Maverick Viñales con Infobae: del fanatismo por Messi al origen de su nombre en honor a una mítica película

Maverick Viñales viene de ser segundo en el GP de Portugal, la primera carrera de la temporada

(Enviado especial a Santiago del Estero) Maverick “nació” el 16 de mayo de 1986 a pesar de que en su documento figura que su natalicio ocurrió el 12 de enero de 1995. El perfil del piloto de Aprilia Racing en el MotoGP comenzó a madurar nueve años antes de su verdadero nacimiento. Ese día se estrenó en los Estados Unidos Top Gun, una película protagonizada por Tom Cruise y que sería la piedra fundacional de su nombre. Después de los primeros ensayos en el Gran Premio Michelin de la República Argentina, Infobae pudo entrevistar a uno de los mejores conductores de la disciplina reina: la particular elección de sus padres a la hora de ponerle nombre, el fanatismo por Lionel Messi y la emoción que le generó la consagración de la selección argentina.

“Me gusta que es un nombre bastante único, la definición del nombre me define muy bien. Estoy feliz que mis padres me pusieron Maverick”, señaló el español de 28 años sobre las particularidades de ese personaje llamado Pete Mitchell, tan talentoso como rebelde. Visto a la distancia, toma el mote de una premonición porque ambos se dedicaron a las mismas labores de pilotaje con la única diferencia en el transporte. Uno se ocupó de los aviones; el otro se especializó en las motos. Pero la velocidad define al de la ficción y al de la realidad.

Sus padres eran fanáticos de este largometraje y, dada su relación unida con el film, no dudaron un segundo en rendirle culto a esa pieza cinéfila que tuvo su continuidad en un secuela estrenada hace unos pocos meses. Con esa icónica elección, se destacó y se hizo un nombre entre los pilotos más importantes del Campeonato Mundial de Motociclismo. En sus inicios, llegó a imponerse frente a Marc Márquez, antes de que el hombre de Honda se corone en seis ocasiones dentro del MotoGP. Sus títulos en España y a nivel europeo posibilitaron su estreno en Moto3 con solamente 16 años y, en 2013, gritó campeón.

Sus habilidades frente al manillar lo llevaron a la principal divisional, donde llegó a exhibir un casco en homenaje a su ídolo de la infancia en el Gran Premio de España de mayo pasado. Esta protección era idéntica a la usada por Cruise en la primera entrega de la saga. En medio del estreno de Top Gun: Maverick, el propio actor se puso en contacto con Viñales para dialogar unos minutos y le hizo llegar una copia exacta que atesora el conductor del Viejo Continente.

Maverick Viñales lideró la primera práctica del día en el GP de Argentina (Getty)

El escolta de Aleix Espargaró en los primeros ensayos del GP de Argentina aseguró que tiene cosas por mejorar, aunque se mostró con “muchas ganas” de cara a la clasificación y la carrera Sprint de este sábado. En la charla, también hubo lugar para referirse a su otro amor. “Sí, por supuesto soy fanático de Lionel Messi”, aseguró ante la pregunta de este medio y lo calificó como una de las “grandes leyendas” del deporte.

Recientemente, el emblema de la Albiceleste se consagró campeón del Mundial de Qatar, pero antes de ese escenario corrió mucha agua debajo del puente. Hasta una renuncia a vestir los colores de la Celeste y Blanca. Los ánimos de revancha pudieron más en la figura de la Selección que levantó la Copa en tierras asiáticas. Esa redención fue valorada por su fiel seguidor: “Si luchas, lo puedes conseguir. Entonces, uno pelea constantemente contra uno mismo y ver que tanto Leo como otros futbolistas han luchado y, al final, lo han conseguido... Es impresionante”.

Oriundo de Figueras, un municipio catalán de Gerona, en Cataluña, las miradas podrían posarse en el Barcelona, institución en la que el actual delantero del París Saint-Germain (PSG) ganó 35 títulos, pero su relación con el Blaugrana está muy lejos de ser tan unida como con el capitán de la Argentina: “No soy del Barcelona, me gustaba mucho el Madrid”. Por diferentes circunstancias, su relación con el fútbol fue mermando hasta no seguir con asiduidad las novedades de la redonda, pero rememoró ese cariño al 10. A pesar de su vínculo con la Casa Blanca, la alegría de él era su alegría: “Si la final de la Champions era entre Barcelona y otro rival quería que ganara Barcelona”.

Por último, se refirió a una de las últimas frases enunciadas por Pecco Bagnaia, vigente campeón del mundo en la disciplina, sobre la selección argentina. En su llegada al país, el piloto de Ducati no dejó pasar la oportunidad para referirse a la consagración del plantel comandado por Lionel Scaloni y aseguró que, de lograr una victoria, quería hacer un “tributo”. En contraposición, Viñales dejó la duda en el aire y optó por la espontaneidad: “Improvisaré”.

