cruz e Independiente, entre otros clubes.

Fernández había viajado a la Argentina porque en su club les habían dado tres días libres a los futbolistas, entre jueves 30 de marzo y lunes 3 de abril. Habrá que ver cómo este hecho impacta en su equipo, que marcha cuarto en el campeonato y tiene al delantero como uno de sus goleadores en lo que va del año con tres gritos.

Artículo en desarrollo