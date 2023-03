La entrevista inédita de un joven Lionel Scaloni en la que confesó de qué club es hincha: “Mi sueño es jugar en Boca”

Un video del actual entrenador argentino causó furor en las redes sociales

Lionel Scaloni logró lo máximo como entrenador de fútbol a nivel de selecciones: consagrarse campeón mundial con la Argentina en el pasado certamen realizado en Qatar 2022. Su precoz y exitosa carrera como DT hizo explotar su popularidad y en los últimos días los videos inéditos que se filtraron fueron furor en las redes sociales. Como ocurrió con uno de MTV en la previa al Mundial 2006. Si bien había manifestado su simpatía por Boca Juniors y otros guiños hacia ese club, este miércoles se reveló un video en el que volvió a manifestar su amor por el Xeneize.

Se trata de un testimonio que sería después de haber ganado el Mundial Sub-20 de Malasia en 1997, porque hace referencia a su paso en Newell’s. En esa época el actual estratega era jugador de Estudiantes de La Plata. En las imágenes de publicadas por la cuenta de Twitter dedicada a Scaloni (@inforealdescalo), Lionel admite que es hincha de Boca Juniors.

“Soy hincha de Boca. Jugaba en Newell’s y no era hincha de Newell’s, pero dejaba hasta el último sudor en la cancha”, comenzó. Luego el cronista que lo entrevistó lo chicaneó al firmar un autógrafo y se dio un rico mano a mano:

P: “¿Qué firmaste ahí? ¿No será el pase a Boca, no?”

S: “Ojalá sea el pase a Boca”.

P: “Falta una sola cosa, jugar en Boca”.

S: “Sí, seguro. Ese es mi sueño y después irme a jugar a Europa, pero por Boca quiero pasar. Mi abuelo se murió hace mucho y él me seguía a todos lados. Él me hizo hincha de Boca”.

Lionel Scaloni recuerda que de chico era hincha de Boca Juniors y que su ídolo era Blas Armando Giunta.

El ex volante ya había dado indicios de su amor por Boca Juniors. En una entrevista con TyC Sports en la previa del Mundial, reconoció: “De chiquito era hincha de Boca. Con el correr del tiempo de Newell’s, porque pasé toda mi vida y ahora diría que de ninguno ya que perdés el fanatismo totalmente”.

Además, recordó que uno de sus ídolos era Blas Armando Giunta, recordado volante de contención y héroe para los hinchas de Boca Juniors por su entrega, personalidad y su aire de guerrero dentro de la cancha. “Blas por todo lo que transmitía, corría. Era un encono”, reconoció sobre el ex número 5 xeneize.

“Tuve oportunidades de ir a Boca, River, Independiente, de volver a Estudiantes, pero por diferentes motivos no se dio y terminé mi carrera en Europa”, contó.

El día que Lionel Scaloni confesó que le hubiese gustado jugar en Boca Juniors y Carlos Mac Allister reveló que lo fue a buscar a su club de Europa

Tiempo antes, en una visita al programa Mar de Fondo de la misma señal deportiva, confesó que le gustaría jugar en Boca Juniors. “Que lo reconozcas está copado. Hay un montón de chicos de River que han reconocido ‘yo quiero jugar en River’ y vos reconocés que te hubiera gustado, o te gustaría todavía, jugar y ponerte la camiseta de Boca y salir con 45 mil personas gritando”, le dijo el conductor Alejandro Fantino.

Luego “¿Vos lo ves, Colo?”, le preguntó Fantino a Carlos Mac Allister, que también fue invitado. “Es el estilo de él. Primero que es un sueño, como él lo ha manifestado muchas veces. Él ha ido muchas veces a la cancha de Boca a ver partidos, a sufrir desde la tribuna, es un sueño que él tiene. Me parece bárbaro porque muy pocos argentinos se pueden dar el gusto de hacer lo que quieran”.

El Colorado reconoció que lo fue a buscar a La Coruña para llevarlo a Boca Juniors y Scaloni se prendió en la movida y confesó que en ese momento le dijo “Colo, dale para adelante”. El ex lateral izquierdo contó: “Había hablado con alguien para traerlo a Boca. Me sacaron a 800 kilómetros por hora de patadas en el traste. Hablé con el secretario técnico y me dijo, ‘llevate al que quieras, pero a Lionel no”.

Scaloni jugaba como volante por la derecha y se distinguió por su despliegue con un ida y vuelta que le permitió llegar al área contraria. Uno de sus tantos más emblemáticos fue el que el convirtió a Brasil en los cuartos de final del aquel Mundial en Malasia. Abrió el marcador con un desborde por su banda y lanzó un misil.

Como futbolista no pudo cumplir con su sueño de jugar en Boca Juniors. A sus 44 años, es un entrenador joven y su carrera recién comenzó. ¿Algún día, en otra etapa, será DT del Xeneize?

