Un amigo de la familia Schumacher habló sobre el cerco de privacidad que protege a Michael y se refirió a la vida de Corinna

Eddie Jordan habló de la situación en la que se encuentra Corinna (Getty)

A casi 10 años del dramático accidente que sufrió Michael Schumacher mientras esquiaba en los Alpes suizos durante sus vacaciones, poco se sabe acerca de su estado de salud y todo se debe al gran cerco de confidencialidad que estableció su esposa Corinna junto a la portavoz oficial Sabine Khem.

Mientras la información circula a cuenta gotas con el correr de los años, ahora fue un amigo de la familia, el ex piloto y fundador de Jordan Grand Prix, Eddie Jordan, el que habló sobre el tema. Lejos de brindar algún detalle sobre el séptuple campeón de la F1, el irlandés puso el foco en la activista alemana y su hijo Mick.

“Esta fue la situación más horrible para ellos. Ya han pasado casi diez años y Corinna no ha podido ir a una fiesta, o a almorzar, o a esto o aquello. Está como una prisionera”, consideró haciendo referencia a que hace una década su vida se centra sólo en cuidar a su esposo y mantener su privacidad a toda costa.

“A donde vaya, todos quieren hablarle de Michael cuando realmente no necesita que se lo recuerden todos los días y a cada minuto”, explicó Jordan en una entrevista con el periódico británico The Sun.

Cabe destacar que tras mantener el silencio durante muchos años Corinna decidió hablar brevemente en el documental sobre el ex piloto que se estrenó tiempo atrás. “Poco antes de que sucediera lo de Méribel, Michael me dijo: ‘La nieve no es la mejor. Podríamos volar a Dubai y hacer paracaidismo ahí. Estamos juntos, vivimos en casa juntos, hacemos terapia y todo lo que podemos para que Michael esté lo mejor posible y también para que sienta nuestro vínculo familiar. Tratamos de continuar como familia, en la forma en que a Michael siempre le gustaba y que aún le gusta. Seguimos viviendo nuestras vidas así. Lo privado es privado, como Michael siempre decía. Así que para mí es importante que él pueda seguir disfrutando de su vida privada tanto como sea posible. Michael siempre nos protegió y ahora nosotros lo protegemos a él. Pase lo que pase yo haré todo lo que pueda, todos los días”, afirmó por entonces.

Eddie Jordan habló sobre Corinna y Mick Schumacher (Getty)

Al mismo tiempo, el empresario también reveló que Corinna le negó la posibilidad de ver a Michael durante los primeros días después de su accidente, pese a que eran muy cercanos. Eddie Jordan fue el que hizo debutar al alemán en la Fórmula 1 en un monoplaza de Jordan Grand Prix en 1991.

“La privacidad es un aspecto tan vital para el deporte, los negocios y su vida personal. (Corinna) ha establecido algunas reglas, la conozco muy bien y mucho antes que Michael Schumacher. Es una chica encantadora y la conocí cuando se casó con Michael, así que hay una larga historia de buenas relaciones”, reconoció.

La decisión de Corinna, sin embargo, no le molestó en lo más mínimo: “Hice un esfuerzo para ir a ver a Michael en los primeros días y ella se negó, y con razón porque demasiada gente quería ir a verlo. Jean Todt tuvo el privilegio de ir a verlo por lo cerca que estaban de su tiempo juntos en Ferrari, lo cual es completamente comprensible”.

“No pude ir a ver a Michael y me dijeron: ‘Te amamos, Eddie, y hemos estado involucrados contigo durante mucho tiempo, pero necesitamos privacidad y protección de Michael’”, sentenció.

A su vez, Eddie Jordan también habló de la situación que está viviendo Mick, y cómo influye el hecho de ser el hijo de uno de los pilotos más históricos de la Fórmula 1: “También es difícil para Mick, él está tratando de hacer una carrera en el automovilismo. Si no tuviera esta presión de su padre posándose sobre él, probablemente sería un piloto mucho mejor de lo que pensamos”.

Cabe mencionar que el joven de 24 años tuvo su oportunidad en la Máxima pero fue descartado para ocupar uno de los monoplazas para ésta edición después de que Haas tomara la decisión de reemplazarlo por un corredor con más experiencia como lo es Nico Hulkenberg.

“Michael es su padre y él tiene que entender y lidiar con eso, pero mis pensamientos están con él. No me acerco a Mick a menudo, pero me encantó lo que dijo sobre conducir el auto Jordan que había conducido su padre, fue un toque nostálgico y muy agradable. Sin embargo, Mick necesita su propio espacio libre y tiempo como todos los miembros de esa familia necesitan”, concluyó.

Tras su salida de la competencia, Mick Schumacher se convirtió en piloto de reserva de Mercedes, escudería en la que su padre pasó sus últimos años en la F1.

