“Si quieren la camiseta de Boca, que la compren”: dura advertencia del DT de Olimpo a sus jugadores en la previa del choque por Copa Argentina

“Nunca hubiera esperado ver esa imagen. Cuando me levanté al día siguiente en Santiago me cayó muy mal y a mí me avergonzó. No voy a esperar diez minutos un pantalón con olor a culo de un jugador de River ni las medias con olor a pata”. Las palabras de Manuel Pérez, presidente de Racing de Córdoba, resonaron con fuerza dentro del mundo del fútbol argentino y parecen haber dejado una huella en Olimpo de Bahía Blanca, futuro rival de Boca Juniors en los 32avos de final de la Copa Argentina.

Arnaldo Sialle, director técnico del Aurinegro, se mostró en la misma línea que el mandatario del club de Nueva Italia. En diálogo con Fútbol 910, programa que se emite por Radio La Red, el estratega le envió una clara advertencia a sus dirigidos que busquen intercambiar su camiseta con los hombres del Xeneize luego del partido que protagonizarán este sábado 25 de marzo en Resistencia, Chaco.

“Si te toca perder, no hay que cambiar la camiseta con el rival. Si los jugadores quieren la camiseta de Boca, que la compren en una casa de deportes”, soltó sin tapujos el ex jugador de Central Córdoba de Rosario, Newell’s, Irapuato de México y Caracas de Venezuela.

Pese a la diferencia de categoría, nombres y presupuesto que existe entre un equipo de Primera División y otro que milita en el Federal A, el experimentado DT de 57 años se ilusiona con poder dar el golpe y avanzar de ronda en la Copa Argentina. “Tenemos claro que tenemos que estar bien en todos los aspectos para tener alguna esperanza contra Boca. La Copa Argentina dio muchas sorpresas. Nosotros tenemos nuestra ilusión. Tenemos plantel como para pelear el ascenso y este partido”, señaló. El vencedor de este cotejo se medirá en la siguiente ronda ante el ganador del partido que pondrá cara a cara a Barracas Central y Estudiantes de Buenos Aires.

A la hora de analizar el presente de Olimpo de Bahía Blanca, Sialle se mostró conforme con el nivel de sus futbolistas desde que inició la actividad del Federal A. “El Federal arrancó tarde pero hicimos una buena pretemporada. Tuvimos muchas bajas pero los jugadores que vinieron están respondiendo”, remarcó.

El conjunto bahiense, luego de ser protagonista la pasada temporada, busca retornar a la B Nacional. Tras dos jornadas es uno de los líderes de la Zona A junto a Sansinena de General Cerri, Germinal de Rawson y Liniers de Bahía Blanca. En la primera jornada igualaron en condición de visitante ante Germinal y el pasado fin de semana golearon por 5 a 0 como local a Sol de Mayo de Viedma.

