Diego Ciantini logró su primer triunfo en el TC: el emotivo abrazo con su padre luego de que le diagnosticaran cáncer

Diego Ciantini celebra su primera victoria en el TC (Crédito: @actcargentina)

Un domingo lleno de emoción tuvo la familia Ciantini ya que Diego logró su primer triunfo en el Turismo Carretera a dos meses que su padre revelara con un sentido mensaje que contrajo cáncer de páncreas. De inmediato el Bocha recibió el apoyo en las redes sociales de los amantes del automovilismo, pero hoy en Toay su hijo le dio un gran envión en esta etapa en la que la está luchando.

En el Autódromo Provincia de La Pampa el Chinito Ciantini clasificó segundo para la carrera especial que tuvo la popular categoría en su tercera fecha de la temporada. En el veloz escenario pampeano, que tiene una larga recta principal, curvones y una bajada en el sector opuesto, los competidores debieron sortear una final que tuvo una parada obligatoria en los boxes para recargar nafta.

Ciantini cumplió con la detención en el mismo momento que lo hizo el entonces líder y poleman, Matías Rossi (Toyota) y se tocaron al salir de los boxes, pero volvieron a la pista en las dos primeras posiciones. Aunque luego se encontraron con Marcos Landa (Torino) cuyo ritmo fue más rápido y los superó.

El emotivo abrazo entre Diego y José Ciantini (Crédito: @actcargentina)

El uruguayo quedó primero y se encaminó a su primera victoria y de hecho cruzó la meta adelante de todos, pero después fue recargado con cinco segundos por hacer un sobrepaso a Ciantini con bandera amarilla (precaución) algo que está prohibido. El JP Carrera, el equipo del Chinito, hizo la denuncia ante los comisarios deportivos que decidieron sancionar al charrúa, que terminó segundo. El podio lo completó Gastón Mazzacane (Chevrolet). Rossi, por su parte, desertó por rotura del motor.

Además, Ciantini le devolvió el triunfo Chevrolet luego de diez meses y la última victoria de la marca del Moño Dorado databa del 29 de mayo de 2022 en Rafaela, por medio de Agustín Canapino, hoy en la IndyCar. En tanto que Mariano Werner (Ford) fue cuarto y sigue liderando el campeonato con 113,5 unidades y le lleva 9,5 a Juan Tomás Catalán Magni (Ford). La próxima fecha será el 16 de abril en el estreno del Autódromo El Calafate, ubicado en dicha ciudad santacruceña.

Los posteos de José Ciantini (@JCiantini)

Abrazo del alma

Una vez que Diego Ciantini se bajó de su auto lo buscó a su padre y se dio el emotivo encuentro entre ellos. Lágrimas, palabras de agradecimiento mutuo y una mezcla de sensaciones por su triunfo y la situación que atraviesa el Bocha marcaron el momento.

Ciantini padre es uno de los personajes más queridos en el automovilismo. El 24 de enero pasado, cuando contó en su cuenta de Twitter su enfermedad, conmovió al ambiente, pero con la fuerza que lo caracteriza comenzó a pelearla.

“Empecé el 2023 lleno de trabajo y lindos proyectos, mejor no podía ser. El viernes me dolió la panza y hoy me diagnosticaron cáncer de páncreas. No escribo para dar lástima porque voy a luchar y me voy a curar, solo a los que lean esto reflexionen”, contó el Bocha.

"Pasadita por boxes. Al mal tiempo, buena cara", escribió el Bocha en pleno tratamiento (@JCiantini)

“Hagan los que les haga feliz, pasen tiempo con la gente que aman, vivan cada día como si fuese el ultimo, porque la vida a veces se transforma de una comedia en una de drama. Besos a todos. Me gustaría poder agradecer uno por uno tantos mensajes recibidos, jamás imaginé tanto amor. Te quiero Twitter”, agregó.

Siempre la luchó con el presupuesto y si bien llegó a lograr tres triunfos en el TC (2 en 2005 y 1 en 2006) con un Dodge atendido por Rodolfo Di Meglio, fue un luchador en la categoría. Esos que viven de otra actividad, en su caso productor de papas en su Balcarce natal, y reunió su presupuesto para estar 20 temporadas en la octogenaria divisional.

Este domingo 26 de marzo será inolvidable para Diego Ciantini que por primera vez pudo vencer en el TC, pero también por la ofrenda y reconocimiento a su padre en un momento muy especial de su vida.

