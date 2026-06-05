Kicillof se emocionó al hablar de la muerte del Indio Solari: “Es un día tristísimo para miles de ricoteros, entre los que me considero uno”

Axel Kicillof se emocionó al hablar de la muerte del Indio Solari

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió este viernes a la muerte del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Carlos “Indio” Solari. En el acto de apertura del V Congreso de Políticas para la Igualdad, organizado por el ministerio de Mujeres y Diversidad, el mandatario provincial remarcó que “hoy es un día tristísmo para miles, cientos de miles de ricoteros, entre los que me considero uno. Despedimos al Indio y la verdad es que despedimos a un artista, pero sobre todo a un héroe argentino”.

“Es alguien que le dio lenguaje, poética, una voz a una generación, a varias generaciones, de argentinos y argentinas”, continuó visiblemente emocionado durante distintos pasajes de su discurso antes de adentrarse en la temática del encuentro.

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Kicillof consideró que el Indio “nos deja banderas”, que se resumen en tres. “Una es de la verdadera libertad, la voy a llamar así, de la liberación. Otra es, por supuesto, de la alegría y otra del futuro”, planteó.

“No podíamos dejar hoy de plantear un homenaje, que lo vamos a hacer también con un aplauso al Indio Solari”, cerró sus palabras acompañado por los aplausos del auditorio de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, locación elegida para el encuentro de mujeres.

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Según pudo saber Infobae, hasta el mediodía de este viernes, desde el Gobierno provincial se definió dejar a voluntad de la familia del músico, la manera más adecuada de hacer una despedida. Pasadas las 11 de la mañana quien se hizo presente en el domicilio del músico en Parque Leloir fue el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, de reconocida relación con el artista y su familia.

Otros dirigentes del arco político también despidieron al líder de Los Redondos en sus redes sociales. El ex candidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa, escribió: “Los ídolos populares viven para siempre, gracias por todo Indio”. En tanto que su esposa, la senadora bonaerense, Malena Galmarini, le reclamó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a que abra el Congreso para realizar el velorio. Una solicitud que luego formalizó el bloque de Diputados nacionales de Unión por la Patria, con las firmas de Paula Penacca, Cecilia Moreau y Germán Martínez.

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“Nos dirigimos a usted, en nuestra calidad de diputados nacionales, profundamente conmovidos tras tomar conocimiento en la mañana de hoy del triste fallecimiento de Carlos Alberto “Indio” Solari. Su partida física representa una pérdida inmensa para nuestro país, despidiendo a un emblema de la cultura popular argentina y a uno de los máximos referentes de la historia de nuestro rock", dice parte de la nota dirigida a Menem.

Agrega, además, que “en este contexto de conmoción, le solicitamos formalmente que ponga a disposición de la familia y allegados del artista las instalaciones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a fin de posibilitar la realización de su ceremonia de despedida y velorio. Consideramos que el Congreso, como ámbito de representación de todos los argentinos, es el espacio adecuado para que la ciudadanía pueda brindarle su último adiós a un ídolo tan querido”.

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Además, el diputado nacional por la UCR, Pablo Juliano, también elevó una nota a Menem para que “en el Congreso se pueda dar el último adiós al Indio, si así la familia lo decide. Un artista tan influyente, masivo y popular tiene que poder ser acompañado por la sociedad”

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