El consejo de Mario Kempes a Lionel Messi para que llegue al Mundial 2026: “Así va a estar muy bien”

Mario Alberto Kempes fue la máxima figura de la Selección en el Mundial Argentina 1978, ya que resultó goleador del certamen con seis tantos y se destacó en el equipo que fue campeón de local y que era dirigido por César Luis Menotti. El Matador se mostró extremadamente feliz por una nueva consagración de la Albiceleste a nivel mundial, pero ya mira al futuro hacia la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, donde aspira a ver a Lionel Messi jugar su sexta edición.

El histórico delantero de la celeste y blanca opinó que la Pulga está en el club perfecto para encarar un nuevo proceso hacia la cita ecuménica. “Si quiere jugar el próximo Mundial, yo creo que en Francia va a estar muy bien”, comenzó en charla con TyC Sports. Y argumentó su postura: “Porque es mucho más competitiva que la MLS y el objetivo es más complicado. Yo creo, con el respeto que se merece la Ligue 1, Messi está más descansado. Porque tiene muy buenos jugadores el París Saint Germain y para lo local le basta y le sobra. En la Champions le cuesta un poco, pero ahí con la forma de ser de él, los goles que hace de cualquier color, en tres años va a estar perfecto. Lo veremos también en las Eliminatorias, ahí vamos a ir viendo el ritmo físico de Messi. En lo futbolístico va a seguir siendo un fenómeno”.

Además, destacó la cualidad del rosarino que será el pilar de cara al próximo proceso mundialista. “Hay una cosa en la que Messi les gana a todos y les saca un montón de ventaja: corre cuando tiene que correr. No es que corre al vicio o para que el periodismo diga ‘mirá, se tiró al suelo’. Si él sigue con esa mentalidad ganadora, que seguramente la tendrá hasta el final de su vida, va llegar físicamente bien. No como ahora en 2022 o las ediciones anteriores, pero va a llegar con esa zurda que la pone en cualquier lado”, añadió Kempes al respecto.

Messi actualmente sostiene la marca de 102 goles con la camiseta de la selección argentina (Foto: AP)

Por otro lado se detuvo a charlar sobre la citación de Mateo Retegui a la selección de Italia, con la que le convirtió a Inglaterra y Malta en sus primeros dos partidos. “No me extraña. Los goleadores hacen falta en todos lados. Fijate que lo consigue en Tigre, cosa que no lo puede conseguir ni en la Juve, ni el Milan ni Inter. Los grandes equipos tienen goleadores extranjeros. Para mí fue una gran alegría. A pesar de que perdieron con Inglaterra, hizo el gol. No tuvo un buen partido, pero hizo todo lo que tenía que hacer. En el segundo se dio el gusto de ganar”, comentó Mario.

Y concluyó apoyando el accionar que tuvo Lionel Scaloni con el jugador del cuadro de Victoria: “Todo pasa por lo que ha visto el entrenador. Si el entrenador lo tiene en carpeta pero no lo ha llamado porque tiene cuatro o cinco jugadores delante, es como cortarle de raíz una proyección importante para él”.

