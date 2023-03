Bochorno en la Fórmula 1: a Fernando Alonso le devolvieron el lugar en el podio que le habían quitado y dejó una contundente sentencia

Fernando Alonso alcanzó los 100 podios en la F1 luego de la polémica en Arabia Saudita (REUTERS/Rula Rouhana)

Red Bull comenzó de forma arrasadora la temporada de la Fórmula 1 con los triunfos del bicampeón mundial Max Verstappen en Bahréin y Sergio “Checo” Pérez este domingo en Arabia Saudita. Pero por ahora la sensación es el renacer de Fernando Alonso que a cuatro meses de cumplir 42 años (29/07/1981) recuperó el protagonismo y llegó a 100 podios en la Máximas tras los dos conseguidos con el competitivo Aston Martin AMR23. Sin embargo, su segundo tercer puesto obtenido ayer fue manoseado. También su colega, George Russell (Mercedes), que por unas horas heredó su posición. La Federación Internacional del Automóvil (FIA), primero sancionó al español, pero luego rectificó su medida.

Te puede interesar: Checo Pérez logró un gran triunfo en Arabia Saudita: Verstappen completó el 1-2 de Red Bull y lidera el campeonato de la Fórmula 1

Primero Alonso fue sancionado con 5 segundos por ubicarse mal en su cajón de largada y en el arranque superó a Checo Pérez, que había logrado la pole positions. Luego el mexicano recuperó el mando y el español se mantuvo expectante, pero nada pudo hacer ante el ataque de Verstappen. Con los dos Red Bull adelante, Fernando se dedicó a cuidar la tercera posición.

Su compañero, Lance Stroll, tuvo una falla con el otro Aston Martin y pese a dejar su auto bien ubicado al final del curvón peraltado en el circuito callejero de Yeda, los comisarios deportivos consideraron que las banderas amarillas de precaución no eran suficientes y mandaron el auto de seguridad a la pista. Con la carrera neutralizada su equipo lo llamó a Alonso para cumplir con su única detención en el giro 18 de 50. En esa parada debieron cumplir con el recargo de 5 segundos y lejos de pagar por su error, algo que el propio Alonso reconoció, comenzó un fallido accionar de la FIA.

En el Centro de Operaciones Remotas ubicado en Ginebra (similar al VAR en el fútbol argentino) objetaron que la parada de Alonso se hubiese cumplido en tiempo y forma. La FIA investigó y los comisarios determinaron que el mecánico que usó el gato (o cricket) tocó el auto antes de cumplirse los cinco segundos. Decidieron aplicarle 10 segundos de penalidad al bicampeón mundial 2005/2006, que ya había subido al podio y levantado el trofeo.

Te puede interesar: Checo Pérez ganó el Gran Premio de Arabia Saudita y lideró doblete de Red Bull

Le informaron a Alonso que ya no era tercero y que dicha posición correspondió a Russell. “Recordemos lo que Hülkenberg (Nico) que en Bahréin lo sancionaron por los tracks limits (superar los límites de la pista) y Hamilton (Lewis), que lo vimos en el video, se pasó ocho veces en carrera. Entonces esta inconsistencia de los comisarios es alarmante, de muchas veces y hoy lo hemos visto otra vez”, sentenció el asturiano en charla con ESPN.

“Si me lo quitan antes de subirme me hubiese dolido un poco más. Pero después de la celebración, del champán, de tener a todos nuestros sponsors en el podio, y un poco después de 35 vueltas que tuvieron para pensar la penalización y no tuvieron tiempo aparentemente”, le dijo a DAZN F1. “Hoy no es bueno para los aficionados. Hay algo realmente mal en el sistema, pero es lo que hay”, agregó en testimonios que recogió Motorsport. Cabe destacar el gesto que tuvo Fernando al llegar al box de Aston Martin ya que lo primero que hizo fue ir a abrazar al mecánico que tuvo el gato, según informó en su Twitter el analista Albert Fabrega.

Fernando Alonso saludó a todos sus mecánicos en Aston Martin tras el GP de Arabia Saudita

El show debió continuar como si nada -como siempre- y llegaron las fotos de rigor a Russell con el trofeo que le quitaron a Alonso. Hasta hubo selfies con fanáticos. En Mercedes celebraron porque los 3 puntos que ganó su piloto y los que perdió el español, los dejó segundos en el Campeonato Mundial de Constructores, un certamen que aparte de la gloria tiene varios millones en juego por el reparto de dinero por las ganancias (TV y publicidad) según la posición al final de la temporada. En tanto que Russell reconoció el mérito de Alonso y de su equipo: “Fernando y Aston Martin merecían el podio hoy, pero estoy muy feliz de recoger nuestro primer trofeo de la temporada y muy orgulloso del trabajo duro que está haciendo el equipo. Sigamos presionando”.

Te puede interesar: El insólito error de Aston Martin que le impidió a Fernando Alonso lograr su podio N° 100 en la Fórmula 1

Pero en Aston Martin no se quedaron de brazos cruzados y recurrieron la decisión de los comisarios. Se reunieron con ellos y llevaron pruebas en videos en las que demostraron siete antecedentes con otras escuderías en las que el mecánico tocó el auto con el gato, pero sus compañeros no les cambiaron las gomas hasta cumplir la sanción determinada.

En horas del lunes ya en Arabia Saudita, la FIA dio marcha atrás con su decisión y le devolvió el tercer puesto a Alonso. En su comunicado explicó que “la clara alegación del equipo era que la supuesta representación de un acuerdo entre la FIA y los equipos de que tocar el coche de cualquier manera, incluyendo con un gato, constituiría ‘trabajar’ en el coche era incorrecta y por lo tanto la base de la decisión del comisario era errónea”.

Las fotos que publico Mercedes con Russell tercero y luego el meme por la reclasificación (@MercedesAMGF1)

Reposicionado Alonso en el tercer lugar, se confirmó también que es el sexto piloto en la historia en alcanzar 100 podios en la Máxima: Lewis Hamilton (191), Michael Schumacher (155), Sebastian Vettel (122), Alain Prost (106) y Kimi Raikkonen (103). Y su equipo, Aston Martin, recuperó también el segundo lugar en el certamen de Constructores.

Mientras tanto, en Mercedes se lo tomaron con calma y hasta hicieron un meme con una foto de Russell en la que taparon el trofeo (que debió devolverle a Alonso) y pusieron “no te preocupes. Las fotos siguen siendo buenas” y el emoji con risas y lágrimas.

Por último, la FIA informó que revisará lo ocurrido a fin de que no se repita en la próxima fecha, el 2 de abril en Australia: “Este tema se abordará en el próximo Comité de Asesoramiento Deportivo que tendrá lugar el jueves 23 de marzo, y se emitirá una aclaración antes del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 de la FIA de 2023. Este enfoque abierto a la revisión y mejora de sus procesos es parte de la misión en curso de la FIA para regular el deporte de una manera justa y transparente”.

Seguir leyendo: