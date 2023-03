“Me dieron información diferente”: el mensaje interno en Red Bull que generó un tenso cruce entre Verstappen y Checo Pérez

La charla entre Checo Perez y Verstappen

Tras dos carreras completadas, la superioridad de Red Bull en la Fórmula 1 parece comenzar a tomar forma después de lo que fue un nuevo podio en el que los dos representantes de la escudería austríaca volvieron a ocupar un lugar.

Te puede interesar: El insólito error de Aston Martin que le impidió a Fernando Alonso lograr su podio N° 100 en la Fórmula 1

En esta ocasión, a la inversa de lo que pasó en Bahrein, fue Sergio Checo Pérez el que se quedó con el primer lugar por delante de Max Verstappen. Sin embargo, el staff liderado por Christian Horner deberá poner atención en que los egos individuales no dañen la performance del grupo.

El mexicano y el neerlandés volvieron a protagonizar un nuevo cruce en Jeddah. La cuenta oficial de Instagram de la Fórmula 1 compartió un breve video en el que se los pudo ver hablando antes de salir al podio.

Te puede interesar: Checo Pérez ganó el Gran Premio de Arabia Saudita y lideró doblete de Red Bull

“¿Conseguiste la vuelta más rápida al final?”, le preguntó Checo a Verstappen, mientras miraban en la pantalla la última vuelta del circuito. Asintiendo con la cabeza, el joven de 25 años respondió: “En la última vuelta, sí”. El silencio se apoderó de la escena, hasta que el mexicano volvió a pronunciarse.

“¿No te han dicho que mantuvieras el ritmo?”, soltó Pérez, haciendo alusión a la estrategia del equipo. “Ah, 33.0, sí. Pero luego pregunté cuál era la vuelta más rápida y creo que era una décima más rápida de lo que estábamos haciendo”, le explicó Mad Max, argumentando el motivo por el que pisó el acelerador para quedarse con la vuelta más rápida.

Te puede interesar: Checo Pérez logró un gran triunfo en Arabia Saudita: Verstappen completó el 1-2 de Red Bull y lidera el campeonato de la Fórmula 1

Ese punto bonus que obtuvo en el último giro en Arabia Saudita le permitió a Verstappen seguir como líder del campeonato de pilotos con 44 unidades, una más que su compañero de equipo.

Checo Pérez se impuso en Arabia Saudita (Reuters)

En diálogo con los periodistas, el ex piloto de Racing Point habló sobre el tema: “Pregunté a dos vueltas del final cuando me dijeron que mantuviera cierto ritmo. Me dijeron que tenía la vuelta rápida y que mantuviera un ritmo determinado. Creo que la comunicación con Max fue la misma”.

“El equipo debe replantearse en como lo estamos manejando, porque si el equipo te da una instrucción y no la respetan creo que no es lo ideal. Hay que hacer caso al equipo y confiar. Ellos tienen más información de la que tengo yo”, añadió en una indirecta al neerlandés.

Éste episodio también se pudo ver en plena carrera, cuando el equipo le habló por radio a Checo y éste se mostró interesado en lo que hacía su compañero.

Red Bull: “Objetivo es 32.6 más punto cuatro”

Pérez: “¿Está Max haciendo lo mismo?”

Red Bull: La última vuelta de Max fue 32.6

Pérez: “¿Por qué me dijeron 33.0 (1m33)?”

Red Bull: “Es el objetivo más punto cuatro. El trabajo está bien”.

“Siempre va a haber eso cuando eres el coche líder, siempre quieres saber que el coche que va detrás ha atendido al objetivo primero. Es normal. Creo que a nosotros, como equipo, nos preocupaba si había un problema de fiabilidad. ¿Cómo lo gestionamos? Una vez que vimos que no había ningún problema que pudiéramos ver en los datos, era una cuestión de dejarlos seguir adelante, y luego, básicamente, gestionar las últimas cinco vueltas”, explicó Christian Horner al ser consultado por el inconveniente entre ambos pilotos.

Seguir leyendo