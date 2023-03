Enzo Fernández explicó por qué se emocionó hasta las lágrimas con el discurso del niño en el homenaje en Conmebol

La selección argentina disfrutó de una semana inolvidable en su regreso al país después de la histórica consagración en el Mundial de Qatar. Primero, los festejos se dieron en el duelo ante Panamá en el estadio de River Plate. Después de la victoria, que incluyó como regalo una réplica de la Copa del Mundo para cada uno de los jugadores, la celebración tuvo una parada previa antes del amistoso ante Curazao en Santiago del Estero.

Los campeones del mundo y el cuerpo técnico viajaron a Asunción para ser homenajeados por la Conmebol. Y durante el espectáculo se produjo la presencia de José Andrada, un chico oriundo de un pueblo de Salta llamado Embarcación que emocionó a todos por sus palabras para con los campeones del mundo. Enzo Fernández llegó a lagrimear frente al discurso del pequeño y ahora aprovechó sus redes para recordar lo vivido.

“Que está historia nunca termine!!! Necesito hacer un pequeño repaso de estos últimos días por qué no puedo parar de sorprenderme, cada segundo queda grabado para siempre”, dijo el volante del Chelsea en la primera parte del mensaje.

Acto seguido, comparó sus comienzos con el joven salteño. “Agradecer a Conmebol no solo por el reconocimiento de ayer si no por traer a José que fue como verme parado ahí, se me vino todo encima, una mezcla de sensaciones que eran más fuertes que yo, pero todo siguió, videos aplausos premios, y ayer el partido, que la gente nos vuelve a hacer sentir todo su cariño”.

Para terminar, Enzo escribió: “Se me explota el pecho de felicidad!! No alcanza un Gracias, y sobran las palabras!! VAMOS ARGENTINA! SIEMPRE JUNTOS!”.

El mensaje de Enzo Fernández

Hay que recordar que, en el evento que organizó la Confederación Sudamericana de Fútbol en su sede en Paraguay, Andrada se robó la atención de todos cuando ingresó a la tarima y, con lágrimas en su cara, le agradeció a todos los jugadores y al cuerpo técnico por el título logrado en Medio Oriente.

Una vez que comenzó a contar su historia, tanto Lionel Scaloni como el propio ex volante de River no pudieron contener su emoción. “Es un orgullo estar con el mejor equipo del universo. Soy de Salta y mi pueblo se llama Embarcación. Es un pueblo armado con gente que iba llegando con el tren con empleados ferroviarios. Son unos grosos, grandes, crack y en mi vida me llevaré guardado esto”, dijo José.

El video por el cual el joven salteño fue elegido por la Conmebol para entregarle unos galardones a los campeones del mundo, se lo puede ver a Andrada celebrando el triunfo ante Australia que clasificó al equipo a los cuartos de final. “Estas lágrimas son porque estamos en los cuartos de final, ahí de terminar el Mundial. Argentina primero y campeón. Estas lágrimas son por mi país, mi Selección. Siempre argentino, nunca cambio”, sostuvo en el emotivo testimonio que fue viral y tuvo millones de reproducciones en las redes sociales. El testimonio fue recogido por el cronista Ariel Costilla de Multivisión Salta.

José Andrada, el joven salterño que emocionó a la selección argentina en el homenaje de la Conmebol

