El video desconocido de Lionel Scaloni en MTV que se viralizó: sus comidas, cantante preferido y pasatiempos

La Inédita Entrevista A Lionel Scaloni En Mtv

Un usuario de las redes sociales había compartido imágenes de un clip de Lionel Scaloni en 2006, previo a su participación en el Mundial de Alemania con la selección argentina, mostrando cómo era su vida en Londres (jugaba para el West Ham en ese entonces). El video había sido grabado en su momento para un programa del canal musical norteamericano MTV, que tomó nota del mismo y prometió revisar su archivo para publicarlo en mejor calidad. Ahora, salió a la luz.

Las imágenes muestran a un joven Scaloni (28 años) abriendo las puertas de su hogar y contando un poco cómo era su rutina diaria con una particularidad: el diálogo era en inglés. “Hola, soy Lionel Scaloni. Esta es mi cocina, me gusta cocinar, me gusta la pasta, el pollo y la ensalada. Todas las mañanas tomo té argentino. Es delicioso”, es la bienvenida del oriundo de Pujato para la indiscreta cámara, mientras se cebaba un mate, dando cuenta de su gen argentino.

“Acá es donde comemos cuando mi familia de Argentina me visita. Mi mamá cocina su especialidad: asado argentino, que es como el bife”, apunta Leo cuando graban tomas en otro de los ambientes de su enorme casa en la ciudad británica en la que habitó apenas un semestre (el previo a aquella Copa del Mundo).

¿Cuáles eran los pasatiempos del futbolista de la Selección en aquel entonces? “En la tarde me gusta relajarme, miro tele y duermo una siesta. Me gusta la computadora, me gusta el internet, mirar diarios argentinos y chatear con mis amigos”, es la descripción de Scaloni exhibiendo su sala de estar, en épocas en la que la tecnología y comunicación no estaba tan desarrollada como en la actualidad.

Oto de los puntos que marcó Scaloni fue sus elecciones a la hora de vestirse: “Me gusta el estilo italiano y argentino. La ropa deportiva. Esta es mi campera favorita. Está buena, es estilo argentino”. Mientras hablaba, el ex futbolista se probaba una chaqueta de La Martina.

Antes de despedirse, repasó a Rodrigo Bueno como su cantante favorito, al mismo tiempo que hizo un último recorrido por su jardín: “Tengo una vista fantástica de Londres. Tengo un hidromasaje, en Inglaterra el clima siempre es frío”. Y no olvidó abrir la puerta de su sauna: “Afuera hace mucho frío, pero acá siempre está cálido”. Posiblemente el clima de Londres no lo haya motivado a Scaloni a continuar allí, ya que hoy está radicado en Mallorca y a menudo viaja a Argentina para instalarse en su Pujato natal con sus amigos y seres queridos.

