Se sumaron más casos de acoso en la Liga Mx Femenil

Ya son varios los casos que se da en la Liga Mx Femenil de acoso a las jugadoras, ya van varias denuncias y aún no existe un protocolo para atender estos casos, así lo reconoció para La Jornada, Mariana Gutiérrez, la presidenta de la Liga Femenil.

Aunque, la comunicóloga Marion Reimers creo un proyecto con la Organización No Gubernamental Somos Versus que tiene como objetivo aumentar la participación de grupos históricamente subrepresentados, como la comunidad LGBT, así como las mujeres en los deportes y el periodismo deportivo, por parte de los equipos mexicanos, solamente el Club América ha recurrido a instancias especializadas como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y han buscado crear un aparato en contra de la violencia de género.

Marion Reimers forma parte de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (FOTO: @lareimers)

Pero, desde que este torneo se creó en 2017, no paran los casos de ciberacoso a las jugadoras de la Liga Mx, desde entonces, futbolistas Jana Gutiérrez, Deneva Cagigas, Nailea Vidrio, Selene Varela y Greta Espinoza han denunciado los mensajes agresivos que les llegan en redes sociales.

Casos de acoso en la Liga MX Femenil

En el año 2021, previo a su partido contra Mazatlán, Jana Gutiérrez, exjugadora de América, recibió amenazas de muerte. La futbolista es una de las integrantes más populares del club, seleccionada nacional y cuenta con más de 100 mil seguidores en Instagram.

“@jenmunozz @jana_gttz_c Es una amenaza directa a ti Jana Gutierrez, hoy no pasas la noche, te regresas a México o voy a (emojis de dos pistolas, aludiendo a disparos) jana, te tengo vigilada #niñatiktok #fuerajana estás vigilada ahora algo te voy a hacer aquí en Mazatlán. Amenaza directa contra ti, Jana. Vete a México, Fuera del par uso (partido) de mañana o le hago algo a tus papás hoy en Coapa en la residencia @selenevalera @joceorejel @americanafemenil @jaidy_gutiérrez @daniespinosa_13″ fue el mensaje que recibio en redes sociales.

A pesar de la intimidación dirigida contra ella y a otras futbolistas que fueron arrobadas para asegurarse de que le llegara el mensaje, Jana Gutiérrez jugó los 58 minutos completos del partido contra Mazatlán.

Jana Gutiérrez (FOTO: @jana_gutierrez_)

Ante las amenazas, el Club América le dio todo su respaldo a Jana y condeno el acoso a las mujeres, además de que el equipo cuenta con un protocolo de atención a estos casos específicos y la jugadora de las Águilas y fue asesorada y protegida por la institución.

Por otro lado, la futbolista Scarlett Camberos tuvo que renunciar a su lugar en el deporte femenil por la violencia machista en México, debido a que vivió durante casi un año acoso y persecución por parte de un hombre, por lo que tuvo que dejar el país.

Camberos fue contratada por el América a fines de 2021 luego de sobresalir en el fútbol universitario de Estados Unidos, nación que ha ganado la Copa del Mundo en cuatro ocasiones.

Scarlett Camberos (FOTO: @scarlett_camberos)

Desde su llegada, la jugadora notó que alguien la acosaba en sus cuentas de Instagram y Twitter. Ella se quejó públicamente de este personaje en julio de 2022 y dijo:Este muchacho [que se hacía llamar Andrés Hernández] sigue creando cuentas falsas de mí en redes sociales y acosándome. Este es su Instagram, ya no soporto más todas las cuentas que hace para molestarme diario y hoy me lo topé camino a casa”.

Siete meses después, todas las redes de Scarlett Camberos fueron comprometidas para alterar parte de su información e incluso asegurar que el sujeto era la pareja sentimental del futbolista.

Scarlett denunció a José Andrés N, el América Femenil intervino en favor de la jugadora, pero lo único que logró fue que el acosador fuera puesto bajo arresto domiciliario por 36 horas. Jana Gutiérrez y Selene Valera, otras dos futbolistas profesionales, también reportaron al sujeto.

Deneva Cagigas Carranco (FOTO: @deneva_cagigas)

Camberos tomó la decisión de permanecer en Estados Unidos con su familia y renunciar a viajar a la Ciudad de México con América Femenil a principios de marzo pasado. El club anunció formalmente su decisión con un mensaje a las autoridades mexicanas expresando su pesar de que la futbolista “deba salir del país por la violencia digital de la que es víctima”.

Otro caso es el de la defensora de Pumas Femenil, Deneva Cagigas Carranco quien publicó una serie de videos en su perfil de Instagram donde comentó los mensajes que recibe todos los días, la gran mayoría de los cuales son imágenes y declaraciones sexualmente sugestivas.

Aclaró que si bien desconoce la identidad de los usuarios de Internet que envían este contenido, su objetivo es condenar el hecho, no al perpetrador. Asimismo, compartió un video que incluía algunas imágenes y fotografías que fueron enviadas al celular del deportista.

Continuó diciendo que estaba molesta y frustrada por los persistentes mensajes de acoso que recibe en sus cuentas de Twitter e Instagram, razón por la cual decidió compartir estos mensajes con sus seguidores. Enfatizó que “esta situación tiene que parar” y que no es la primera vez que pasa por eso.

Nailea Vidrio (FOTO: @naileavidrio)

También la jugadora Nailea Vidrio, futbolista del Club Cruz Azul Femenil, ex jugadora del León aseguró a través de sus cuentas de redes sociales que tanto ella como su amiga Selene fueron acosadas.

“Estoy superdecepcionada porque estaba en el estadio León, apoyando a mi club, a mis compañeros. Y neta, no puede ser que no hagan nada al respecto; era un fan del León, era un fan nuestro y estoy muy decepcionada y enojada. Esto no es cosa de ahorita, ha pasado siempre (…) me queda clarísimo que no todos son iguales, pero si te queda el saco, póntelo”, señaló la jugadora.

La futbolista se quejó tras publicar el video de que muchas personas se sintieron ofendidas por su denuncia, no la apoyaron y la juzgaron más duramente por generalizar. Esto enfureció a algunos de sus fans, quienes minimizaron la situación que mencionó en sus redes sociales.

Alice Soto de Club Pachuca Femenil fue reconocida como una de las 25 jóvenes promesas a nivel mundial (FOTO: @ligabbvamxfemenil)

“Qué feo que me llegan mensajes que dicen que siempre habrá gente que te chifle, que te digan cosas. No es normal, dejen de normalizar eso. No está chido”, expresó la jugadora.

Selene Cortés se una a las denuncias por acoso

Igualmente, Selene Cortés, futbolista mexicana, aseguró que alguien la había acosado en Instagram. En su cuenta de Twitter, la jugadora del Pachuca exhibió en su cuenta de Twitter como un usuario, angelpuentee01_, ha hecho publicaciones sexuales con las fotografías de Cortés e incluso amenaza con abusar de ella.

“Cosas que para algunas personas son ‘normales’ porque somos figuras públicas. No son normales, no esperemos a que esto se vuelva ‘normal’ o esperemos que pase algo para atrevernos a actuar”, escribió Cortés. El usuario de Twitter ha utilizado las fotografías de la deportista para llamarle “mamita” o “zorra” y difundir sus amenazas. “No estaría mal toparte aquí en Pachuca y abusar de ti”, escribió.

Selene Cortés (FOTO: @selenecortes)

“Estos casos son el reflejo de una estructura de violencia hacia las mujeres en la sociedad, don-de las autoridades hacen poco y hay una omisión por parte de clubes o instituciones”, dijo Claudia Pedraza, doctora en ciencias sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y especializada en género y deporte.