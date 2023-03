Los memes de Marion Reimers y su regreso a la narración de la Champions League

Los memes de Reimers y su regreso a la Champions League (Foto: Instagram @lareimers// captura Twitter)

Una de las narradoras deportivas más polémicas y arduamente criticadas, Marion Reimers, regresó a las transmisiones de la Champions League para TNT Sports México después de ausentarse la jornada anterior y no haber participado en la cobertura de los octavos de final de ida del torneo por participar en un foro para la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Te puede interesar: Marion Reimers acusó de campaña en su contra: “He sido víctima de acoso”

Ahora su regreso a los micrófonos de TNT Sports no fue bien recibido por el público pues el estilo narrativo de Reimers no es del agrado de todos, así que en redes sociales se viralizaron una serie de memes para burlarse del regreso de la cronista deportiva y lo que tiene que “tolerar” la afición del futbol europeo.

Los mejores memes del regreso de Marion Reimers a la narración de la Champions League (captura Twitter)

Fue a través de redes sociales que se viralizaron una serie de burlas y memes en contra de narradora de 37 años. Algunos internautas se molestaron con la televisora por programarla en los partidos más llamativos de la eliminatoria; el primer juego que retomó para narrar fue el del Manchester City vs RB Leipzig el 14 de marzo, pero para este miércoles 15 le tocó narrar el duelo del Real Madrid vs Liverpool.

Los mejores memes del regreso de Marion Reimers a la narración de la Champions League (captura Twitter)

“Reimers no me gusta para los comentarios en la transmisión”; “Es neta lo de ponerle mute cuando La Reimers ‘narra’, dice. Qué cringe!”, “Por qué nos hacen sufrir tanto poniendo a la Reimers? p***ches ojetes” y “hay vatos como Juan Carlos Zúñiga, Edu Torres, Aldo Farías, David Faitelson o Marion Reimers que por salud mental es mejor bloquear”, fueron algunos de los comentarios que se viralizaron en redes.

Los mejores memes del regreso de Marion Reimers a la narración de la Champions League (captura Twitter)

La mayoría de los memes fueron en torno a lo que tienen que tolerar los comentarios y chistes que suelta Reimers cada que le toca narrar. Y es que, debido a que en días recientes la propia comunicadora ha acusado de una campaña de desprestigio en su contra, por los cientos de comentarios negativos que recibe día a día, la afición usó esos argumentos para burlarse de la comunicadora mexicana.

Los mejores memes del regreso de Marion Reimers a la narración de la Champions League (captura Twitter)

Cabe recordar que para los juegos de ida de los octavos de la Champions, Marion Reimers no estuvo presente debido a que acudió a un encuentro con la ONU en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ahí la periodista deportiva acusó de la supuesta campaña en su contra que se viraliza en redes sociales.

Los mejores memes del regreso de Marion Reimers a la narración de la Champions League (captura Twitter)

Los mejores memes del regreso de Marion Reimers a la narración de la Champions League (captura Twitter)

“He sido víctima de acoso en línea por mucho tiempo, hay campañas pagadas y no soy la única mujer que sufre esto en México y en todo el mundo. Las redes sociales son lugares muy solitarios; no hay sitio más íntimo que tu teléfono ¿cierto?”

Los mejores memes del regreso de Marion Reimers a la narración de la Champions League (captura Twitter)

Los mejores memes del regreso de Marion Reimers a la narración de la Champions League (captura Twitter)

¿Qué pasó con Marion Reimers y su supuesta pelea con Majo González?

Una filtración en la prensa acusó a Reimers de supuestamente enojarse con la televisora con la que colabora, ya que el canal no la programó para narrar los partidos de aquella semana de la Champions League. En consecuencia, Majo González fue la encargada de la cobertura.

Los mejores memes del regreso de Marion Reimers a la narración de la Champions League (captura Twitter)

En la columna del periodista deportivo Miguel Arizpe fue donde se compartió tal postura que provocó que el público criticara a La Reimers, como también es conocida. Pero, debido a la magnitud que alcanzó el problema, la televisora sacó un comunicado en el que desmintió la supuesta molestia de la comunicadora con la empresa y el resto de sus compañeros de trabajo.

Los mejores memes del regreso de Marion Reimers a la narración de la Champions League (captura Twitter)

Por su parte, Marion Reimers subió un video a redes sociales en el que lamentó la manera en la que es criticada por su estilo narrativo y respaldó a Majo González.

Te puede interesar: El bochornoso momento que pasó Martinoli durante una transmisión en vivo

“Se los voy a decir con profunda claridad, admito profundamente a Majo González, me parece una extraordinaria narradora [...] dejen de querernos enfrentar, ese es el asunto aquí, lograr este cuento de que hay una mujer mejor que otra, de que mujeres juntas ni difuntas. Es más, as mí me encantaría que podamos transmitir un partido juntas; es ahí donde quisiera dejar de dar cabida a que hay una ‘una mujer buena y una mala’”, expuso.

Los mejores memes del regreso de Marion Reimers a la narración de la Champions League (captura Twitter)